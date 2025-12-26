Сбербанк будет брать по 150 рублей в месяц за неиспользуемые счета с 1 января 2026. Что можно сделать, чтобы не платить

Перед праздниками голова обычно забита выбором подарков, поездками в деревню к родственникам и тем, какие фильмы посмотреть на новогодних каникулах. Но в этом году у россиян появилась еще одна забота, на которую стоит обратить особое внимание. И все благодаря тому, что Сбер решил обновить условия использования своих продуктов. Что такого случилось, что мы срочно начали проверять все свои карты в банке?

А все просто: с 1 января обслуживание платежных счетов в Сбере может стать платным. Причем все это произойдет незаметно и автоматически. Не хотите лишиться кровных рублей прямо в новогодние праздники? Тогда срочно проверяйте свои карты.

За что Сбер снял 150 рублей

В 2023 году Сбер ввел новый инструмент под названием “платежные счета”. Они открываются отдельно от карт, так что могут быть как привязаны к ним, так и существовать самостоятельно. Платить с них можно только через SberPay или по QR-коду. Таким образом банк пытался избавить пользователей от физических карт и перевести их на полностью цифровое обслуживание. Но, что-то пошло не так, и теперь эти счета у большинства клиентов не используются.

В Сбере решили, что это нагружает инфраструктуру компании. Но, вместо того, чтобы просто напомнить о них своим клиентам и предложить начать использовать их или закрыть, банк решил поступить иначе: теперь, если клиент не выполнет определенные условия, система начнет списывать комиссию. Причем разную: 150 рублей в месяц для обычных клиентов или 40 рублей для клиентов в возрасте от 14 лет до 21 года. Формально сумма небольшая, но нюанс в том, что деньги будут уходить просто за сам факт существования счета.

Так что платить придется не за переводы и не за покупки, а за то, что счет просто лежит в кошельке. Вот несколько советов, как не платить комиссию в Сбере:

оформить бесплатную карту и привязать ее к платежному счету;

получать на счет зарплату;

оплачивать со счета покупки в интернете или в магазинах по QR-коду на сумму не менее 5 тысяч рублей в месяц;

закрыть неактивный счет в отделении банка или прямо в приложении.

Как закрыть счет в Сбере

Учтите, что счет не закроется, если на нем лежат деньги. Так что перед закрытием не забудьте перевести деньги на любой другой счет в Сбере или в другой банк. Итак, пошаговая инструкция по закрытию счета в Сбере:

Откройте «Кошелек» на главном экране банковского приложения и выберите платежный счет;

Нажмите «О счете и настройки», затем пролистайте вниз и выберите «Закрыть счет»;

Счет заблокируется и закроется через 30 дней.

Почему это вообще проблема? Потому что у огромного числа людей такие счета Сбера есть по умолчанию. Один остался от старой зарплатной карты, второй был зарегистрирован вообще как виртуальный, а третий оформлялся когда-то ради бонуса или разового перевода. И, если ими не пользуются месяцами, со следующего года каждый такой счет будет втихую съедать деньги. За 12 месяцев один счет спишет с вас до двух с половиной тысяч рублей.

Поэтому прямо сейчас, до праздников, логично просто зайти в приложение и посмотреть на свои счета. Если какой-то из них реально нужен, проверьте, выполняются ли условия бесплатности. Если нет и он давно не используется, возможно, разумнее закрыть его.

Кажется, термин “Финансовая гигиена” имеет все шансы стать главным банковским трендом 2026 года. Как показывает практика, если один банк придумал что-то, то подобное скоро появится и у остальных. Так что, клиентам других банков стоит приготовиться заранее.