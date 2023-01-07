Самые частые ошибки Play Маркета и способы их исправления

Миллионы людей ежедневно пользуются магазином приложений Google Play, который многие по старинке называют Плей Маркетом, чтобы обновить уже установленные программы или, например, скачать новую игру. Но порой при запуске апстора, а также во время установки софта возникают проблемы. Их настолько много, что выработать универсальное решение становится практически невозможно. Сегодня мы разберем самые популярные коды ошибок Плей Маркета и попытаемся отыскать способ исправления каждой из них.

Ошибка сервисов Гугл Плей

Замечу, что в 2015 году нашем сайте уже выходил текст про популярные ошибки Google Play. С тех пор прошло много времени, но многие проблемы остались актуальны, поэтому рекомендую вернуться к старому тексту, так как здесь мы будем анализировать неполадки, давшие о себе знать только в последние годы.

Самая частая проблема, на которую жалуются пользователи, сопровождается сообщением «В работе приложения сервисы Google Play произошла ошибка». Как правило, она появляется при попытке запуска магазина, а также случайно выскакивает при перемещении между пунктами меню. Чтобы ее решить, нужно:

Здесь и далее я буду оставлять ссылки на тематические материалы, помогающие выполнить то или иное действие. Смело кликайте по ним, если не знаете, как очистить кэш или удалить обновление Гугл Плей.

Приложение недоступно в вашей стране

Эта ошибка Плей Маркета появляется на страницах некоторых приложений. Как следует из текста, программа заблокирована на территории вашей страны. В подобной ситуации можно сделать следующее:

Если на другом смартфоне, где используется та же учетная запись, программа продолжает оставаться доступной, попробуйте очистить кэш Google Play. Как ни странно, иногда это помогает исправить ошибку.

Ошибка проверки обновлений в Play Market

Эта проблема настолько частая, что пару лет назад мы решили подробно рассказать, почему происходит ошибка проверки обновлений. За подробностями отправляю вас к тому материалу, а сейчас вкратце о возможных решениях:

очистка кэша магазина приложений;

удаление данных Google Play;

очистка обновлений Плей Маркета.

Если избавиться от ошибки не удастся, установите приложение через сторонний магазин (например, APKPure). Но не забывайте, что предварительно понадобится выдать разрешение на установку из неизвестных источников.

Ошибка DF-DFERH-01 в Плей Маркете

Этот код возникает внутри самого магазина приложений, когда мы перемещаемся между пунктами его меню, и сопровождается текстом «Ошибка при получении данных сервера». Очевидно, что в первую очередь нужно проверить подключение к интернету. Но проблема может появиться даже при идеальном соединении.

Как показывает практика, ошибку DF-DFERH-01 удается исправить путем очистки данных Google Play или удаления обновлений магазина. Но порой единственным методом решения проблемы становится сброс настроек телефона. Если вы прибегните к этой рекомендации, то не забудьте создать резервную копию.

Ошибка 192 в Плей Маркете

Следующая ошибка может иметь номер 506 или 907. Она всегда дает о себе знать, если вам не удалось скачать приложение. Наиболее распространенная причина подобной проблемы — недостаточное количество места на внутреннем накопителе. Для устранения неисправности нужно освободить по меньше мере 5-10 ГБ памяти.

Если исправить ошибку не получится, обратитесь к советам, которые я давал при описании других неполадок: очистка данных Google Play, удаление апдейтов апстора, а также выход и повторный вход в аккаунт Гугл. И, конечно же, не забывайте об альтернативных магазинах приложений наподобие RuMarket и NashStore.

Ошибка 907 — не удалось обновить приложение

В отличие от предыдущей ошибки, эта появляется не при установке приложения, а в момент, когда вы пытаетесь обновить одну из уже имеющихся на смартфоне программ. Однако в данном случае помогают те же рекомендации:

освободите место на телефоне;

выполните очистку кэша и данных Google Play;

покиньте учетную запись и снова войдите в Гугл аккаунт на смартфоне.

Если ошибка 907 появляется на устройстве, где настроена установка приложений на карту памяти, переподключите внешний накопитель. Это единственный момент, который отличает эту проблему от кода ошибки 506 или 192.