Скачайте приложение из Google Play — что за ошибка на Android и как исправить

Герман Вологжанин

Android — открытая операционная система, позволяющая загружать приложения практически из любых источников. Просто скачиваешь APK на телефон, после чего остается открыть файл для завершения установки, и дело в шляпе. Игра или программа установлена, но после запуска может появиться сообщение «Скачайте приложение из Google Play», которое мешает пользоваться софтом. Откуда оно берется, и как его убрать?

Скачайте приложение из Google Play — что за ошибка на Android и как исправить. Такая ошибка появляется при запуске приложений на Android. Фото.

Такая ошибка появляется при запуске приложений на Android

Почему не открывается приложение на Android

Ошибка «Скачайте приложение из Google Play» — это следствие защиты, которой пользуются разработчики игр и программ для Android. Каждое приложение, официально загруженное в магазин от Google, имеет электронную подпись, при несовпадении которой запуск софта блокируется.

Приложение на Android не запускается, и на экране появляется сообщение, призывающее загрузить игру или программу исключительно из Google Play. Так разработчики защищают свою интеллектуальную собственность, не позволяя пользоваться взломанными версиями своего софта.

Как обойти «Скачайте приложение из Google Play»

Теоретически отключить «Скачайте приложение из Google Play» возможно, но для этого придется удалить сервисы Google на телефоне. Это нарушит стабильность работы устройства, и в контексте запуска всего лишь одной программы будет выглядеть крайне иррациональным решением. Потому по возможности воспользуйтесь рекомендацией средства защиты и скачайте приложение через Google Play:

  1. Нажмите на кнопку «Искать в Google Play».
  2. Подтвердите удаление пиратской версии приложения.
  3. Установите легальную, нажав на соответствующую кнопку.
Как обойти «Скачайте приложение из Google Play». Приложение нужно удалить и скачать заново через Google Play. Фото.

Приложение нужно удалить и скачать заново через Google Play

К сожалению, это единственный способ убрать «Скачайте приложение из Google Play». Все остальные варианты, включая очистку Google Play, не помогают, в чем убедилась редакция AndroidInsider.ru.

Что делать, если «Приложение недоступно в вашей стране»

При попытке загрузить софт из Google Play можно столкнуться с другой проблемой, когда на экране появляется сообщение «Приложение недоступно в вашей стране». Это значит, что разработчик запретил использование своего продукта в вашем регионе.

Что делать, если «Приложение недоступно в вашей стране». Приложение может оказаться недоступно в вашей стране. Фото.

Приложение может оказаться недоступно в вашей стране

Обычно скачать недоступные приложения можно через иностранный аккаунт Google, который придется создать на телефоне. О том, как его сделать, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

