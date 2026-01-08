Секретные коды Xiaomi, которые прокачают ваш смартфон на HyperOS

Многие настройки смартфонов, включая модели от компании Xiaomi с ее суббрендами REDMI и POCO, скрыты глубоко в системе. Для доступа к ним необходимы специальные USSD-коды. После ввода определенной последовательности через номеронабиратель на экране появляются секретные меню, которые сложно найти через стандартные настройки устройства. Если вы хотите покопаться в них, обязательно воспользуйтесь кодами Xiaomi, представленными ниже.

Код для инженерного меню Xiaomi

Пожалуй, главный код смартфонов Xiaomi — *#*#6484#*#*. Он отвечает за запуск инженерного меню, которое также можно найти в настройках устройства по пути «О телефоне» => «Подробная информация и спецификации», где понадобится 5 раз тапнуть по пункту «Версия ядра».

Через инженерное меню Xiaomi выполняется технический анализ смартфона. В частности, вы можете проверить:

сенсорную панель;

дисплей;

датчик приближения;

беспроводную сеть и так далее.

К сожалению, пункты меню здесь представлены на английском языке, но в интернете вы без труда найдете инструкции, объясняющие предназначение каждого раздела по отдельности.

Коды для настроек сети на Xiaomi

Также существует группа кодов Xiaomi, отвечающих за настройки связи на телефоне. К примеру, можно воспользоваться следующими:

*#*#86583#*#* — активация VoLTE;

*#*#86943#*#* — активация VoWiFi;

*#*#726633#*#* — переключатель режима 5G;

*#*#4636#*#* — установка предпочтительного типа сети.

Этими кодами HyperOS стоит пользоваться, если в настройках вашего Xiaomi скрыты необходимые параметры, или вы не можете активировать их стандартным способом.

Системные коды и коды разработчиков Xiaomi

Наконец, существуют системные коды Xiaomi. Они позволяют узнать полезную информацию об устройстве, а также продиагностировать его:

*#06# — запрос IMEI;

*#07# — запрос SAR;

*#*#426#*#* — диагностика FCM;

*#*#225#*#* — проверка синхронизации календаря.

Эти опции недоступны через инженерное меню Xiaomi, а потому могут быть полезны как дополнительное средство диагностики наряду с другими USSD-запросами для HyperOS.