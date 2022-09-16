Сколько памяти нужно смартфону в 2022 году

С чего покупатели обычно начинают подбор нового смартфона? Естественно, с выбора производителя. Дальше необходимо определиться с процессором и камерой. Но самым сложным моментом для многих пользователей становится решение об объеме встроенной памяти. Причем неважно, оперативной или для хранения приложений и пользовательских данных. Все больше производителей смартфонов на операционной системе Андроид отказываются от использования карт памяти. Поэтому решение, которое вы примите в момент покупки, станет определяющим на несколько лет вперед.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДАЮТ НА САЙТ

Хватит ли вам этой памяти или придется постоянно заниматься ее очисткой и удалять приложения, и чистить кэши? Такой вопрос звучит перед покупкой все чаще. Давайте попробуем разобраться, сколько памяти требуется смартфону на Андроиде в 2022 году.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Первое, с чего следует начать — это определиться с тем, сколько оперативной памяти вам потребуется. Многие говорят о том, что чем ее больше, тем лучше. Оперативка не бывает лишней. Это действительно так. Система всегда найдет, как ее задействовать, а больший объем даст вам достаточное пространство для маневра. Но что, если разница в цене между большим и меньшим количеством RAM существенная? В такой ситуации следует определить минимально необходимую оперативку для нормального функционирования системы в течение нескольких лет.

Предлагаю вам посмотреть на пример моего смартфона. Сейчас в качестве основного устройства я использую Xiaomi MI 10T Pro. Аппарат 2020 года с флагманским процессором Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти. Если выгрузить из фона все процессы и для наглядности перезагрузить смартфон, то свободно из этого объема будет 5,3 ГБ. То есть система со всеми ее базовыми функциями, различные виджеты и украшательства отъедают сразу 2,7 ГБ.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

А теперь представьте, что ваш смартфон оснащен только 4 ГБ. Понятно, что он будет изначально обладать меньшим объемом функций, и система будет оптимизирована под соответствующую оперативку. Но в любом случае для остальных приложений количество памяти будет несоизмеримо меньше. А значит, вы сможете держать в фоне меньшее количество программ. В противном случае устройство просто начнет тормозить.

Таким образом, можно сделать вывод, что минимальный необходимый для нормального функционирования системы в 2022 году объем оперативки составляет 6 ГБ. Обратите внимание на слово “минимальный”. Это то количество, ниже которого опускаться просто не стоит. Лично я рассматривал бы к покупке только смартфоны с 8 ГБ оперативной памяти или больше. Этого объема точно хватит с небольшим запасом.

Сколько памяти нужно для телефона

Следующий шаг — это выбор объема встроенного накопителя. Последнее время базовые версии смартфонов идут со 128 ГБ памяти. Из-за постоянно растущего количества приложений и увеличения занимаемого ими места именно 128 ГБ — минимальный объем памяти, с которым стоит рассматривать смартфоны к покупке. Но давайте посмотрим на примере смартфонов Xiaomi, как распределяется память на них.

На моем устройстве установлен Android 12 с оболочкой MIUI 13.0.6. Система занимает 13,1 ГБ. Их можно смело отнимать от базовых 128 ГБ. Как обычно много места занимает раздел “Другое” — 7,99 ГБ. Но уменьшить его еще сильнее у меня уже не получается. Все ресурсы для этого исчерпаны. Поэтому их тоже можно отнимать. Остается 106,91 ГБ. У меня в смартфоне установлена 108 МП камера, поэтому из-за большого разрешения, хоть и происходит сжатие до стандартных 12 МП, фотографии занимают в памяти много места. Так, за один год и четыре месяца использования я сделал 782 фотографии и снял 58 видео. Занимает вся эта радость 15,43 ГБ.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Как вы можете заметить фотографирую я немного, тем не менее памяти под это уходит прилично. Если бы я решил локально хранить в памяти смартфона еще четыре тысячи фотографий и видео со старых смартфонов, хранящихся в облаке, то это заняло бы еще 30 ГБ.

Слушаю музыку я с использованием стримингового сервиса Яндекс Музыка. В память устройства всегда загружен плейлист “Избранное”. В нем плюс-минус 70 треков. Одни я периодически удаляю, другие на замену добавляю. Отдельно в проводнике хранится около десятка аудиокниг. Все это занимает 7,45 ГБ в памяти смартфона. Ну и просто под различные приложения используется еще 32,59 ГБ. От стартового объема в 128 ГБ у меня сейчас свободно 51,1 ГБ. Вроде бы это достаточный объем, и его еще можно забивать и забивать, но ощущение, что я могу столкнуться с нехваткой памяти, меня немного настораживает. Обратите внимание на то, что я вообще не играю в игры. Из того, что установлено на моем смартфоне, это 2048 и Nonogram, которые вместе занимают 400 МБ.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

Если бы я покупал смартфон сейчас, то остановил бы свой выбор на устройствах с 256 ГБ памяти. Но для ваших сценариев может хватить и 128 ГБ. Проанализируйте то, как используется память в вашем телефоне сейчас и сравните с тем, что я описал выше. Главное, что бы не произошло, не рассматривайте к покупке меньше 128 ГБ. Потому что тогда вам наверняка этого не хватит. Если же вы планируете носить с собой всегда всю медиатеку сериалов и фильмов, то вам однозначно следует смотреть минимум на 256 ГБ. Еще и хватит памяти на какие-нибудь тяжелые игрушки.

Если резюмировать все описанное выше, то смартфоном с идеальным сочетанием памяти в 2022 году можно назвать устройства с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Этого объема хватит практически любому пользователю на достаточно долгий срок. По крайней мере, точно не придется переживать о том, что какая-то важная информация может не войти.