Секреты повербанков, о которых вы не знали

Power Bank или внешний аккумулятор — один из самых популярных аксессуаров среди любителей гаджетов, который представляет собой компактный носитель энергии, готовый в любой момент восполнить энергию вашего устройства. И несмотря на то, что практически каждый человек в состоянии сам подобрать и купить повербанк, после покупки многие люди сталкиваются с проблемами при его эксплуатации даже при условии полной исправности аксессуара.

Кто-то не может зарядить ноутбук от power bank, у кого-то повербанк не берут на борт самолета, а у кого-то он просто не работает, хотя он только-только был распакован. Эти и другие проблемы напрямую связаны с неправильным подходом к выбору аксессуара. Чтобы вы не попали в одну из описываемых ситуаций, расскажу о секретах при использовании повербанка, о которых многие люди не подозревают.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Почему повербанк не заряжает

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы, выражается в том, что повербанк не заряжает телефон. Конечно, она может быть связана с неисправностью носителя энергии или кабеля. Поэтому при возникновении подобной проблемы в первую очередь нужно обратить внимание на состояние устройства. Однако чаще всего причиной того, почему не работает повербанк, становится его защита.

Каждый внешний аккумулятор обладает продвинутой системой безопасности, не допускающей перегрев устройства и прочего негативного влияния как на повербанк, так и на смартфон. В частности, из-за этого после подключения носителя энергии к телефону зарядка не начинается автоматически. Вам необходимо подтвердить начало процесса, нажав на соответствующую кнопку корпуса. Как правило, она располагается на боковой части аккумулятора, а еще на нее нанесен логотип в виде молнии или знак включения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как зарядить ноутбук от повербанка

Ноутбук, как и смартфон, является мобильным устройством, которое может работать автономно, то есть без подключения к электросети. Поэтому при использовании лэптопа power bank точно не стал бы лишним аксессуаром. Но можно ли зарядить ноутбук от повербанка? Да, можно. Правда, для этого оба устройства должны быть совместимы.

Главное требование, которое предъявляется повербанку для ноутбука — выходная мощность. Она должна быть не меньше 60-65 Вт, но многое зависит от модели вашего лэптопа. Если вы пользуетесь офисным устройством, то 65 Вт будет вполне достаточно, а вот игровые аппараты требуют еще более впечатляющей мощности — вплоть до 120 Вт. Все это затрудняет выбор power bank для ноутбука, но мы нашли для вас несколько подходящих моделей:

Перед покупкой повербанка обязательно уточните информацию о потребляемой мощности лэптопа, которую можно найти на официальном сайте или в инструкции. Также не забывайте, что при отсутствии разъема USB-C вам понадобится переходник для зарядки ноутбука от power bank.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Можно ли брать повербанк в самолет

Купив большой и мощный повербанк для телефона или ноутбука, вы можете столкнуться с другой проблемой, когда вас, например, не пускают с ним на борт самолета. Всякая авиакомпания предъявляет требования к провозу внешних аккумуляторов. Чаще всего ограничения следующие:

при энергоемкости 100 Вт·ч — неограниченное количество аккумуляторов (иногда символически выставляется ограничение в 20 штук);

при энергоемкости 100-160 Вт·ч — не более двух штук;

при энергоемкости больше 160 Вт·ч — аккумулятор к провозу не допускается.

Понять, какой повербанк подойдет для самолета, а какой — нет, бывает очень сложно, так как производители аккумуляторов обычно указывают его емкость в А·ч, а не в Вт·ч. Поэтому владельцу приходится прибегать к помощи нехитрых математических манипуляций.

Чтобы рассчитать энергоемкость аккумулятора, необходимо воспользоваться формулой Вт·ч = А·ч * В, то есть умножить емкость пауэр банка в Ач (1000 мАч = 1 А·ч) на выходное напряжение в Вольтах (в большинстве случаев оно составляет 3,7В) вне зависимости от поддерживаемой мощности зарядки.

При расчете энергоемкости многие люди допускают ошибку, умножая А·ч на напряжение, заявленное стандартом зарядки. К примеру, мой повербанк ROMOSS на 30000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт (9В и 2А). В этой ситуации логично было бы умножить 30 А·ч на 9В, после чего получится недопустимая для авиакомпании энергоемкость в 270 Вт·ч. При этом на корпусе пауэр банка выгравировано значение 111 Вт·ч.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Расхождение связано в ошибке при расчете, так как 30 А·ч нужно умножать на 3,7В, и тогда получатся те самые 111 Вт·ч, допустимые к провозу. В том числе и поэтому повербанк на 10000 мА·ч заряжает смартфон с батарейкой на 5000 м·Ач не два, а в лучшем случае полтора раза. Все из-за того, что Вт·ч — постоянная величина, а А·ч — нет. Но даже этих знаний вам будет недостаточно, чтобы купить хороший повербанк. Ознакомьтесь с главными критериями выбора внешних аккумуляторов, которые вы тоже могли упустить из вида.