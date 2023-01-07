Самые частые ошибки Play Маркета и способы их исправления

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Миллионы людей ежедневно пользуются магазином приложений Google Play, который многие по старинке называют Плей Маркетом, чтобы обновить уже установленные программы или, например, скачать новую игру. Но порой при запуске апстора, а также во время установки софта возникают проблемы. Их настолько много, что выработать универсальное решение становится практически невозможно. Сегодня мы разберем самые популярные коды ошибок Плей Маркета и попытаемся отыскать способ исправления каждой из них.

Самые частые ошибки Play Маркета и способы их исправления. Подскажем, как исправить несколько самых распространенных ошибок Play Маркета, которые не дают покоя миллионам пользователей. Фото.

Подскажем, как исправить несколько самых распространенных ошибок Play Маркета, которые не дают покоя миллионам пользователей

Ошибка сервисов Гугл Плей

Замечу, что в 2015 году нашем сайте уже выходил текст про популярные ошибки Google Play. С тех пор прошло много времени, но многие проблемы остались актуальны, поэтому рекомендую вернуться к старому тексту, так как здесь мы будем анализировать неполадки, давшие о себе знать только в последние годы.

Ошибка сервисов Гугл Плей. Подобные ошибки появляются во многих приложениях, и Google Play не является исключением. Фото.

Подобные ошибки появляются во многих приложениях, и Google Play не является исключением

Самая частая проблема, на которую жалуются пользователи, сопровождается сообщением «В работе приложения сервисы Google Play произошла ошибка». Как правило, она появляется при попытке запуска магазина, а также случайно выскакивает при перемещении между пунктами меню. Чтобы ее решить, нужно:

Здесь и далее я буду оставлять ссылки на тематические материалы, помогающие выполнить то или иное действие. Смело кликайте по ним, если не знаете, как очистить кэш или удалить обновление Гугл Плей.

Приложение недоступно в вашей стране

Приложение недоступно в вашей стране. В последнее время такую ошибку приходится видеть все чаще. Фото.

В последнее время такую ошибку приходится видеть все чаще

Эта ошибка Плей Маркета появляется на страницах некоторых приложений. Как следует из текста, программа заблокирована на территории вашей страны. В подобной ситуации можно сделать следующее:

Если на другом смартфоне, где используется та же учетная запись, программа продолжает оставаться доступной, попробуйте очистить кэш Google Play. Как ни странно, иногда это помогает исправить ошибку.

Ошибка проверки обновлений в Play Market

Ошибка проверки обновлений в Play Market. Интересно, что помешало магазину проверить наличие обновлений? Фото.

Интересно, что помешало магазину проверить наличие обновлений?

Эта проблема настолько частая, что пару лет назад мы решили подробно рассказать, почему происходит ошибка проверки обновлений. За подробностями отправляю вас к тому материалу, а сейчас вкратце о возможных решениях:

  • очистка кэша магазина приложений;
  • удаление данных Google Play;
  • очистка обновлений Плей Маркета.

Если избавиться от ошибки не удастся, установите приложение через сторонний магазин (например, APKPure). Но не забывайте, что предварительно понадобится выдать разрешение на установку из неизвестных источников.

Ошибка DF-DFERH-01 в Плей Маркете

Ошибка DF-DFERH-01 в Плей Маркете. Данная проблема дает о себе знать на протяжении нескольких лет. Фото.

Данная проблема дает о себе знать на протяжении нескольких лет

Этот код возникает внутри самого магазина приложений, когда мы перемещаемся между пунктами его меню, и сопровождается текстом «Ошибка при получении данных сервера». Очевидно, что в первую очередь нужно проверить подключение к интернету. Но проблема может появиться даже при идеальном соединении.

Как показывает практика, ошибку DF-DFERH-01 удается исправить путем очистки данных Google Play или удаления обновлений магазина. Но порой единственным методом решения проблемы становится сброс настроек телефона. Если вы прибегните к этой рекомендации, то не забудьте создать резервную копию.

