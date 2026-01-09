Сколько должен стоить смартфон относительно вашей зарплаты

В 2020-е годы смартфон окончательно стал главным устройством в жизни человека, обогнав по популярности даже, казалось бы, незаменимый холодильник. А все, что связано с выбором подходящей модели, формирует круг очень важных вопросов. Например, сколько должен смартфон. Несмотря на то, что у всех людей разные доходы и вкусовые предпочтения относительно мобильных устройств, мы дадим несколько вполне логичных советов, которые, возможно, повлияют на ваше итоговое решение.

Сколько сейчас стоят смартфоны

Сегодня новые смартфоны представлены в широком ценовом диапазоне от 5 до 200 тысяч рублей. Цена даже одного устройства может сильно варьироваться в зависимости от даты выхода и места приобретения, а огромное количество моделей, представленных на рынке, заставляет глаза разбегаться.

Важно сразу уточнить, что смартфон за 5 тысяч рублей и устройство за 200 тысяч, в целом, решают одни и те же задачи:

совершение звонков;

выход в интернет;

съемка фото и видео.

Даже дешевый смартфон функционально не уступает дорогому флагману, ведь решающее значение имеет то, какие приложения вы установите на Android.

Впрочем, это не значит, что можно сразу закрыть тему и просто взять самый дешевый смартфон. Поскольку мы говорим о важнейшем для жизни каждого человека устройстве, от его цены (а точнее — класса) зависит ваш дальнейший уровень комфорта.

Если вы не готовы менять смартфон каждый год и хотите получить стабильное устройство, будьте готовы заплатить 15-30 тысяч рублей в зависимости от магазина за среднебюджетный смартфон, способный прослужить 2-3 года. Модель подороже может дать больший запас прочности, а траты свыше 40-50 тысяч рублей логически допустимы только при условии, что вы понимаете, за какие возможности переплачиваете (камера, материалы корпуса, процессор, бренд) и действительно считаете их важными.

Сколько должен стоить смартфон

При определении подходящей стоимости смартфона камнем преткновения становится ежемесячный доход покупателя, то есть его зарплата. А она у каждого человека разная. Конечно, мы можем ориентироваться на среднее по стране значение в 100 000 ₽ до вычета налогов (данные на конец 2025 года), но кто-то зарабатывает в месяц 30 тысяч, а кто-то — 300, и оба человека являются частью статистики. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько должен стоить телефон относительно зарплаты, мы ограничимся абстрактными цифрами.

Комфортный максимум цены смартфона — одна среднемесячная зарплата при условии, что вы умеете откладывать деньги, а не живете от зарплаты до зарплаты. Еще раз: это логически объяснимый максимум, а не рекомендация. При зарплате в 100 тысяч рублей вы не обязаны покупать флагман, если не считаете важными возможности его камеры или процессора. Как и при зарплате в 30 тысяч рублей вы не обязаны ограничиваться этой суммой, если понимаете: смартфон за эти деньги не закрывает ваши потребности.

Стоит ли брать смартфон в кредит или рассрочку

Ключевое правило: старайтесь не покупать смартфон в кредит или рассрочку. Иначе велик риск потратить больше денег, чем можно, заплатив всю сумму целиком. Рассрочка допустима только в том случае, если она предлагает более выгодные условия покупки, чем при разовой оплате. А кредит не рекомендован вовсе. Все-таки смартфон — это не объект недвижимости и даже не автомобиль. И совершенно точно смартфон не является выгодным вложением: он будет дешеветь каждый день по мере появления на рынке новых моделей.

Оптимальный вариант: создать «подушку безопасности» в лице накопительного счета или срочного вклада в банке, откладывая часть зарплаты. Так вы сможете выждать момент, когда понравившийся вам смартфон подешевеет до комфортной суммы и не станет бременем, из-за которого ближайшее время придется жить впроголодь.