Самые частые ошибки при использовании Android TV

Android TV дает совершенно новый опыт в использовании умного телевизора. Например, вы можете устанавливать любые приложения на свое устройство, а не только то, что предлагает встроенный Play Market. Это не самая простая процедура, но достаточно интересная, требующая усидчивости. За три недели я изучил свой телевизор на Android TV и даже понял, чего с ним точно не стоит делать: в нем слишком много различных функций, которые и так не дадут вам заскучать. Но к кое-каким вещам стоит отнестись со всей серьезностью, чтобы случайно не испортить впечатление от умного телевизора. Делюсь с вами собственным, пусть и не большим, опытом, чего не стоит делать с Android TV.

Как ускорить работу Андроид ТВ

В своей предыдущей статье я отмечал, что в Android TV есть классная функция, позволяющая ускорить работу системы одним нажатием. Со стороны кажется, что это и вправду полезно: встроенная утилита закрывает ненужные фоновые процессы, даже ускоряет работу интерфейса. Но в ней есть подводные камни: она работает как и любой оптимизатор оперативной памяти на Windows. Поначалу вам кажется, что у устройства открывается второе дыхание, но это не так.

Например, я использовал эту фичу, после чего звук в видеороликах на YouTube стал подвисать, хотя с самой картинкой был полный порядок. Показалось, что всему виной плохой Интернет дома, но после перезагрузки телевизора все снова отлично заработало. Мой совет: не используйте эту функцию, а лучше закрывайте ненужные приложения.

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Настройка Андроид ТВ

В Android TV есть удобная функция, которая ускоряет запуск телевизора. При первом включении он грузится достаточно долго, и вы можете избежать этого: включите в настройках «Быстрый запуск» — получится, что все фоновые процессы останутся, а сам телевизор фактически будет в режиме гибернации. Этим он напоминает похожий режим в Windows, чтобы лишний раз не ждать загрузки всех служб после включения.

Медиаплеер для Андроид ТВ

Удивительно, насколько хорош Android TV в использовании и насколько плох встроенный медиаплеер для воспроизведения фильмов и музыки с флэшки. Нет смысла скрывать: он ужасен! Хорошо, что можно выбрать альтернативу в Play Market или установить собственный вариант.

Складывается такое ощущение, будто производители устанавливают неплохую начинку, саму ОС, а на создание нормальных программ у них не хватает времени и сил. Лучший вариант, чтобы не мучаться с проигрывателем — это установить плеер VLC. О том, как это правильно сделать, читайте в нашей инструкции.

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Режим изображения на телевизоре

В настройках Android TV есть классные режимы изображений для просмотра разного контента: это и кино, и спорт, и даже игровой режим. Среди прочих выделяется динамический — «уплавнялка» и вправду хороша, вот только от нее быстро устают глаза да и видео воспринимается иначе. В общем, одна из главных фишек явно не подходит для всего подряд.

Лучше и вправду вручную выбирать необходимый режим, чтобы просмотр приносил удовольствие. А еще не поленитесь настраивать яркость в зависимости от освещения: режимы по умолчанию включают собственный уровень, что может приносить дискомфорт при просмотре ночью.

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Кабельное ТВ на 4К телевизоре

Подключать к Android TV кабельное ТВ — на мой взгляд, настоящий моветон. Эфирное ТВ уже никому не нужно, особенно, умному телевизору, который может транслировать те же каналы через приложения. В принципе, я не смотрю ТВ сам и никому не рекомендую, а подключать кабельное к большому телевизору с 4К — то же самое, что ездить на Lamborghini в огород.

Подписки на сервисы

Первое, о чем я подумал, когда покупал телевизор — это то, что я смогу наслаждаться вообще любым контентом. Это и спорт, и фильмы, и сериалы — в общем, ни в чем себе не отказывать, оформив все разом. Оказалось, что я ошибался. Не повторяйте моих ошибок: если у вас уже есть подписки, то пользуйтесь ими и не перегружайте свой кошелек другими.

Мой опыт показал, что сосредоточиться бывает очень сложно: лучше опробовать то, что уже есть, и только после этого подбирать другие подписки, если есть необходимость. Большое количество подписок сбивает с толку, когда хочешь все и сразу, а в итоге не можешь посмотреть ничего, но исправно платишь абонентскую плату.

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Саундбар для телевизора

Многие пользователи хотят всё и сразу, чтобы телевизор не просто висел на стене, а был настоящим домашним кинотеатром. Для этого вслепую покупают саундбары и колонки. Не торопитесь тратить деньги: возможно, ваш телевизор и без того обладает хорошим звуком.

А если он поддерживает Dolby Atmos, то это означает, что саундбар вам не понадобится. В любом случае, обязательно опробуйте звук у себя дома, а уже после решайте, нужна ли вам дополнительная акустика или нет.