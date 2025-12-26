Сбербанк будет брать по 150 рублей в месяц за неиспользуемые счета с 1 января 2026. Что можно сделать, чтобы не платить

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Перед праздниками голова обычно забита выбором подарков, поездками в деревню к родственникам и тем, какие фильмы посмотреть на новогодних каникулах. Но в этом году у россиян появилась еще одна забота, на которую стоит обратить особое внимание. И все благодаря тому, что Сбер решил обновить условия использования своих продуктов. Что такого случилось, что мы срочно начали проверять все свои карты в банке?

Сбербанк будет брать по 150 рублей в месяц за неиспользуемые счета с 1 января 2026. Что можно сделать, чтобы не платить. Сбер нашел еще один способ пассивного заработка на клиентах. Фото.

Сбер нашел еще один способ пассивного заработка на клиентах

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

А все просто: с 1 января обслуживание платежных счетов в Сбере может стать платным. Причем все это произойдет незаметно и автоматически. Не хотите лишиться кровных рублей прямо в новогодние праздники? Тогда срочно проверяйте свои карты.

За что Сбер снял 150 рублей

В 2023 году Сбер ввел новый инструмент под названием “платежные счета”. Они открываются отдельно от карт, так что могут быть как привязаны к ним, так и существовать самостоятельно. Платить с них можно только через SberPay или по QR-коду. Таким образом банк пытался избавить пользователей от физических карт и перевести их на полностью цифровое обслуживание. Но, что-то пошло не так, и теперь эти счета у большинства клиентов не используются.

В Сбере решили, что это нагружает инфраструктуру компании. Но, вместо того, чтобы просто напомнить о них своим клиентам и предложить начать использовать их или закрыть, банк решил поступить иначе: теперь, если клиент не выполнет определенные условия, система начнет списывать комиссию. Причем разную: 150 рублей в месяц для обычных клиентов или 40 рублей для клиентов в возрасте от 14 лет до 21 года. Формально сумма небольшая, но нюанс в том, что деньги будут уходить просто за сам факт существования счета.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Так что платить придется не за переводы и не за покупки, а за то, что счет просто лежит в кошельке. Вот несколько советов, как не платить комиссию в Сбере:

  • оформить бесплатную карту и привязать ее к платежному счету;
  • получать на счет зарплату;
  • оплачивать со счета покупки в интернете или в магазинах по QR-коду на сумму не менее 5 тысяч рублей в месяц;
  • закрыть неактивный счет в отделении банка или прямо в приложении.

Как закрыть счет в Сбере

Учтите, что счет не закроется, если на нем лежат деньги. Так что перед закрытием не забудьте перевести деньги на любой другой счет в Сбере или в другой банк. Итак, пошаговая инструкция по закрытию счета в Сбере:

  • Откройте «Кошелек» на главном экране банковского приложения и выберите платежный счет;
  • Нажмите «О счете и настройки», затем пролистайте вниз и выберите «Закрыть счет»;
  • Счет заблокируется и закроется через 30 дней.
Как закрыть счет в Сбере. Нам повезло, мы закрыли все лишние счета уже давно. Фото.

Нам повезло, мы закрыли все лишние счета уже давно

Почему это вообще проблема? Потому что у огромного числа людей такие счета Сбера есть по умолчанию. Один остался от старой зарплатной карты, второй был зарегистрирован вообще как виртуальный, а третий оформлялся когда-то ради бонуса или разового перевода. И, если ими не пользуются месяцами, со следующего года каждый такой счет будет втихую съедать деньги. За 12 месяцев один счет спишет с вас до двух с половиной тысяч рублей.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Поэтому прямо сейчас, до праздников, логично просто зайти в приложение и посмотреть на свои счета. Если какой-то из них реально нужен, проверьте, выполняются ли условия бесплатности. Если нет и он давно не используется, возможно, разумнее закрыть его.

Кажется, термин “Финансовая гигиена” имеет все шансы стать главным банковским трендом 2026 года. Как показывает практика, если один банк придумал что-то, то подобное скоро появится и у остальных. Так что, клиентам других банков стоит приготовиться заранее.

Теги
Новости по теме
Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере
Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?
Не приходит код от Telegram: новое решение через ключи доступа
Лонгриды для вас
Samsung разработала крутую камеру, но устанавливать в свои смартфоны не хочет. В чем причина?

Кажется, мир мобильной фотографии готовится к очередной гонке за технологиями: на этот раз речь идет о непрерывном зуме. Это фирменная технология Samsung, которая, как бы это ни было странно, дебютирует не во флагманских Galaxy, а в китайских смартфонах. Почему Китай получит инновацию первым, и что это будет за фича?

Читать далее
Galaxy S26 может снова получить собственный процессор Exynos и это будет хорошо

В этом году владельцам смартфонов Samsung не приходилось беспокоиться о споре между Exynos и Snapdragon. Линейка Galaxy S25 работает исключительно на Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, хоть и оптимизированных для работы со смартфонами Samsung, в то время как чипы Exynos используются в более доступных моделях, таких как серия FE. Но в следующем году ситуация может измениться и этой даже пойдет на пользую продукции корейского гиганта. Не зря же несколько лет были утечки, что именно в этом заключалась стратегия компании.

Читать далее
Samsung намекнула на секрет в Galaxy S26. Разгадать загадку смогут только фанаты культового сериала

Южнокорейский техногигант неожиданно выложил тизер своего нового процессора Exynos 2600 и сделал это так, будто пытается сказать нам что-то тайное. В ролике заметна явная отсылка к сериалу "Очень странные дела": та же мрачная стилистика, намек на параллельные миры и интригующая атмосфера момента, когда вот-вот все перевернется с ног на голову.

Читать далее
Новости партнеров
КРИПТОЖМЫХ / Окончание буллрана в крипте, смерть мем-токенов и Биткоин в 2026 году
КРИПТОЖМЫХ / Окончание буллрана в крипте, смерть мем-токенов и Биткоин в 2026 году
Пугающие факты про крокодила Густава, который съел 300 человек
Пугающие факты про крокодила Густава, который съел 300 человек
Как искать самые низкие цены на товар при помощи Алисы
Как искать самые низкие цены на товар при помощи Алисы