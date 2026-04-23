Разбитый экран телефона — одна из самых распространенных поломок. Рано или поздно с этим сталкивается почти каждый. Одни пытаются понять, как вытащить данные с разбитого телефона, и на этом останавливаются. Другие сразу идут в сервис. Третьи долго смотрят на трещину и откладывают решение. Разбираю, сколько реально стоит замена экрана смартфона в России в 2026 году, от чего зависит цена, когда имеет смысл чинить, а когда — просто купить новую модель.

Первое, что нужно понять: ремонт экрана телефона в домашних условиях практически невозможен. Даже если трещина только на защитном стекле, а не на самом дисплее, снять его без специального оборудования (вакуумного сепаратора и термоклея) не получится без риска повредить матрицу. Попытка сэкономить оборачивается дополнительными расходами.

Разбитый экран нужно менять как можно быстрее: трещины расширяются, а влага через них добивает дисплей окончательно.

Если экран смартфона разбился, алгоритм простой. Сначала убедитесь, что дисплей хотя бы частично работает (это важно для передачи данных). Если есть трещины, но изображение есть, не затягивайте: осколки стекла расширяют повреждение при каждом прикосновении, а влага через трещины добивает матрицу окончательно. Заклейте экран скотчем (это временная мера, которая убережет пальцы и замедлит разрушение). Дальше — выбор сервиса. И здесь есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Где можно поменять экран телефона

Оптимальный вариант — авторизованный сервисный центр (АСЦ) производителя. Главное преимущество: в большинстве АСЦ вы платите только за запчасть, работа по замене дисплея смартфона включена в стоимость. Плюс гарантия, оригинальные комплектующие и сохранение заводской гарантии на устройство, если она еще действует.

Найти официальный АСЦ просто: зайдите на сайт производителя вашего смартфона и воспользуйтесь картой сервисных центров. У HUAWEI, Samsung и большинства других брендов там же можно оформить онлайн-заявку на ремонт с доставкой (это удобно для жителей небольших городов, где АСЦ нет физически). Отправляете телефон курьером, получаете отремонтированный обратно.

Если оформить доставку через сайт производителя не получается — ищите местный сервис. Такие есть даже в небольших городах. Главное — проверить отзывы и уточнить заранее, какие запчасти используются: оригинал или аналог. Это напрямую влияет и на качество, и на стоимость замены экрана.

После ремонта обязательно наклейте защитное стекло на телефон. Это простейший способ избежать повторного визита в сервис и траты времени.

Сколько стоит замена экрана на телефоне

Главный фактор — тип матрицы. IPS-дисплеи дешевле в производстве и в ремонте. AMOLED и OLED-матрицы заметно дороже (их используют в смартфонах среднего класса и флагманах). Разница в цене замены экрана между IPS и AMOLED для одного и того же ценового сегмента — в полтора-два раза.

Второй фактор — оригинал или аналог. Оригинальный дисплей телефона сохраняет все характеристики: цветопередачу, чувствительность сенсора, яркость. Аналог дешевле в 2-3 раза, но цвета бледнее, отклик хуже, а срок службы ниже. Для бюджетного смартфона аналог — разумный выбор. Для флагмана с AMOLED — нет. Ориентировочные цены замены экрана телефона по категориям в России в 2026 году:

бюджетные Android с IPS (Xiaomi Redmi начального уровня, HONOR X-серия, Samsung Galaxy A15 и ниже) — от 1 000 до 3 500 ₽;

средний класс с AMOLED (Samsung Galaxy A35-A55, Xiaomi REDMI Note, HONOR) от 3 500 до 9 000 ₽;

флагманы (Samsung Galaxy S-серия, HUAWEI Pura, HONOR Magic) от 10 000 до 25 000 ₽;

складные смартфоны (Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold) — от 13 000 до 35 000+ ₽.

Это диапазоны с учетом оригинальных запчастей. Аналог — примерно вдвое дешевле по каждой позиции. Отдельно стоит упомянуть программу HUAWEI Care. Если вы купили смартфон HUAWEI и подключили ее при покупке, то замена экрана HUAWEI для обычных моделей производится бесплатно один раз в год. Для гибких моделей — за 6 999 ₽ вместо полной рыночной стоимости. Для владельцев это существенная экономия. Аналогичной программы для смартфонов других производителей нет, но у этих брендов АСЦ нередко делают акции и скидки на ремонт.

Важный нюанс по географии: цены в Москве выше региональных в среднем на 20-40%. Если замена экрана флагмана в московском сервисе обходится в 20 000 ₽, в региональном городе та же работа с теми же запчастями может стоить 13 000 — 15 000 ₽.

Обсудить опыт ремонта и найти рекомендации по сервисам можно в чате AndroidInsider.ru в мессенджере MAX — там живое общение с теми, кто уже сталкивался с этой ситуацией. Обязательно спросите, чтобы знать, на что придется идти.

Стоит ли менять экран смартфона на Android

Здесь работает простое правило: если стоимость замены экрана превышает 30-40% от стоимости нового аналогичного смартфона, то ремонт, скорее всего, нецелесообразен. Телефон после замены экрана не станет новым: аккумулятор уже изношен, корпус поцарапан, другие компоненты тоже не молодеют.

Когда отремонтировать экран имеет смысл:

смартфон относительно свежий, до 2 лет;

цена поменять экран на телефоне Android не превышает 30% стоимости нового устройства;

остальное железо работает исправно (батарея держит заряд, камера в порядке);

на телефоне важные данные или настроенная экосистема, которую трудно перенести.

Когда лучше купить новый смартфон:

телефон старше 3-4 лет и уже не получает обновления безопасности;

замена дисплея обходится дороже половины стоимости аналогичного нового устройства;

помимо экрана есть и другие проблемы (батарея, кнопки, камера);

вы давно хотели обновиться (это хороший повод).

За сумму ремонта флагманского экрана в 15 000 — 25 000 ₽ вполне можно взять хороший новый Android. Некоторые варианты стоят меньше, чем поменять стекло экрана на флагмане. Иногда арифметика говорит сама за себя.