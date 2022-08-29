Секреты повербанков, о которых вы не знали

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Герман Вологжанин 0

Power Bank или внешний аккумулятор — один из самых популярных аксессуаров среди любителей гаджетов, который представляет собой компактный носитель энергии, готовый в любой момент восполнить энергию вашего устройства. И несмотря на то, что практически каждый человек в состоянии сам подобрать и купить повербанк, после покупки многие люди сталкиваются с проблемами при его эксплуатации даже при условии полной исправности аксессуара.

Повербанки могут заряжать ноутбуки, но не все

Кто-то не может зарядить ноутбук от power bank, у кого-то повербанк не берут на борт самолета, а у кого-то он просто не работает, хотя он только-только был распакован. Эти и другие проблемы напрямую связаны с неправильным подходом к выбору аксессуара. Чтобы вы не попали в одну из описываемых ситуаций, расскажу о секретах при использовании повербанка, о которых многие люди не подозревают.

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Почему повербанк не заряжает

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы, выражается в том, что повербанк не заряжает телефон. Конечно, она может быть связана с неисправностью носителя энергии или кабеля. Поэтому при возникновении подобной проблемы в первую очередь нужно обратить внимание на состояние устройства. Однако чаще всего причиной того, почему не работает повербанк, становится его защита.

Не забудьте нажать эту кнопку после подключения повербанка к телефону

Каждый внешний аккумулятор обладает продвинутой системой безопасности, не допускающей перегрев устройства и прочего негативного влияния как на повербанк, так и на смартфон. В частности, из-за этого после подключения носителя энергии к телефону зарядка не начинается автоматически. Вам необходимо подтвердить начало процесса, нажав на соответствующую кнопку корпуса. Как правило, она располагается на боковой части аккумулятора, а еще на нее нанесен логотип в виде молнии или знак включения.

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Как зарядить ноутбук от повербанка

Ноутбук, как и смартфон, является мобильным устройством, которое может работать автономно, то есть без подключения к электросети. Поэтому при использовании лэптопа power bank точно не стал бы лишним аксессуаром. Но можно ли зарядить ноутбук от повербанка? Да, можно. Правда, для этого оба устройства должны быть совместимы.

К вашему ноутбуку подойдет только мощный повербанк

Главное требование, которое предъявляется повербанку для ноутбука — выходная мощность. Она должна быть не меньше 60-65 Вт, но многое зависит от модели вашего лэптопа. Если вы пользуетесь офисным устройством, то 65 Вт будет вполне достаточно, а вот игровые аппараты требуют еще более впечатляющей мощности — вплоть до 120 Вт. Все это затрудняет выбор power bank для ноутбука, но мы нашли для вас несколько подходящих моделей:

Перед покупкой повербанка обязательно уточните информацию о потребляемой мощности лэптопа, которую можно найти на официальном сайте или в инструкции. Также не забывайте, что при отсутствии разъема USB-C вам понадобится переходник для зарядки ноутбука от power bank.

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Можно ли брать повербанк в самолет

Купив большой и мощный повербанк для телефона или ноутбука, вы можете столкнуться с другой проблемой, когда вас, например, не пускают с ним на борт самолета. Всякая авиакомпания предъявляет требования к провозу внешних аккумуляторов. Чаще всего ограничения следующие:

  • при энергоемкости 100 Вт·ч — неограниченное количество аккумуляторов (иногда символически выставляется ограничение в 20 штук);
  • при энергоемкости 100-160 Вт·ч — не более двух штук;
  • при энергоемкости больше 160 Вт·ч — аккумулятор к провозу не допускается.

Понять, какой повербанк подойдет для самолета, а какой — нет, бывает очень сложно, так как производители аккумуляторов обычно указывают его емкость в А·ч, а не в Вт·ч. Поэтому владельцу приходится прибегать к помощи нехитрых математических манипуляций.

Чтобы рассчитать энергоемкость аккумулятора, необходимо воспользоваться формулой Вт·ч = А·ч * В, то есть умножить емкость пауэр банка в Ач (1000 мАч = 1 А·ч) на выходное напряжение в Вольтах (в большинстве случаев оно составляет 3,7В) вне зависимости от поддерживаемой мощности зарядки.

Все рекомендованные нами повербанки для ноутбука вписываются в рамки 160 Вт·ч

При расчете энергоемкости многие люди допускают ошибку, умножая А·ч на напряжение, заявленное стандартом зарядки. К примеру, мой повербанк ROMOSS на 30000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт (9В и 2А). В этой ситуации логично было бы умножить 30 А·ч на 9В, после чего получится недопустимая для авиакомпании энергоемкость в 270 Вт·ч. При этом на корпусе пауэр банка выгравировано значение 111 Вт·ч.

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Расхождение связано в ошибке при расчете, так как 30 А·ч нужно умножать на 3,7В, и тогда получатся те самые 111 Вт·ч, допустимые к провозу. В том числе и поэтому повербанк на 10000 мА·ч заряжает смартфон с батарейкой на 5000 м·Ач не два, а в лучшем случае полтора раза. Все из-за того, что Вт·ч — постоянная величина, а А·ч — нет. Но даже этих знаний вам будет недостаточно, чтобы купить хороший повербанк. Ознакомьтесь с главными критериями выбора внешних аккумуляторов, которые вы тоже могли упустить из вида.

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