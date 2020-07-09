Сбербанк запустил в России платёжный сервис SberPay для Android

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Иван Кузнецов 0

Сервисы бесконтактных платежей уже давно никого не удивляют, а NFC перестал быть отличительной чертой исключительно дорогостоящих флагманов. Теперь даже как-то странно видеть, что человек расплачивается на кассе наличностью или картой, а не использует для этой цели смартфон. Ведь наверняка в его телефоне или смарт-часах, надетых на запястье, есть поддержка Apple Pay или Google Pay. Так зачем, в таком случае, заморачиваться с вознёй в кошельке, если можно быстро и безопасно оплатить покупку гаджетом? Сбербанк придерживается такого же мнения.

У Сбербанка появился свой бесконтактный сервис

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Сегодня Сбербанк запустил в России свой сервис бесконтактных платежей под названием SberPay. По своей сути это прямой конкурент Samsung Pay и Google Pay, потому что из-за технических ограничений iOS доступен он будет только на Android, где NFC-модули находятся в полном распоряжении сторонних разработчиков. То есть пользователи смогут оплачивать покупки привычным для себя способом: достал смартфон, активировал платёжный инструмент и приложил его к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты.

Чем SberPay хуже Google Pay

SberPay далёк от идеала. По крайней мере, на ранней стадии

Правда, сразу нужно сказать об ограничениях, которые будут характерны для SberPay на раннем этапе:

  • SberPay поддерживает только карты Visa, MasterCard и Мир обещают прикрутить позднее;
  • Использовать для оплаты через SberPay можно будет только собственные карты Сбербанка;
  • Расчёты через SberPay будут возможны только в магазинах, которые обслуживаются у Сбербанка;
  • После оплаты на экране будет появляться сумма остатка на карте, которую могут увидеть окружающие.

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Основной интерфейс передачи платёжной информации, которым пользуется SberPay, — это, конечно NFC. Однако, помимо бесконтактной офлайн-оплаты, сервис поддерживает оплату онлайн, например, в приложениях и на сайтах, а также позволяет оплачивать выставленные счета. В Сбербанке предполагают, что эта функция будет работать следующим образом: клиент звонит в кол-центр и называет товар, который хочет приобрести, оператор высылает на его номер пуш-уведомление со ссылкой на оплату, после чего клиент проверяет данные и подтверждает платёж.

Как включить SberPay

А вот как включить SberPay или что-там надо сделать, чтобы начать им пользоваться, я не понял. Несмотря на то что в «Сбербанк Онлайн» появилась рекламная сторис, продвигающая новый сервис, ни одной кнопки для его включения ни в приложении, ни в системных настройках Android до сих пор нет, хотя у меня Visa, которой по логике уже можно начинать платить. Даже в разделе с информацией о банковской карте говорится, что она доступна для бесконтактной оплаты, но в качестве единственного сервиса мне предлагается Google Pay.

Зачем нужен SberPay

Оплата по QR тоже доступна клиентам Сбербанка, хоть и не в рамках SberPay

Вообще говоря, странно, что Сбербанк проснулся только сейчас и запустил SberPay в 2020-м, а не хотя бы в 2017-м году. Тогда у него была неплохая возможность укрепиться на рынке платёжных сервисов и составить конкуренцию зарубежным продуктам. Но в Сбербанке считают, что не опоздали и SberPay будет пользоваться популярностью. В число целевой аудитории сервиса входят, как ни странно, пользователи смартфонов Huawei и Honor, которые из-за санкций США остались без доступа к Google Pay. Что ж, возможно, и сработает. Правда, для этого мало просто запустить SberPay и ждать, когда им начнут интересоваться пользователи.

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Чтобы привлечь аудиторию к новому сервису Сбербанку, очевидно, придётся постараться. Я бы начал с организации акций, например, предложив новичкам скидки, повышенный кэшбек, хотя у Сбербанка он просто ужасный, или какие-нибудь подарки. В общем, попытался бы как-то купить пользователя, объяснив ему, что платить через SberPay не просто удобно, потому что он уже встроен в приложение банка, но ещё и выгодно. А в противном случае рассчитывать на то, что сервис «полетит», я бы не стал.

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