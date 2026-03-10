Сколько микрофонов у вашего смартфона, и зачем они нужны

Когда мы говорим о смартфонах, чаще всего обсуждаем камеры, процессоры или объем памяти. Но есть еще одна деталь, о которой почти никто не задумывается — микрофоны. Между тем именно они отвечают за качество разговоров, запись звука в видео и работу голосовых ассистентов. Причем в современном смартфоне несколько микрофонов, и каждый выполняет свою задачу. Иногда пользователи замечают маленькие отверстия на корпусе и не понимают, для чего они нужны. Кстати, если во время звонков вас вдруг стали хуже слышать, это не всегда означает поломку — довольно часто проблема оказывается простой. Например, когда микрофон на телефоне начинает работать хуже из-за пыли или грязи.

Сколько микрофонов обычно бывает в смартфоне

В большинстве современных смартфонов используется два или три микрофона, хотя иногда их может быть и больше. Производители размещают их в разных частях корпуса, чтобы устройство могло лучше записывать звук и отделять голос пользователя от окружающего шума. Обычно схема выглядит примерно так:

Основной микрофон — находится на нижней грани смартфона и используется во время разговоров.

— находится на нижней грани смартфона и используется во время разговоров. Микрофон шумоподавления — расположен на верхней части корпуса и помогает бороться с посторонними звуками.

— расположен на верхней части корпуса и помогает бороться с посторонними звуками. Дополнительный микрофон для записи видео — иногда устанавливается рядом с камерами.

Если внимательно посмотреть на корпус смартфона, можно заметить несколько маленьких отверстий. Именно за ними и скрываются микрофоны.

Разговорный микрофон смартфона

Основной микрофон обычно расположен в нижней части смартфона, рядом с динамиком или разъемом зарядки. Он используется во время телефонных разговоров, записи голосовых сообщений и диктовки текста.

Когда вы держите смартфон возле уха, этот микрофон находится ближе всего ко рту. Благодаря этому собеседник хорошо слышит вашу речь. Именно этот микрофон играет главную роль во время обычных звонков.

Если звук во время разговора вдруг становится тихим или приглушенным, часто причина оказывается довольно простой. Например, отверстие может забиться пылью или перекрываться чехлом. В таких ситуациях проблема может проявляться так же, как и в случаях, когда телефон начинает плохо распознавать голос во время разговора.

Микрофон для шумоподавления на смартфоне

Второй микрофон обычно находится на верхней грани смартфона. Его основная задача — улавливать окружающий шум. Когда вы разговариваете по телефону, один микрофон записывает ваш голос, а второй фиксирует звуки вокруг: ветер, машины или разговоры рядом. После этого система сравнивает сигналы и старается убрать лишний шум.

Благодаря этому собеседник слышит ваш голос гораздо чище, даже если вы разговариваете на улице или в общественном транспорте.

Микрофон для видео на смартфоне

В некоторых смартфонах используется третий микрофон, который обычно располагается рядом с камерами. Но важно понимать, что такой микрофон есть не во всех моделях — чаще всего он встречается в более дорогих устройствах.

Этот микрофон помогает записывать звук во время съемки видео. Когда камера направлена на человека или объект, система старается улавливать звук именно с этой стороны.

В результате голос перед камерой записывается четче, а окружающие шумы становятся менее заметными. Благодаря этому современные смартфоны могут записывать не только хорошую картинку, но и довольно качественный звук.