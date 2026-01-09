Сколько должен стоить смартфон относительно вашей зарплаты

Герман Вологжанин

В 2020-е годы смартфон окончательно стал главным устройством в жизни человека, обогнав по популярности даже, казалось бы, незаменимый холодильник. А все, что связано с выбором подходящей модели, формирует круг очень важных вопросов. Например, сколько должен смартфон. Несмотря на то, что у всех людей разные доходы и вкусовые предпочтения относительно мобильных устройств, мы дадим несколько вполне логичных советов, которые, возможно, повлияют на ваше итоговое решение.

Сколько должен стоить смартфон относительно вашей зарплаты. Анализируем стоимость смартфона в контексте зарплаты. Фото.

Анализируем стоимость смартфона в контексте зарплаты

Сколько сейчас стоят смартфоны

Сегодня новые смартфоны представлены в широком ценовом диапазоне от 5 до 200 тысяч рублей. Цена даже одного устройства может сильно варьироваться в зависимости от даты выхода и места приобретения, а огромное количество моделей, представленных на рынке, заставляет глаза разбегаться.

Важно сразу уточнить, что смартфон за 5 тысяч рублей и устройство за 200 тысяч, в целом, решают одни и те же задачи:

  • совершение звонков;
  • выход в интернет;
  • съемка фото и видео.

Даже дешевый смартфон функционально не уступает дорогому флагману, ведь решающее значение имеет то, какие приложения вы установите на Android.

Сколько сейчас стоят смартфоны. Функционально дешевый смартфон не отличается от дорогого. Изображение: Miah Does Tech. Фото.

Функционально дешевый смартфон не отличается от дорогого. Изображение: Miah Does Tech

Впрочем, это не значит, что можно сразу закрыть тему и просто взять самый дешевый смартфон. Поскольку мы говорим о важнейшем для жизни каждого человека устройстве, от его цены (а точнее — класса) зависит ваш дальнейший уровень комфорта.

Если вы не готовы менять смартфон каждый год и хотите получить стабильное устройство, будьте готовы заплатить 15-30 тысяч рублей в зависимости от магазина за среднебюджетный смартфон, способный прослужить 2-3 года. Модель подороже может дать больший запас прочности, а траты свыше 40-50 тысяч рублей логически допустимы только при условии, что вы понимаете, за какие возможности переплачиваете (камера, материалы корпуса, процессор, бренд) и действительно считаете их важными.

Сколько должен стоить смартфон

При определении подходящей стоимости смартфона камнем преткновения становится ежемесячный доход покупателя, то есть его зарплата. А она у каждого человека разная. Конечно, мы можем ориентироваться на среднее по стране значение в 100 000 ₽ до вычета налогов (данные на конец 2025 года), но кто-то зарабатывает в месяц 30 тысяч, а кто-то — 300, и оба человека являются частью статистики. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько должен стоить телефон относительно зарплаты, мы ограничимся абстрактными цифрами.

Сколько должен стоить смартфон. Желательно, чтобы цена смартфона не была больше вашего ежемесячного дохода. Фото.

Желательно, чтобы цена смартфона не была больше вашего ежемесячного дохода

Комфортный максимум цены смартфона — одна среднемесячная зарплата при условии, что вы умеете откладывать деньги, а не живете от зарплаты до зарплаты. Еще раз: это логически объяснимый максимум, а не рекомендация. При зарплате в 100 тысяч рублей вы не обязаны покупать флагман, если не считаете важными возможности его камеры или процессора. Как и при зарплате в 30 тысяч рублей вы не обязаны ограничиваться этой суммой, если понимаете: смартфон за эти деньги не закрывает ваши потребности.

Стоит ли брать смартфон в кредит или рассрочку

Ключевое правило: старайтесь не покупать смартфон в кредит или рассрочку. Иначе велик риск потратить больше денег, чем можно, заплатив всю сумму целиком. Рассрочка допустима только в том случае, если она предлагает более выгодные условия покупки, чем при разовой оплате. А кредит не рекомендован вовсе. Все-таки смартфон — это не объект недвижимости и даже не автомобиль. И совершенно точно смартфон не является выгодным вложением: он будет дешеветь каждый день по мере появления на рынке новых моделей.

Оптимальный вариант: создать «подушку безопасности» в лице накопительного счета или срочного вклада в банке, откладывая часть зарплаты. Так вы сможете выждать момент, когда понравившийся вам смартфон подешевеет до комфортной суммы и не станет бременем, из-за которого ближайшее время придется жить впроголодь.

Лонгриды для вас
Лайфхаки для распродажи 11.11 на AliExpress: забираем секретные купоны и снижаем цены до минимума

11 ноября — это не просто день в календаре, а дата, когда начинается распродажа 11.11. Маркетологи приучили нас, что она является самой выгодной в году. Но как реально сэкономить и не купить ничего лишнего? Для ответа на этот вопрос мы сделали подробный материал о том, как работает распродажа 11.11. Здесь вы узнаете о ее секретах и сможете подобрать что-то реально стоящее.

Читать далее
Вышел vivo X300 — лучший флагман на Android, который круче Xiaomi и Apple, а стоит всего 50 тысяч

Компания vivo провела масштабную презентацию на одном из китайских стадионов, показав смартфоны vivo X300 и vivo X300 Pro. После выхода Xiaomi 17 это всего вторая по счету линейка новых флагманов на Android, которые используют самое топовое железо. Но, в отличие от конкурентов, смартфоны vivo работают на базе процессора Dimensity 9500 (4.1 млн в AnTuTu), а не Snapdragon 8 Elite Gen 5. И, кажется, это пошло им только на пользу, что особенно важно в контексте подтвержденного выхода новинок в России.

Читать далее
Какие Android-смартфоны не стоит покупать даже если они продаются со скидкой

В последнее время скидки стали обычной практикой. Они не требуют какого-то повода, а продавцы предлагают их буквально на все. С экономической точки зрения понятно почему так происходит, но речь сейчас не об этом. Так как скидки на Android-смартфоны появляются повсюду важно понимать, что не каждое предложение действительно выгодно. Некоторые модели остаются сомнительной покупкой даже со значительными скидками. Да и сильно снижать цену на заведомо хороший товар не будут. Вот и давайте разберемся в том, что лучше обойти стороной.

Читать далее
