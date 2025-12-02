Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Герман Вологжанин

Главное, на что мы обращаем внимание при выборе смартфона — это память. Во-первых, от ее количества напрямую зависит, комфортно ли вам будет пользоваться устройством. Во-вторых, это довольно простой параметр, который понятен даже новичку: чем больше, тем лучше. Но сколько именно памяти нужно смартфону в 2026 году? Существует ли какая-то универсальная рекомендация, или дело исключительно в предпочтениях конкретного покупателя? Давайте разбираться.

Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году. Стоит ли переплачивать за большой объем памяти? Фото.

Стоит ли переплачивать за большой объем памяти?

Зачем смартфону много памяти

Требования к объему памяти телефона постоянно растут. Система и приложения, обрастая функциями и анимациями, начинают занимать больше места. Плюс ко всему с появлением новых потребностей увеличивается само количество установленных программ, а также файлов: в частности, фото и видео.

Для понимания того, о каких вообще величинах мы говорим, вот вам несколько цифр из моего смартфона vivo X300, купленного пару недель назад:

  • 26 ГБ занимает система (без учета предустановленных приложений);
  • 8 ГБ занимают вспомогательные файлы системы («Другое»);
  • 60 ГБ занимают встроенные и сторонние приложения.

Важно также учесть, что 60 ГБ приложений — это не предел. По мере использования они будут подгружать данные, в связи с чем на старом телефоне те же программы занимают 112 ГБ. Чего уж там: один только Telegram за 2 недели использования нового устройства разросся до 6 ГБ. И при этом нужно иметь в виду, что для корректного обновления системы и приложений необходимо всегда держать 15-20 ГБ свободного места.

Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Безусловно, у каждого человека свои сценарии использования смартфона: кто-то устанавливает 100 приложений, а кто-то — 10. Но порядок цифр позволяет сделать вполне однозначный вывод: в 2026 году смартфон должен иметь минимум 128 ГБ памяти.

Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году. Оптимальный вариант для рядового пользователя — 256 ГБ. Фото.

Оптимальный вариант для рядового пользователя — 256 ГБ

Еще раз: в текущих реалиях 128 ГБ — это минимальное значение, актуальное для человека, который имеет 10-20 сторонних приложений, а также изредка фотографирует и снимает видео (условная бабушка). Если вы более активный пользователь, требуется уже 256 ГБ.

Кроме того, важно смотреть в будущее и при выборе смартфона постараться заранее определить, сколько лет вы планируете им пользоваться. Если год-два — можно ограничиться минимумом. Если 3, 4, а то и 5 лет — выбирайте вариант с запасом. То есть, если сейчас 256 ГБ удовлетворяют потребности, имеет смысл переплатить за версию на 512 ГБ, чтобы не испытывать неудобств в будущем.

Сколько нужно оперативной памяти в 2026 году

Помимо постоянной важна оперативная память. От нее зависит, насколько стабильно будет работать система и как много она сможет держать в фоне приложений. Чем больше ОЗУ, тем лучше. Если оперативной памяти мало — смартфон тормозит, а приложения то и дело вылетают.

Сколько нужно оперативной памяти в 2026 году. Оперативной памяти нужно 8 ГБ. Фото.

Оперативной памяти нужно 8 ГБ

В 2026 году нужно минимум 6 ГБ оперативной памяти. Как и в случае с постоянным хранилищем, это значение актуально для условных бабушек. Если вы активный пользователь смартфона, нужно иметь по меньшей мере 8 ГБ. А с учетом задела на будущее — 12 ГБ. Таким образом, в 2026 году нужно покупать смартфон на 8/256 ГБ, а для продолжительного использования — на 12/512 ГБ.

