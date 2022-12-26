Самые распространенные проблемы Telegram и способы их решения

Никто не будет спорить, что Telegram — самый безопасный и функциональный мессенджер. Но даже в таком популярном и продуманном приложении вы можете столкнуться с разными проблемами. У кого-то совсем не работает Телеграм, кто-то жалуется на долгую загрузку видео, а кому-то никак не может прийти код подтверждения Telegram, который нужен для завершения авторизации. Проблемы неприятные, но вполне решаемые. Главное — действовать по инструкции, изложенной в этом материале.

Почему не работает Телеграм

Самая частая жалоба пользователей заключается в том, что у них не работает Телеграм. Эта проблема дает о себе знать по-разному. Когда-то выскакивает ошибка при запуске, а порой всего лишь не грузятся видео в Telegram. Вне зависимости от того, что именно произошло, сделайте следующее:

Проверьте работоспособность Telegram на другом устройстве, чтобы понять, в чем проблема: в смартфоне или в мессенджере. Попробуйте запустить любое другое приложение, требующее подключения к сети. Если и оно не запускается, то прочитайте наш текст о самых частых проблемах с интернетом. Выгрузите все приложения из оперативной памяти или перезагрузите смартфон, а затем снова попытайтесь открыть Телеграм. Проверьте наличие обновлений Telegram и операционной системы. Обязательно установите апдейты, если они есть. Очистите кэш и данные приложения Telegram или переустановите мессенджер.

И все-таки самой частой причиной возникновения проблемы является сбой в работе Телеграм, что происходит не так редко, как вы могли бы подумать. Также, судя по всему, никогда не уйдет из повестки блокировка Telegram (или ее попытка), поэтому держите под рукой лучшие VPN для телефона.

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На телефон не приходит код Телеграм

С проблемой Телеграм каждый из нас может столкнуться при первом запуске приложения. Если вы пытаетесь войти на новом устройстве или проходите авторизацию после переустановки мессенджера на старом, то смартфон попросит ввести номер, а затем — последовательность цифр из ответного сообщения. О том, что делать, если не приходит код подтверждения на телефон, я рассказывал в отдельной инструкции. Но в случае с Telegram нужно дать несколько важных пояснений.

Если у вас не приходит код Телеграм, то примите к сведению, что в первую очередь последовательность цифр поступает не в виде SMS, а как сообщение в мессенджере на другом устройстве, где вы авторизованы. Поэтому откройте чат «Telegram Notifications» и проверьте его содержимое.

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Если вы не авторизованы на другом устройстве, то нажмите кнопку «Отправить код через SMS». При этом не ждите, что цифры придут к вам в виде сообщения. Скорее всего, на телефон поступит звонок, а бот произнесет нужную последовательность.

Не приходят уведомления в Telegram

Прежде чем решать проблему, прочитайте наш текст, почему не приходят уведомления на телефон. Если вы это сделали, то выполните несколько шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберете «Telegram». Активируйте переключатели во вкладке «Уведомления».

Параллельно с изменением параметров оповещений в телефоне существует настройка уведомлений в Телеграме. Их можно как запрещать, так и разрешать. Поэтому не забудьте выполнить пару манипуляций в самом мессенджере:

Запустите Telegram. Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Уведомления и звуки». Активируйте переключатели или выполните более гибкую настройку.

Под гибкой настройкой я подразумеваю отключение уведомлений или звука для сообщений из отдельных чатов. Наконец, не забывайте, что главный врак любых оповещений — режим энергосбережения, поэтому не забудьте его отключить. Как только у вас получится устранить все ошибки, касающиеся уведомлений, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей.

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Слетает тема в Телеграме — что делать

У многих людей постоянно слетает тема в Telegram, что чаще всего вызвано плохой оптимизацией приложения. Как ни странно, проблема решается отключением опции «Настроить ночную тему», которая нередко конфликтует с оформлением внутри мессенджера:

Запустите Телеграм. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Настройки чатов». Деактивируйте функцию «Настроить ночную тему».

Держу пари, что сразу после этого оформление чатов перестанет меняться само по себе. И не важно, какая тема установлена на телефоне: светлая или темная. Главное, чтобы Telegram сам не пытался ее подстраивать.

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Телеграм занимает много места

Если вы активно переписываетесь в мессенджере или читаете огромное количество каналов, то наверняка замечали, что Телеграм занимает много памяти. Причина такого явления — автозагрузка медиа и хранение информации на внутреннем накопителе. Для освобождения места предлагаю сделать несколько простых действий:

Откройте настройки Telegram. Перейдите в раздел «Данные и память». Отключите автозагрузку медиа. Если вы хотите продолжать пользоваться автозагрузкой, то откройте вкладку «Использование памяти». Установите переключатель «Хранить медиа» на отметке в 3 недели. Нажмите кнопку «Очистить кэш Telegram».

Также рекомендую прочитать текст о том, как очистить кэш приложений. Там вы найдете еще один способ освобождения памяти Telegram. Если вы столкнулись с проблемой, решение которой не было найдено в этом материале, то задайте вопрос в нашем телеграм-чате, где вам обязательно ответят.