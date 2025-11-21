Секретный способ бесплатно звонить по России и пользоваться интернетом, не потратив ни рубля

Мобильные операторы приучили нас платить деньги за пакеты услуг (минуты, гигабайты, SMS) вместо расчета по факту использования. Такой подход помогает клиенту экономить, но на отдельных устройствах пакетный тариф приводит к неоправданной трате средств. В частности, умным часам и трекерам не нужно много интернета, но оплата по факту настолько невыгодная, что приходится брать услуги комплектом. Получается замкнутый круг, выход из которого придумали в билайне, анонсировав бесплатную подписку на связь.

Бесплатная подписка bee START

В начале октября билайн отказался от привычных тарифов с абонентской платой, представив более современный формат — подписка bee. Это своего рода конструктор, предлагающий выбрать столько минут и гигабайтов, сколько вам нужно. Причем базовый пакет доступен без ежемесячного платежа.

Бесплатная подписка bee START — это база, которая идеально подходит для смарт-устройств, а также использования в качестве второго номера. Стартовый уровень за 0 ₽/мес дает:

1 ГБ мобильного интернета;

бесплатные входящие с любых номеров России;

бесплатные исходящие звонки внутри сети билайн.

При подключении подписки необходимо внести небольшую сумму на свой баланс, чтобы в случае необходимости использовать ее для оплаты дополнительных опций. Ведь бесплатная подписка на связь позволяет в любой момент расширить пакет услуг, докупив интернет, или, например, подключив безлимит на мессенджеры.

Подписка bee START

Подписка bee от билайна с безлимитом

Подписка bee от билайна — это настраиваемый конструктор, позволяющий выбрать любой пакет услуг на основной номер. Мало одного гигабайта интернета? Выбирай 10, 50 или сразу 1024 ГБ — почти безлимит и без ограничений на раздачу трафика. Звонишь на номера других операторов? Выбирай пакет на 100, 300, 700, 1000 или 2000 минут.

Кроме того, в подписке на связь от билайна есть допы, включая 1 000 000 (один миллион) SMS, а также безлимитный трафик в соцсетях, мессенджерах и стриминговых сервисах. При выборе крупных пакетов минут и гигабайтов многие из них доступны бесплатно.

Наконец, для тех, кто живет и работает в интернете, билайн придумал подписку план б. с честным террабайтом трафика и возможностью бесплатного безлимита на 3 часа в сутки, компенсацией Telegram Premium, доступом к нейросетям (ChatGPT, Gemini, Suno) и оплатой баланса популярных иностранных сервисов.

Почему билайн — лучший оператор

Помимо перехода на подписочную модель билайн за последнее время сильно прокачал свое покрытие. Так, по данным независимого исследования компании DMTEL, оператор занимает первое место в общем рейтинге качества мобильной связи в Москве, а еще предлагает стопроцентное покрытие Московского и Новосибирского метрополитена.

Также аналитики признали билайн самым безопасным оператором, а его мобильный апп получил награду «Золотое приложение» за широкий набор возможностей, включая защиту от мошенников и настройку общего баланса.

SIM и eSIM от билайна

Пользоваться услугами билайна можно как на физической SIM-карте, так и при помощи eSIM. Причем электронная симка оформляется буквально в два счета. Достаточно выбрать тариф и оформить eSIM, после чего остается зарегистрироваться через Госуслуги.

А для новых клиентов сейчас действует специальное предложение. За перенос номера другого оператора билайн дарит до 6 000 рублей на бонусный счет, чтобы оценить bee, план б. и другие подписки, меняющие представление о мобильной связи.