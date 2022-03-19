Сбер рассказал, почему не стоит обновлять приложения на смартфоне

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Артем Рахматуллин 0

В своих статьях мы очень часто просим читателей не пропускать обновления и всегда устанавливать актуальные версии операционной системы и приложений. Дело в том, что обновления — это не только новые фишки, но и улучшенная безопасность. Как только в программе обнаруживается какая-то брешь, разработчики стремятся устранить ее в кратчайшие сроки и выпустить апдейт. Совсем недавно Сбер порекомендовал отказаться от установки обновлений приложений, аргументировав это внедрения в свободно распространяемое ПО «провокационного медиаконтента». Сегодня постараемся разобраться, так ли это на самом деле.

Сбербанк считает, что сейчас не стоит бездумно обновлять все приложения.

Думаю, что многие пользователи уже настолько привыкли обновлять все приложения на смартфоне, что даже уже и не задумываются об этом. Да что уж, я уверен, что в 2022 году у большинства из вас уже давно стоит Автообновление. Нет, согласитесь, удобно, когда не приходится тыкать по несколько кнопок. Ставите одну настройку и все готово.

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Нужно ли всегда обновлять приложения

Сейчас ответить на этот вопрос крайне сложно. С одной стороны, разработчики действительно стремятся закрывать все уязвимости. Кроме того, обычно отчет об исправлении всех ошибок в новой версии попадает в свободный доступ, а значит все злоумышленники могут получить к нему доступ.

При желании вредоносное ПО можно встроить даже в приложение онлайн-магазина.

Но сейчас у этого вопроса появился еще один нюанс:

Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — пишет Сбер через РБК.

Причем в источнике уточняется, что это касается как настольных приложений на ПК, так и на мобильных устройствах. Эксперты говорят, что пользователям необходимо тщательнее проверять свои устройства на наличие вирусов, а разработчикам усилить контроль за использованием исходного кода.

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Справедливости ради надо сказать, что все приложения, которые попадают в Google Play, проходят тщательную проверку. Вряд ли вы встретите здесь программы ненадлежащего качества (хоть такие случаи и бывают).

Google уже давненько придумала сервис Google Play Защита, который тщательно следит за качеством всех программ, в том числе и установленных из сторонних источников. Поэтому необходимость в дополнительном софте отпадает сама по себе.

Чтобы включить Google Play Защиту, вам необходимо:

  • Открыть приложение Google Play на своем смартфоне.
  • В верхнем углу экрана тапнуть по значку вашего профиля.
  • Выбрать пункт Play Защита, далее перейти в Настройки.
  • Включить тумблер напротив Сканирование приложений с помощью Play Защиты.

Включите Google Play Защиту, если вдруг отключали ее.

Плюс, чуть ниже есть еще один тумблер, который называется Помочь улучшить защиту. Включив его, вы автоматически будете отправлять информацию о неизвестных приложениях в Google. Его я бы тоже включил. Однако от нежелательного контента Защита вас, увы, не избавит.

Стоит ли обновлять приложения

С встраиванием вредоносного кода в некоторых известных российских ресурсах даже начали вести специальный «список опасных для использования продуктов». Понятно, что делается он исключительно за счет неравнодушных пользователей и ориентироваться на него как на главный источник я бы не стал, но сам факт уже интересен.

Кроме вредоносного кода в последнее время в приложениях появилось много нежелательного контента. Думаю, что многие уже столкнулись с ним в рекламных роликах. Даже в тех программах, которыми мы пользовались годами, сейчас можно встретить много рекламы ненадлежащего качества.

Сейчас такая реклама уже не кажется чем-то ужасным.

Ситуация выстраивается действительно непростая. С одной стороны — нежелательный контент, с которым многие столкнулись лично. С другой — обновления безопасности и новые функции в разных приложениях.

Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже рассказывал о том, почему не стоит бездумно устанавливать приложения на свой смартфон. В своей статье коллега рассказывал, что кроме устранения неполадок в апдейтах есть еще много других нюансов, которые следует учесть. Измененный интерфейс, более высокие требования к железу — все это имеет место быть, поэтому к вопросу обновлений надо подходить осознанно.

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Как отключить автообновление приложений на Android

Я думаю, что проблему можно решить следующим образом. Отключить на своем смартфоне функцию автоматического обновления, внимательно изучать отзывы пользователей в Google Play после каждого апдейта и спустя некоторое время обновляться. Так вы убедитесь, что приложение работает должным образом. Только после этого стоит скачивать новую версию.

Отключить автообновление приложений на Android можно следующим образом:

  • Откройте магазин приложений Google Play.
  • Далее смахните слева направо, перейдите в Настройки.
  • Откройте раздел Автообновление приложений и выберите пункт Никогда.

Автообновление я бы на вашем месте отключил.

После этого вам придется обновлять все приложения вручную и устанавливать все самостоятельно:

  • Перейдите в Google Play на своем смартфоне.
  • Далее смахните слева направо, перейдите в Мои приложения и игры.
  • Затем откройте раздел Обновления и нажмите Обновить напротив интересующего вас приложения.

Я буду устанавливать обновления только так.

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Еще раз! Перед обновлением ознакомьтесь с комментариями пользователей и просмотреть наш Яндекс.Дзен, мало ли обновление содержит какие-либо ошибки и его не стоит устанавливать. Мы постоянно стараемся держать вас в курсе подобных явлений.

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