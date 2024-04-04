Сколько стоит хороший Android-смартфон в 2024 году

Далеко не каждый человек готов в любой момент выложить деньги за новый смартфон, чтобы купить устройство и при этом не иметь дело с рассрочками и кредитами. Поэтому к приобретению товара нужно основательно подготовиться. Первым делом необходимо определить, сколько стоит хороший смартфон. Это поможет поставить перед собой цель, получив в итоге стабильно работающее устройство, в то же время, не переплачивая за лишние функции и возможности.

Какой смартфон можно считать хорошим

Не существует объективного определения хорошего телефона на Андроид. Кто-то готов пользоваться недорогим устройством 5-летней давности, а кто-то каждые год-два покупает новый флагман с бескомпромиссными возможностями камеры и мощным железом. Однако большая часть покупателей ищет золотую середину. Именно на таких людей и рассчитан этот текст.

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Чтобы смартфон получил право называться хорошим, он должен соответствовать нескольким критериям. У каждого человека свои предпочтения, но есть 5 общих требований:

Хороший экран. Это должна быть AMOLED-матрица, которая отличается от IPS безграничной контрастностью и запасом яркости, достаточным для комфортной эксплуатации устройства на солнце.

Это должна быть AMOLED-матрица, которая отличается от IPS безграничной контрастностью и запасом яркости, достаточным для комфортной эксплуатации устройства на солнце. Быстрая память. В 2024 году стабильность и отзывчивость системы способны обеспечить смартфоны с накопителями стандарта UFS 2.2, а для запаса прочности на 3-4 года вперед лучше останавливать выбор на UFS 3.1. Память UFS 2.1 и уж тем более eMMC 5.1 обладают низкими скоростями чтения и записи, из-за чего долго открываются сайты даже при хорошей скорости интернета, а также с трудом запускаются приложения.

В 2024 году стабильность и отзывчивость системы способны обеспечить смартфоны с накопителями стандарта UFS 2.2, а для запаса прочности на 3-4 года вперед лучше останавливать выбор на UFS 3.1. Память UFS 2.1 и уж тем более eMMC 5.1 обладают низкими скоростями чтения и записи, из-за чего долго открываются сайты даже при хорошей скорости интернета, а также с трудом запускаются приложения. Объем ПЗУ. Для того, чтобы на протяжении всего срока службы у вас было достаточно места для установки новых приложений и сохранения фотографий рекомендуется брать смартфон на 256 ГБ. Если устройство поддерживает MicroSD-карты, или вы редко пользуетесь камерой и готовы периодически заниматься очисткой кэша, можно снизить планку до 128 ГБ.

Для того, чтобы на протяжении всего срока службы у вас было достаточно места для установки новых приложений и сохранения фотографий рекомендуется брать смартфон на 256 ГБ. Если устройство поддерживает MicroSD-карты, или вы редко пользуетесь камерой и готовы периодически заниматься очисткой кэша, можно снизить планку до 128 ГБ. Объем ПЗУ. Для комфортной работы в 2024 году смартфону требуется 8 ГБ ОЗУ. Впрочем, если вы пользуетесь ограниченным количеством приложений и совсем не обращаетесь к помощи режима многозадачности, хватит и 6 ГБ.

Для комфортной работы в 2024 году смартфону требуется 8 ГБ ОЗУ. Впрочем, если вы пользуетесь ограниченным количеством приложений и совсем не обращаетесь к помощи режима многозадачности, хватит и 6 ГБ. Мощный процессор. Для комфортного выполнения повседневных задач достаточно железа, набирающего в AnTuTu свыше 400 тысяч баллов. Но в случае, если вы планируете покупать смартфон на длительный срок (3-4 года), лучше повысить планку до 600 тысяч баллов.

О камере телефона мы намеренно не говорим, поскольку ее качество напрямую зависит от процессора, а дополнительные сенсоры для приближения объектов съемки или фотографий с широким углом захвата нужны далеко не всем. Также вынесем за скобки автономность, так как большинство смартфонов имеет аккумулятор на 5000 мАч, а на время работы тоже влияют внешние факторы от энергоэффективности железа до оптимизации софта.

