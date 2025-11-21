Секретный способ бесплатно звонить по России и пользоваться интернетом, не потратив ни рубля

Герман Вологжанин

Мобильные операторы приучили нас платить деньги за пакеты услуг (минуты, гигабайты, SMS) вместо расчета по факту использования. Такой подход помогает клиенту экономить, но на отдельных устройствах пакетный тариф приводит к неоправданной трате средств. В частности, умным часам и трекерам не нужно много интернета, но оплата по факту настолько невыгодная, что приходится брать услуги комплектом. Получается замкнутый круг, выход из которого придумали в билайне, анонсировав бесплатную подписку на связь.

Обзор бесплатной подписки на связь

Обзор бесплатной подписки на связь

Бесплатная подписка bee START

В начале октября билайн отказался от привычных тарифов с абонентской платой, представив более современный формат — подписка bee. Это своего рода конструктор, предлагающий выбрать столько минут и гигабайтов, сколько вам нужно. Причем базовый пакет доступен без ежемесячного платежа.

Реально бесплатная связь от билайна

Реально бесплатная связь от билайна

Бесплатная подписка bee START — это база, которая идеально подходит для смарт-устройств, а также использования в качестве второго номера. Стартовый уровень за 0 ₽/мес дает:

  • 1 ГБ мобильного интернета;
  • бесплатные входящие с любых номеров России;
  • бесплатные исходящие звонки внутри сети билайн.

При подключении подписки необходимо внести небольшую сумму на свой баланс, чтобы в случае необходимости использовать ее для оплаты дополнительных опций. Ведь бесплатная подписка на связь позволяет в любой момент расширить пакет услуг, докупив интернет, или, например, подключив безлимит на мессенджеры.

Подписка bee START

Подписка bee от билайна с безлимитом

Подписка bee от билайна — это настраиваемый конструктор, позволяющий выбрать любой пакет услуг на основной номер. Мало одного гигабайта интернета? Выбирай 10, 50 или сразу 1024 ГБ — почти безлимит и без ограничений на раздачу трафика. Звонишь на номера других операторов? Выбирай пакет на 100, 300, 700, 1000 или 2000 минут.

Подписку можно настроить на свой вкус

Подписку можно настроить на свой вкус

Кроме того, в подписке на связь от билайна есть допы, включая 1 000 000 (один миллион) SMS, а также безлимитный трафик в соцсетях, мессенджерах и стриминговых сервисах. При выборе крупных пакетов минут и гигабайтов многие из них доступны бесплатно.

Наконец, для тех, кто живет и работает в интернете, билайн придумал подписку план б. с честным террабайтом трафика и возможностью бесплатного безлимита на 3 часа в сутки, компенсацией Telegram Premium, доступом к нейросетям (ChatGPT, Gemini, Suno) и оплатой баланса популярных иностранных сервисов.

Почему билайн — лучший оператор

Помимо перехода на подписочную модель билайн за последнее время сильно прокачал свое покрытие. Так, по данным независимого исследования компании DMTEL, оператор занимает первое место в общем рейтинге качества мобильной связи в Москве, а еще предлагает стопроцентное покрытие Московского и Новосибирского метрополитена.

За последние месяцы билайн получил несколько наград

За последние месяцы билайн получил несколько наград

Также аналитики признали билайн самым безопасным оператором, а его мобильный апп получил награду «Золотое приложение» за широкий набор возможностей, включая защиту от мошенников и настройку общего баланса.

SIM и eSIM от билайна

Пользоваться услугами билайна можно как на физической SIM-карте, так и при помощи eSIM. Причем электронная симка оформляется буквально в два счета. Достаточно выбрать тариф и оформить eSIM, после чего остается зарегистрироваться через Госуслуги.

А для новых клиентов сейчас действует специальное предложение. За перенос номера другого оператора билайн дарит до 6 000 рублей на бонусный счет, чтобы оценить bee, план б. и другие подписки, меняющие представление о мобильной связи.

Как установить MAX на смартфон Android и правильно настроить национальный мессенджер

Хотим мы того или нет, но мессенджер MAX сегодня становится едва ли не обязательным. Позвонить через WhatsApp и Telegram нельзя, а приложение, созданное по указу президента, активно используется на работе и в учебе. Поэтому любому рано или поздно пригодится инструкция о том, как скачать и установить MAX на телефон. Предлагаем вашему вниманию подробный план действий, а также советы по настройке национального мессенджера.

Google решила не быть как все, и отказывается от планшетов, умных колец и складных телефонов

Технологический гигант Google продолжает удивлять своими стратегическими решениями в области разработки устройств. В недавнем интервью Bloomberg компания раскрыла информацию о том, какие направления она планирует исключить из своей экосистемы в ближайшем будущем. Несмотря на успех новых Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold и Pixel Watch 4, Google готова позволить конкурентам исследовать другие сегменты рынка самостоятельно.

Чем заряжать Android-смартфон: зарядка и повербанк Aukey, которые подойдут всем

Производители смартфонов все чаще предлагают ограниченный комплект поставки, оставляя нас без адаптеров. А емкость аккумуляторов мобильных устройств хоть и немного увеличивается от поколения к поколению, но все-таки не поспевает за постоянно растущей мощностью процессоров и повышением требований ПО. Из-за этого мы оказываемся в ситуации, когда каждому из нас необходимо самостоятельно докупать адаптер питания и повербанк, что нередко приводит к ошибкам: то протокол зарядки не тот, то внешний аккумулятор отказываются брать на борт самолета, то качество ниже плинтуса. И тогда чем заряжать смартфон?