Ошибка 192 в Плей Маркете

Ошибка 192 в Плей Маркете. При появлении такой ошибки можно нажать на гиперссылку в сообщении, чтобы переместиться на страницу помощи Google. Фото.

При появлении такой ошибки можно нажать на гиперссылку в сообщении, чтобы переместиться на страницу помощи Google

Следующая ошибка может иметь номер 506 или 907. Она всегда дает о себе знать, если вам не удалось скачать приложение. Наиболее распространенная причина подобной проблемы — недостаточное количество места на внутреннем накопителе. Для устранения неисправности нужно освободить по меньше мере 5-10 ГБ памяти.

Если исправить ошибку не получится, обратитесь к советам, которые я давал при описании других неполадок: очистка данных Google Play, удаление апдейтов апстора, а также выход и повторный вход в аккаунт Гугл. И, конечно же, не забывайте об альтернативных магазинах приложений наподобие RuMarket и NashStore.

Ошибка 907 — не удалось обновить приложение

Ошибка 907 — не удалось обновить приложение. Обновления приложений в Google Play тоже не всегда устанавливаются гладко. Фото.

Обновления приложений в Google Play тоже не всегда устанавливаются гладко

В отличие от предыдущей ошибки, эта появляется не при установке приложения, а в момент, когда вы пытаетесь обновить одну из уже имеющихся на смартфоне программ. Однако в данном случае помогают те же рекомендации:

  • освободите место на телефоне;
  • выполните очистку кэша и данных Google Play;
  • покиньте учетную запись и снова войдите в Гугл аккаунт на смартфоне.

Если ошибка 907 появляется на устройстве, где настроена установка приложений на карту памяти, переподключите внешний накопитель. Это единственный момент, который отличает эту проблему от кода ошибки 506 или 192.

Теги
Лонгриды для вас
4 функции ВКонтакте, о которых вы могли не знать

С недавних пор приложение ВКонтакте превратилось в суперапп - место, в котором есть возможность не только общаться с друзьями, но и пользоваться другими повседневными функциями. Пользователи ошибочно считают, что это только вредит, а пользы от этих возможностей нет. На самом деле, это не так: даже те, кто заходит в соцсеть каждый день, не подозревают, какие полезные сервисы ВКонтакте скрыты, что называется, под капотом. Мы нашли как минимум 4 классных функций ВКонтакте, о которых знает далеко не каждый пользователь. О них и поговорим.

Читать далее
Самые хорошие игры для Android, которые еще можно скачать в Google Play

Хороших игр много, но лучших - мало. При этом понятие ”лучшие” еще и очень индивидуально. То есть одному нравятся те игры, а другому - эти. Но ведь все равно есть такие игры, которые становятся лидерами рейтингов самых скачиваемых в Google Play. Просто они оказываются более универсальными и нравятся любителям самых разных игр. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться в рассуждения о предпочтениях, а просто назовем игры, пользующиеся большой популярностью, на которые стоит тратить время и, что немаловажно, которые можно скачать, живя в России. Так что расслабляйтесь, откладывайте в сторону дела, которые можно отложить, скачивайте их и давайте поиграем.

Читать далее
Что такое Recovery Mode на Android и как им пользоваться

Каждый Android-смартфон по умолчанию имеет специальное диагностическое ПО для восстановления системы под названием Recovery Mode. Провести параллель очень просто - каждый пользователь ПК знаком с BIOS на компьютере, которым можно пользоваться в безопасном режиме, а пользователь iOS - с режимом DFU. Многие ошибочно считают, что в режиме Recovery можно провести только сброс смартфона, исправив неполадки смартфона. Но на самом деле, там есть много полезных фишек. Рассказываем, что такое Recovery Mode, как туда войти и какие функции в нем доступны.

Читать далее
Новый комментарий