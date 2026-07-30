Каждый год смартфоны хвастаются мегапикселями, ведь они — главный козырь: сначала 50, потом 108, а теперь ставят и все 200. Смотришь на свежие анонсы вроде новых Huawei Pura 90s Pro и Pro Max и веришь, что чем больше цифра, тем круче снимки. Но связь между мегапикселями и качеством фото куда хитрее, а порой и обратная. Разбираемся, сколько мегапикселей в смартфоне лучше в 2026 году и что реально решает.

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Влияют ли мегапиксели на качество фото

Один мегапиксель равен миллиону точек, из которых складывается картинка, а общее их число задаёт разрешение: детализацию и максимальный размер кадра. Если разобраться, на что влияют мегапиксели в камере, ответ окажется скромным: на то, насколько крупно можно распечатать фото и насколько сильно обрезать кадр, не теряя чёткости.

Для экрана смартфона и ленты в соцсетях за глаза хватает 8–12 Мп. Сама по себе цифра не делает снимок резче, светлее или точнее по цвету, она лишь про количество точек, а не про их качество. Именно поэтому большое число так хорошо продаёт: его легко напечатать на коробке, в отличие от размера пикселя или качества линз.

Почему меньше мегапикселей часто оказывается лучше

Также важно иметь в виду вот что. Матрица ограничена по площади, и чем больше пикселей на неё впихнуть, тем мельче каждый из них. Мелкий пиксель ловит меньше света, а значит даёт больше шума в темноте и более узкий динамический диапазон. Ради компенсации производители используют пиксельный биннинг: объединяют соседние пиксели в один крупный виртуальный, по принципу четыре в одном или даже шестнадцать в одном.

Тот самый Samsung Galaxy S26 Ultra с сенсором на 200 Мп по умолчанию снимает в 12 Мп, а полное разрешение включают вручную и редко. Наглядное доказательство, что цифра на коробке и реальный результат живут отдельно: аппараты на свежих сенсорах с оптикой Leica вроде Xiaomi 17T и 17T Pro берут не количеством пикселей, а качеством матрицы и обработкой. Крупные пиксели почти всегда обходят россыпь мелких, и Айфон годами держал 12 Мп ровно из этих соображений.

Что на самом деле влияет на качество снимка

Если мегапиксели вторичны, то на что смотреть? В первую очередь размер сенсора: чем крупнее матрица, тем больше света она собирает за кадр. Следом идёт диафрагма: значение вроде f/1.4 пропускает заметно больше света, чем f/2.0.

Добавьте сюда оптическую стабилизацию , которая спасает кадр от смаза на длинной выдержке. Такая есть теперь даже в бюджетных моделях, ибо смартфон без нее выглядит странным.

, которая спасает кадр от смаза на длинной выдержке. Такая есть теперь даже в бюджетных моделях, ибо смартфон без нее выглядит странным. Важны HDR, ночной режим, а также ИИ-обработка. Они нередко вытягивают снимок сильнее, чем железо. Именно софт объясняет, почему камера некоторых смартфонов не уступает профессиональной при вполне скромных характеристиках на бумаге.

Не забываем и про оптику с телефото: за зум и резкость по всему полю кадра отвечает набор линз, а не мегапиксели. Показательно, что даже сбалансированные середняки вроде Oppo Reno 16 и 16 Pro выдают приличные кадры не гигапикселями, а грамотной связкой оптики и алгоритмов.

Резонный вопрос: если избыток мегапикселей в телефоне не так уж полезен, зачем китайские бренды продолжают их наращивать? Причин смесь: маркетинг, запас на цифровой зум с кропом и режим полного разрешения для съёмки при ярком свете. Новые флагманы вроде vivo X500, X500 Pro и X500e идут именно этим путём, подтягивая и число пикселей, и качество сенсора разом.

Сколько мегапикселей нужно смартфону в 2026 году

Гнаться за количеством мегапикселей на коробке в 2026 году смысла нет. Оптимально для основной камеры 48–50 Мп, детализации хватает с запасом, а после биннинга пиксель остаётся крупным и светлым. Отметка в 200 Мп нужна в основном ради маркетинга и запаса на кроп, ведь снимать в полном разрешении почти незачем: файлы весят по 50–80 МБ, а в темноте выходят даже хуже.

При этом условные 12 Мп в камере до сих пор закрывают большинство потребностей. Для видео правило то же: плавность и стабилизация важнее разрешения матрицы. Так что если вы гадаете, у какого смартфона лучше камера, смотрите не на мегапиксели, а на размер сенсора, диафрагму, стабилизацию и обработку. Ориентиры среди моделей с сильными камерами на 2026 год:

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Лично я бы взял iPhone 17 Pro Max без раздумий, получив сбалансированный камерофон по всем фронтам.

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