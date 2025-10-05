Сколько раз повербанк заряжает смартфон: результаты тестов и объяснение

Из-за того, что современные смартфоны оснащены большими и яркими экранами, а их процессоры обладают консольным уровнем производительности, повербанки продолжают оставаться незаменимыми устройствами. Они позволяют подзарядиться даже вдали от розетки, но есть нюанс. Если вы купите повербанк на 10000 мАч, он не сможет дважды восстановить энергию смартфона с батареей на 5000 мАч. Знаете, почему?

На сколько зарядок хватит повербанка

Недавно я приобрел внешний аккумулятор на 10000 мАч, чтобы иметь возможность заряжать свой Xiaomi 12T Pro с батареей на 5000 мАч на улице и в поездках. На нем и проверим, сколько раз заряжает повербанк.

Естественно, я не смог восстановить энергию своего смартфона дважды. После зарядки от 1 до 100% на внешнем аккумуляторе остался всего 41% емкости. То есть коэффициент его полезного действия составил 85% — именно столько от заявленного объема повербанка получил смартфон. Причем КПД бывает и ниже. Зарядив тем же самым повербанком смартфон realme 14 5G с батареей на 6000 мАч, внешний аккумулятор оставил лишь 20%. В данном случае коэффициент полезного действия составил 75%.

Диапазон КПД 70-80% — стандартный для повербанков. То есть для понимания, на сколько зарядок хватит повербанка, необходимо умножить его объем на 0.75 (средний показатель КПД), а затем разделить на емкость батареи смартфона. Допустим, вы купили повербанк на 20000 мАч для зарядки TECNO Pova 7 Neo с АКБ на 7000 мАч из нашей недавней подборки. Тогда делаем расчеты по следующей формуле:

20000 x 0.75 / 7000 = 2.14

Получается внешнего аккумулятора на 20000 мАч хватит, чтобы полностью зарядить TECNO Pova 7 Neo дважды, и еще один раз получится восстановить энергию смартфона на 14%. Но почему повербанк не отдает все?

Почему в повербанке меньше емкость, чем заявлено

Повербанков с КПД 100% не существует. Дело в том, что при подаче тока на смартфон внешний аккумулятор всегда теряет часть энергии из-за:

Напряжения. Внутри повербанков установлены литий-ионные аккумуляторы с напряжением 3.7 В, в то время как для зарядки смартфона нужно минимум 5 В. Встроенному преобразователю приходится поднимать напряжение, что приводит к потере энергии (от 8 до 20%).

Внутри повербанков установлены литий-ионные аккумуляторы с напряжением 3.7 В, в то время как для зарядки смартфона нужно минимум 5 В. Встроенному преобразователю приходится поднимать напряжение, что приводит к потере энергии (от 8 до 20%). Нагрева. Часть энергии повербанка преобразуется в тепло (от 1 до 7%).

Часть энергии повербанка преобразуется в тепло (от 1 до 7%). Кабеля. Он выступает в качестве посредника, также не имеющего 100-процентной эффективности, а потому он тоже «съедает» энергию (от 1 до 10%).

Он выступает в качестве посредника, также не имеющего 100-процентной эффективности, а потому он тоже «съедает» энергию (от 1 до 10%). Контроллера. Сам смартфон при получении энергии преобразует входящий ток, регулируя напряжение, что приводит к потерям (от 4 до 8%).

Процент КПД повербанка напрямую зависит от описанных факторов. Коэффициент полезного действия будет выше, если:

использовать качественные аксессуары;

заряжать смартфон меньшим током;

использовать короткий и толстый кабель;

заряжать смартфон до 80% (на последнем этапе потери самые большие).

А теперь вернемся к разнице в КПД повербанка при зарядке моих смартфонов Xiaomi 12T Pro и realme 14 5G. Дело в том, что в действительности коэффициент полезного действия в обоих случаях примерно одинаковый. При расчетах КПД я намеренно не учел фактор деградации аккумулятора.

Со временем любой аккумулятор деградирует. Xiaomi 12T Pro (5000 мАч) я активно пользуюсь почти 3 года, а realme 14 5G (6000 мАч) — несколько месяцев. За это время реальная емкость АКБ Xiaomi снизилась примерно до 4200 мАч, поэтому старый смартфон получил от повербанка далеко не 5000 мАч. Если предположить, что он получил 4200 мАч, то при повторном расчете КПД составит уже 71%. Он меньше, чем у realme 14 5G, и это тоже объяснимо: Xiaomi 12T Pro заряжается более мощным током по протоколу 120 Вт вместо более щадящих 45 Вт у realme.

Поэтому при расчетах обязательно учитывайте все факторы от мощности тока до деградации аккумулятора. И не забывайте, что АКБ повербанка тоже деградирует, и со временем его заявленная емкость 10000 мАч превратится в 9000 мАч, а то и 8000 мАч в зависимости от частоты использования.