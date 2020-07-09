Сбербанк запустил в России платёжный сервис SberPay для Android

Сервисы бесконтактных платежей уже давно никого не удивляют, а NFC перестал быть отличительной чертой исключительно дорогостоящих флагманов. Теперь даже как-то странно видеть, что человек расплачивается на кассе наличностью или картой, а не использует для этой цели смартфон. Ведь наверняка в его телефоне или смарт-часах, надетых на запястье, есть поддержка Apple Pay или Google Pay. Так зачем, в таком случае, заморачиваться с вознёй в кошельке, если можно быстро и безопасно оплатить покупку гаджетом? Сбербанк придерживается такого же мнения.

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Сегодня Сбербанк запустил в России свой сервис бесконтактных платежей под названием SberPay. По своей сути это прямой конкурент Samsung Pay и Google Pay, потому что из-за технических ограничений iOS доступен он будет только на Android, где NFC-модули находятся в полном распоряжении сторонних разработчиков. То есть пользователи смогут оплачивать покупки привычным для себя способом: достал смартфон, активировал платёжный инструмент и приложил его к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты.

Чем SberPay хуже Google Pay

Правда, сразу нужно сказать об ограничениях, которые будут характерны для SberPay на раннем этапе:

SberPay поддерживает только карты Visa, MasterCard и Мир обещают прикрутить позднее;

Использовать для оплаты через SberPay можно будет только собственные карты Сбербанка;

Расчёты через SberPay будут возможны только в магазинах, которые обслуживаются у Сбербанка;

После оплаты на экране будет появляться сумма остатка на карте, которую могут увидеть окружающие.

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Основной интерфейс передачи платёжной информации, которым пользуется SberPay, — это, конечно NFC. Однако, помимо бесконтактной офлайн-оплаты, сервис поддерживает оплату онлайн, например, в приложениях и на сайтах, а также позволяет оплачивать выставленные счета. В Сбербанке предполагают, что эта функция будет работать следующим образом: клиент звонит в кол-центр и называет товар, который хочет приобрести, оператор высылает на его номер пуш-уведомление со ссылкой на оплату, после чего клиент проверяет данные и подтверждает платёж.

Как включить SberPay

А вот как включить SberPay или что-там надо сделать, чтобы начать им пользоваться, я не понял. Несмотря на то что в «Сбербанк Онлайн» появилась рекламная сторис, продвигающая новый сервис, ни одной кнопки для его включения ни в приложении, ни в системных настройках Android до сих пор нет, хотя у меня Visa, которой по логике уже можно начинать платить. Даже в разделе с информацией о банковской карте говорится, что она доступна для бесконтактной оплаты, но в качестве единственного сервиса мне предлагается Google Pay.

Зачем нужен SberPay

Вообще говоря, странно, что Сбербанк проснулся только сейчас и запустил SberPay в 2020-м, а не хотя бы в 2017-м году. Тогда у него была неплохая возможность укрепиться на рынке платёжных сервисов и составить конкуренцию зарубежным продуктам. Но в Сбербанке считают, что не опоздали и SberPay будет пользоваться популярностью. В число целевой аудитории сервиса входят, как ни странно, пользователи смартфонов Huawei и Honor, которые из-за санкций США остались без доступа к Google Pay. Что ж, возможно, и сработает. Правда, для этого мало просто запустить SberPay и ждать, когда им начнут интересоваться пользователи.

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Чтобы привлечь аудиторию к новому сервису Сбербанку, очевидно, придётся постараться. Я бы начал с организации акций, например, предложив новичкам скидки, повышенный кэшбек, хотя у Сбербанка он просто ужасный, или какие-нибудь подарки. В общем, попытался бы как-то купить пользователя, объяснив ему, что платить через SberPay не просто удобно, потому что он уже встроен в приложение банка, но ещё и выгодно. А в противном случае рассчитывать на то, что сервис «полетит», я бы не стал.