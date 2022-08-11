Сколько баллов в AnTuTu должен набрать ваш смартфон, и почему это важно

Если вы хотите купить мощный смартфон или, например, оценить производительность своего устройства, то наверняка будете искать информацию о его процессоре. В целом, это правильный подход, но он требует наличия определенных знаний, а также учета того, что один и тот же чипсет может быть по-разному реализован на гаджетах разных производителей. А потому самым удобным методом определения мощности телефона становится его проверка в тестах, среди которых наиболее популярным является AnTuTu Benchmark. Давайте разберемся, как он работает, и сколько баллов должен набрать ваш девайс, чтобы считаться достаточно производительным.
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Баллы АнТуТу — что означают
История бенчмарка ведет отсчет с 2011 года, когда китайские бизнесмены Лианг и Шао Йинг решили создать программное обеспечение для анализа мощности Андроид-устройств. Через пару лет AnTuTu стал настолько популярным, что некоторые производительности начали обманывать тест, чтобы на презентации своих устройств продемонстрировать результаты выше, чем у конкурентов. В частности, на этом была поймана компания Samsung. Однако разработчики ПО быстро отреагировали на уловки, внеся коррективы в код бенчмарка.
Сегодня AnTuTu измеряет не только производительность телефона, но и другие показатели (например, автономность). А еще внутри бенчмарка есть куча дополнительных мини-тестов для диагностики экрана. При этом наибольшей популярностью пользуется именно AnTuTu 3DBench, который оценивает мощность устройства.
По результатам теста смартфону выставляется оценка в виде баллов. Причем гаджет набирает их, проходя сразу несколько маленьких тестов, направленных на анализ того или иного аспекта, связанного с работой устройства. Сам бенчмарк делит их на четыре категории:
- CPU. Оцениваются вычислительные операции, которые выполняет процессор телефона.
- GPU. Здесь анализируются возможности графического чипа, что очень важно для мобильного гейминга и видеомонтажа.
- MEM. Эта категория тестов демонстрирует, на что способна память смартфона с точки зрения скоростных показателей. Это касается как ОЗУ, так и ПЗУ.
- UX. Заключительная аббревиатура расшифровывается как «User Experience» или пользовательский опыт. Сюда включены тесты, симулирующие выполнение стандартных задач вроде скроллинга веб-страниц.
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Таким образом, AnTuTu 3DBench — это комплексный тест самых разных аспектов смартфона, а потому набранные в нем баллы могут многое рассказать о возможностях устройства. Давайте вместе узнаем, на что способен ваш телефон.
Как проверить телефон в АнТуТу
Анализ производительности смартфона осуществляется через приложение AnTuTu 3DBench. До 2020 года его можно было установить средствами Play Маркета, но теперь из-за связей с компанией Cheetah Mobile, которая знаменита своим спамом, загружать ПО приходится вручную:
- Откройте сайт бенчмарка в браузере.
- Нажмите кнопку «Download», а затем — «Download 3D». Обе кнопки располагаются в окне с версией гаджета для определенной платформы. Нас, конечно же, интересует Android.
- По окончании загрузки подтвердите установку приложения.
Обратите внимание, что на сайте также представлена версия AnTuTu Lite, предназначенная для слабых устройств. Она располагает ограниченным набором тестов, а потому и телефоны в ней набирают меньше баллов. После установки АнТуТу вам остается сделать несколько решающих шагов:
- Запустите приложение.
- Примите пользовательское соглашение, нажав кнопку «AGREE».
- Нажмите центральную кнопку «Тестировать» и дождитесь завершения анализа.
Время тестирования занимает 5-10 минут в зависимости от производительности смартфона. Чем она выше, тем быстрее устройство справится с поставленной задачей. По окончании теста вы увидите на экране подробный отчет и сможете оценить мощность телефона по нескольким параметрам. Также внутри АнТуТу есть раздел с рейтингом, где представлены самые производительные модели. Например, сегодня самым мощным смартфоном является ASUS ROG Phone 6 Pro с результатом более 1,1 миллиона баллов.
Сколько баллов нужно в АнТуТу
Поскольку АнТуТу является комплексным тестом, результат в бенчмарке можно воспринимать в качестве показателя, который демонстрирует общий комфорт от взаимодействия со смартфоном. Но требования постоянно меняются, ведь каждый месяц выходят новые игры, а очередные апдейты базовых приложений добавляют сложные анимации и дополнительные эффекты.
Чтобы не испытывать дискомфорт при использовании своего гаджета, в 2022 году телефон должен набрать по меньшей мере 180-220 тысяч баллов, причем желательно, чтобы 50-60 тысяч из них устройство заработало в категории «User Experience». И это мы говорим о минимальных показателях, которые обеспечивают сравнительно быструю работу в повседневных задачах без тормозов.
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Если же вы относите себя к числу мобильных геймеров, то вас будет интересовать пункт GPU. Для комфортной игры в мощные 3D-проекты с высокими настройками графики смартфон должен набрать хотя бы 150 тысяч баллов только за GPU. Но держите в уме, что возможности устройства могут быть раскрыты не до конца из-за проблем с оптимизацией чипсета, о чем я говорил в сравнении Snapdragon и Dimensity.
Таким образом, несмотря на информативность теста, общий балл играет не столь важную роль, чтобы использовать АнТуТу как единственное средство для анализа производительности смартфона. Нужно смотреть на результаты в отдельных категориях, держа в уме то, что на игровые возможности влияет именно GPU, а оптимальным показателем при определении общего комфорта является UX (User Experience).