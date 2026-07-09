В первом взгляде на realme P4 упомянул пиковую яркость экрана — 4000 нит. Звучит внушительно, и параметр яркости кажется весьма существенным при выборе нового смартфона, поэтому неудивительно, что на него все смотрят. Но проблема в другом. Пиковая яркость почти ничего не говорит о реальном комфорте использования. Объясняю почему.

Пиковая яркость экрана — что это

Пиковая яркость экрана — это максимум, которого дисплей достигает в идеальных условиях. Звучит как полезная характеристика телефона, но дьявол в деталях. Во-первых, производители измеряют ее по-разному. Одни замеряют яркость на всей площади экрана, другие — на 1% площади в пике HDR-режима. Поэтому 4000 нит у одного производителя и 4000 нит у другого — принципиально разные вещи, хотя цифра одинаковая.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Во-вторых, в эту яркость обычно включают автоматический режим HBM (High Brightness Mode). Это не то, что включается вручную. Это то, что система активирует сама при определённых условиях. И именно здесь скрыт главный подвох. Следить за полезными советами по выбору смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как достигается пиковая яркость экрана

Вот главный вопрос: как часто вы реально видите те самые 4000 нит? Ответ неприятный — практически никогда в обычной жизни. Максимальная яркость экрана в пиковом режиме активируется только в одном сценарии: воспроизведение HDR-контента с метаданными Dolby Vision или HDR10+ на совместимых платформах — Netflix, Apple TV+, YouTube Premium.

Причем пиковая яркость работает лишь на отдельных светлых элементах кадра, а не на всем экране (порой всего 1% площади). В обычных условиях (дома, в офисе, в кафе) яркость экрана телефона составляет 400-800 нит и лишь на солнце может подниматься чуть выше отметки в 1000 нит, но далеко не до заявленных 4000 нит.

Какая яркость экрана реально важна

Про то, какой должна быть яркость телефона для комфортного использования, рассказывал отдельно. Здесь объясню логику.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вместо пиковой яркости при выборе смартфона стоит смотреть на две другие цифры. Яркость HBM — это то, что экран выдает постоянно при ярком освещении на улице без ограничений по времени. Именно она определяет, читается ли экран на солнце в течение всей прогулки. Ручная максимальная яркость — потолок при обычном использовании без автояркости. Это то, что вы получаете когда вручную выкрутили ползунок до максимума.

Ориентиры по типичной яркости:

до 600 нит — на ярком солнце придется щуриться или уходить в тень;

— на ярком солнце придется щуриться или уходить в тень; 600-1000 нит — нормально для улицы в облачную погоду;

— нормально для улицы в облачную погоду; от 1000 нит — комфортно при прямом солнечном свете.

Производители эти цифры указывают куда скромнее, чем пиковую яркость. Иногда вообще не указывают, и это говорит само за себя.

Смартфон с высокой пиковой яркостью экрана — в чем подвох

Посмотрим на конкретные примеры, чтобы не быть голословным. realme P4 заявляет 4000 нит пиковой яркости. Это бюджетный смартфон за 13 000 рублей с Snapdragon 685. Звучит как флагманский экран. На деле типичная яркость там значительно скромнее:

600 нит — при ручной регулировке;

— при ручной регулировке; 1200 нит — под солнечными лучами.

К сожалению, параметры смартфона в рекламных материалах выстраиваются по одному принципу: вперед выносится самая впечатляющая цифра. 4000 нит смотрится лучше, чем 600 нит типичной яркости — хотя второе важнее первого. При этом производство дисплеев устроено так, что почти любой современный AMOLED теоретически способен выдать высокую пиковую яркость на малой площади на короткое время. Это не достижение инженерии, а особенность технологии, которую используют в маркетинге.

На что смотреть при выборе экрана смартфона

Практический итог без воды. Когда изучаете характеристики смартфона по экрану — смотрите вот на что:

типичная яркость HBM — самое важное для комфорта на улице;

тип матрицы: AMOLED экономит батарею на темных интерфейсах, IPS потребляет одинаково;

частота обновления и есть ли адаптивный режим (экономит батарею без потери плавности);

покрытие цветового пространства важно для тех, кто работает с фото и видео.

Пиковая яркость в нитах — в этот список не входит. Если хотите реально увеличить комфорт от экрана своего действующего смартфона, то обязательно прочитайте, как увеличить яркость телефона выше максимума (там конкретные настройки). Они дадут больше практической пользы, чем любая маркетинговая цифра в описании смартфона. А обсудить выбор экрана можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.