Сколько стоят хорошие смартфоны

Принимая во внимание требования, озвученные выше, после анализа положения дел на рынке смартфонов 2024 года можно выделить две планки стоимости. Нижняя — для тех, кто ищет устройство для удовлетворения базовых потребностей на 2-3 года. Верхняя — для тех, кто хочет получить действительно хорошую камеру и мощное железо ради запаса производительности на 4 года вперед или игровых возможностей.

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Итак, хороший смартфон в 2024 году стоит ~ 25 000 ₽ при покупке в российской рознице без скидок и ~ 15 000 ₽ при заказе устройства из-за рубежа во время распродаж. То есть нижняя планка — 15-25 тысяч рублей. В нее, например, вписывается смартфон POCO M6 Pro, у которого:

безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

процессор Helio G99-Ultra, набирающий в AnTuTu почти 450 тысяч баллов;

8/256 ГБ памяти в базовой версии с накопителем стандарта UFS 2.2.

Если вы готовы пожертвовать качеством экрана и количеством памяти, можно и вовсе вписаться в 10 тысяч рублей, взяв POCO M5. Но такой смартфон — это, скорее, исключение из правил. Да и вообще лучше не идти на компромиссы, когда речь идет об экране, с помощью которого мы потребляем контент, а также о памяти, необходимой для хранения данных.

Верхняя планка стоимости хорошего телефона в 2024 году — 25-35 тысяч рублей в зависимости от места покупки. В этой категории вы почти гарантированно получите устройство с запасом производительности на 3-4 года вперед и будете расставлять акценты, выбирая либо хорошую камеру для съемки, либо мощный процессор для игр. Вот несколько таких вариантов:

Redmi Note 13 Pro 5G. Качественный смартфон на процессоре Snapdragon 7s Gen 2 (больше 600K в AnTuTu) со сверхчеткой камерой на 200 МП.

на процессоре Snapdragon 7s Gen 2 (больше 600K в AnTuTu) со сверхчеткой камерой на 200 МП. POCO X6 Pro. Мощный смартфон на процессоре Dimensity 8300-Ultra (больше 1.4 млн баллов в AnTuTu) с довольно простой камерой на 64 МП.

на процессоре Dimensity 8300-Ultra (больше 1.4 млн баллов в AnTuTu) с довольно простой камерой на 64 МП. Infinix Zero 30 5G. Золотая середина с мощным процессором Dimensity 8020 (почти 800K в AnTuTu), быстрой памятью UFS 3.1 и отличной камерой (108 МП с OIS для основы и фронталка на 50 МП с автофокусом), но от производителя, который не славится хорошей оптимизацией своих продуктов.

Конечно, этот список можно продолжать и дальше, включая в него и другие смартфоны. Но мы постарались продемонстрировать модели с наиболее показательными характеристиками, которые позволяют понять, с чем мы имеем дело в ценовом диапазоне 25-35 тысяч рублей.

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Почему дорожают смартфоны

Обратите внимание, что мы говорим о том, сколько стоят хорошие смартфоны в 2024 году, отталкиваясь от обстановки в апреле. В то же время ситуация постоянно меняется в худшую для покупателя сторону. На протяжении последних лет смартфоны неуклонно дорожают, чему есть два объяснения.

Во-первых, мировая инфляция затрагивает не только продукты питания, но и комплектующие к технически сложным товарам. Во-вторых, на стоимость смартфонов в России негативно влияет ослабление курса национальной валюты и снижение беспошлинного порога для ввоза техники. Поэтому будьте готовы к тому, что к моменту накопления необходимой суммы за хорошую модель придется заплатить условно не 25, а 27 тысяч рублей. Впрочем, все может повернуться и в обратную сторону, однако вероятность такого исхода ниже.