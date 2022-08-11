Сколько баллов в AnTuTu должен набрать ваш смартфон, и почему это важно

Если вы хотите купить мощный смартфон или, например, оценить производительность своего устройства, то наверняка будете искать информацию о его процессоре. В целом, это правильный подход, но он требует наличия определенных знаний, а также учета того, что один и тот же чипсет может быть по-разному реализован на гаджетах разных производителей. А потому самым удобным методом определения мощности телефона становится его проверка в тестах, среди которых наиболее популярным является AnTuTu Benchmark. Давайте разберемся, как он работает, и сколько баллов должен набрать ваш девайс, чтобы считаться достаточно производительным.

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Баллы АнТуТу — что означают

История бенчмарка ведет отсчет с 2011 года, когда китайские бизнесмены Лианг и Шао Йинг решили создать программное обеспечение для анализа мощности Андроид-устройств. Через пару лет AnTuTu стал настолько популярным, что некоторые производительности начали обманывать тест, чтобы на презентации своих устройств продемонстрировать результаты выше, чем у конкурентов. В частности, на этом была поймана компания Samsung. Однако разработчики ПО быстро отреагировали на уловки, внеся коррективы в код бенчмарка.

Сегодня AnTuTu измеряет не только производительность телефона, но и другие показатели (например, автономность). А еще внутри бенчмарка есть куча дополнительных мини-тестов для диагностики экрана. При этом наибольшей популярностью пользуется именно AnTuTu 3DBench, который оценивает мощность устройства.

По результатам теста смартфону выставляется оценка в виде баллов. Причем гаджет набирает их, проходя сразу несколько маленьких тестов, направленных на анализ того или иного аспекта, связанного с работой устройства. Сам бенчмарк делит их на четыре категории:

CPU . Оцениваются вычислительные операции, которые выполняет процессор телефона.

. Оцениваются вычислительные операции, которые выполняет процессор телефона. GPU . Здесь анализируются возможности графического чипа, что очень важно для мобильного гейминга и видеомонтажа.

. Здесь анализируются возможности графического чипа, что очень важно для мобильного гейминга и видеомонтажа. MEM . Эта категория тестов демонстрирует, на что способна память смартфона с точки зрения скоростных показателей. Это касается как ОЗУ, так и ПЗУ.

. Эта категория тестов демонстрирует, на что способна память смартфона с точки зрения скоростных показателей. Это касается как ОЗУ, так и ПЗУ. UX. Заключительная аббревиатура расшифровывается как «User Experience» или пользовательский опыт. Сюда включены тесты, симулирующие выполнение стандартных задач вроде скроллинга веб-страниц.

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Таким образом, AnTuTu 3DBench — это комплексный тест самых разных аспектов смартфона, а потому набранные в нем баллы могут многое рассказать о возможностях устройства. Давайте вместе узнаем, на что способен ваш телефон.

Как проверить телефон в АнТуТу

Анализ производительности смартфона осуществляется через приложение AnTuTu 3DBench. До 2020 года его можно было установить средствами Play Маркета, но теперь из-за связей с компанией Cheetah Mobile, которая знаменита своим спамом, загружать ПО приходится вручную:

Откройте сайт бенчмарка в браузере.

Нажмите кнопку «Download», а затем — «Download 3D». Обе кнопки располагаются в окне с версией гаджета для определенной платформы. Нас, конечно же, интересует Android.

По окончании загрузки подтвердите установку приложения.

Обратите внимание, что на сайте также представлена версия AnTuTu Lite, предназначенная для слабых устройств. Она располагает ограниченным набором тестов, а потому и телефоны в ней набирают меньше баллов. После установки АнТуТу вам остается сделать несколько решающих шагов:

Запустите приложение.

Примите пользовательское соглашение, нажав кнопку «AGREE».

Нажмите центральную кнопку «Тестировать» и дождитесь завершения анализа.

Время тестирования занимает 5-10 минут в зависимости от производительности смартфона. Чем она выше, тем быстрее устройство справится с поставленной задачей. По окончании теста вы увидите на экране подробный отчет и сможете оценить мощность телефона по нескольким параметрам. Также внутри АнТуТу есть раздел с рейтингом, где представлены самые производительные модели. Например, сегодня самым мощным смартфоном является ASUS ROG Phone 6 Pro с результатом более 1,1 миллиона баллов.

Сколько баллов нужно в АнТуТу

Поскольку АнТуТу является комплексным тестом, результат в бенчмарке можно воспринимать в качестве показателя, который демонстрирует общий комфорт от взаимодействия со смартфоном. Но требования постоянно меняются, ведь каждый месяц выходят новые игры, а очередные апдейты базовых приложений добавляют сложные анимации и дополнительные эффекты.

Чтобы не испытывать дискомфорт при использовании своего гаджета, в 2022 году телефон должен набрать по меньшей мере 180-220 тысяч баллов, причем желательно, чтобы 50-60 тысяч из них устройство заработало в категории «User Experience». И это мы говорим о минимальных показателях, которые обеспечивают сравнительно быструю работу в повседневных задачах без тормозов.

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Если же вы относите себя к числу мобильных геймеров, то вас будет интересовать пункт GPU. Для комфортной игры в мощные 3D-проекты с высокими настройками графики смартфон должен набрать хотя бы 150 тысяч баллов только за GPU. Но держите в уме, что возможности устройства могут быть раскрыты не до конца из-за проблем с оптимизацией чипсета, о чем я говорил в сравнении Snapdragon и Dimensity.

Таким образом, несмотря на информативность теста, общий балл играет не столь важную роль, чтобы использовать АнТуТу как единственное средство для анализа производительности смартфона. Нужно смотреть на результаты в отдельных категориях, держа в уме то, что на игровые возможности влияет именно GPU, а оптимальным показателем при определении общего комфорта является UX (User Experience).