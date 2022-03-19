Сбер рассказал, почему не стоит обновлять приложения на смартфоне

В своих статьях мы очень часто просим читателей не пропускать обновления и всегда устанавливать актуальные версии операционной системы и приложений. Дело в том, что обновления — это не только новые фишки, но и улучшенная безопасность. Как только в программе обнаруживается какая-то брешь, разработчики стремятся устранить ее в кратчайшие сроки и выпустить апдейт. Совсем недавно Сбер порекомендовал отказаться от установки обновлений приложений, аргументировав это внедрения в свободно распространяемое ПО «провокационного медиаконтента». Сегодня постараемся разобраться, так ли это на самом деле.
Думаю, что многие пользователи уже настолько привыкли обновлять все приложения на смартфоне, что даже уже и не задумываются об этом. Да что уж, я уверен, что в 2022 году у большинства из вас уже давно стоит Автообновление. Нет, согласитесь, удобно, когда не приходится тыкать по несколько кнопок. Ставите одну настройку и все готово.
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Нужно ли всегда обновлять приложения
Сейчас ответить на этот вопрос крайне сложно. С одной стороны, разработчики действительно стремятся закрывать все уязвимости. Кроме того, обычно отчет об исправлении всех ошибок в новой версии попадает в свободный доступ, а значит все злоумышленники могут получить к нему доступ.
Но сейчас у этого вопроса появился еще один нюанс:
Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — пишет Сбер через РБК.
Причем в источнике уточняется, что это касается как настольных приложений на ПК, так и на мобильных устройствах. Эксперты говорят, что пользователям необходимо тщательнее проверять свои устройства на наличие вирусов, а разработчикам усилить контроль за использованием исходного кода.
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Справедливости ради надо сказать, что все приложения, которые попадают в Google Play, проходят тщательную проверку. Вряд ли вы встретите здесь программы ненадлежащего качества (хоть такие случаи и бывают).
Google уже давненько придумала сервис Google Play Защита, который тщательно следит за качеством всех программ, в том числе и установленных из сторонних источников. Поэтому необходимость в дополнительном софте отпадает сама по себе.
Чтобы включить Google Play Защиту, вам необходимо:
- Открыть приложение Google Play на своем смартфоне.
- В верхнем углу экрана тапнуть по значку вашего профиля.
- Выбрать пункт Play Защита, далее перейти в Настройки.
- Включить тумблер напротив Сканирование приложений с помощью Play Защиты.
Плюс, чуть ниже есть еще один тумблер, который называется Помочь улучшить защиту. Включив его, вы автоматически будете отправлять информацию о неизвестных приложениях в Google. Его я бы тоже включил. Однако от нежелательного контента Защита вас, увы, не избавит.
Стоит ли обновлять приложения
С встраиванием вредоносного кода в некоторых известных российских ресурсах даже начали вести специальный «список опасных для использования продуктов». Понятно, что делается он исключительно за счет неравнодушных пользователей и ориентироваться на него как на главный источник я бы не стал, но сам факт уже интересен.
Кроме вредоносного кода в последнее время в приложениях появилось много нежелательного контента. Думаю, что многие уже столкнулись с ним в рекламных роликах. Даже в тех программах, которыми мы пользовались годами, сейчас можно встретить много рекламы ненадлежащего качества.
Ситуация выстраивается действительно непростая. С одной стороны — нежелательный контент, с которым многие столкнулись лично. С другой — обновления безопасности и новые функции в разных приложениях.
Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже рассказывал о том, почему не стоит бездумно устанавливать приложения на свой смартфон. В своей статье коллега рассказывал, что кроме устранения неполадок в апдейтах есть еще много других нюансов, которые следует учесть. Измененный интерфейс, более высокие требования к железу — все это имеет место быть, поэтому к вопросу обновлений надо подходить осознанно.
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Как отключить автообновление приложений на Android
Я думаю, что проблему можно решить следующим образом. Отключить на своем смартфоне функцию автоматического обновления, внимательно изучать отзывы пользователей в Google Play после каждого апдейта и спустя некоторое время обновляться. Так вы убедитесь, что приложение работает должным образом. Только после этого стоит скачивать новую версию.
Отключить автообновление приложений на Android можно следующим образом:
- Откройте магазин приложений Google Play.
- Далее смахните слева направо, перейдите в Настройки.
- Откройте раздел Автообновление приложений и выберите пункт Никогда.
После этого вам придется обновлять все приложения вручную и устанавливать все самостоятельно:
- Перейдите в Google Play на своем смартфоне.
- Далее смахните слева направо, перейдите в Мои приложения и игры.
- Затем откройте раздел Обновления и нажмите Обновить напротив интересующего вас приложения.
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Еще раз! Перед обновлением ознакомьтесь с комментариями пользователей и просмотреть наш Яндекс.Дзен, мало ли обновление содержит какие-либо ошибки и его не стоит устанавливать. Мы постоянно стараемся держать вас в курсе подобных явлений.