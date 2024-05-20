Сколько времени должен работать смартфон от одного заряда

Смартфон является энергозависимым устройством, и для каждого из нас важно, чтобы оно как можно дольше работало без подзарядки. Но на какие показатели нам стоит рассчитывать, когда мы говорим об автономности? Какое время работы смартфона от одного заряда считается нормальным, и нужно ли бить тревогу, если устройство приходится заряжать каждый день, или аппарат вообще не доживает до вечера? Попробуем вместе ответить на эти и другие вопросы, связанные с автономностью.

Что влияет на автономность смартфона

Если вы думаете, что покупка смартфона с большой батареей решит все проблемы, связанные с автономностью, то ошибаетесь. Помимо емкости аккумулятора на время работы влияют другие факторы:

Производительность процессора . Чем мощнее чипсет, тем больше энергии он потребляет.

. Чем мощнее чипсет, тем больше энергии он потребляет. Энергоэффективность процессора . При прочих равных, чем тоньше техпроцесс чипа, измеряемый в нанометрах, тем дольше смартфон держит заряд.

. При прочих равных, чем тоньше техпроцесс чипа, измеряемый в нанометрах, тем дольше смартфон держит заряд. Оперативная память телефона . Внушительное количество оперативной памяти позволяет держать в фоне больше приложений, из-за чего устройство разряжается быстрее.

. Внушительное количество оперативной памяти позволяет держать в фоне больше приложений, из-за чего устройство разряжается быстрее. Экран смартфона . Матрица IPS, высокие разрешение и частота обновления — факторы, которые становятся причиной быстрой разрядки. Лучшие показатели автономности обеспечивают устройства с AMOLED-экранами, чье разрешение не превышает FullHD+ (1080p), а частота обновления не поднимается выше 60 Гц.

. Матрица IPS, высокие разрешение и частота обновления — факторы, которые становятся причиной быстрой разрядки. Лучшие показатели автономности обеспечивают устройства с AMOLED-экранами, чье разрешение не превышает FullHD+ (1080p), а частота обновления не поднимается выше 60 Гц. Оптимизация смартфона. Чем лучше производитель оптимизирует программное обеспечение устройства, тем лучше автономность.

Такое количество факторов, отличающих друг от друга разные модели, не позволяет определить точное время работы телефона даже при условии, что подавляющее большинство устройств сегодня получает одинаковые аккумуляторы на 5000 мАч. Однако мы можем получить примерные цифры, опираясь на типичные сценарии эксплуатации.

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Время автономной работы смартфона

В руках двух независимых друг от друга людей одинаковые смартфоны держат заряд по-разному. Причина — отличия в сценариях использования. Чтобы вы имели представление о том, что сильнее разряжает телефон, сравним время работы Samsung Galaxy A55 в нескольких наиболее популярных режимах, взяв за основу результаты теста GSMArena.com:

Звонки (в сети 4G с функцией VoLTE) — 37:08 ч;

(в сети 4G с функцией VoLTE) — 37:08 ч; Просмотр видео (через YouTube по Wi-Fi) — 18:53 ч;

(через YouTube по Wi-Fi) — 18:53 ч; Серфинг в браузере (по сети Wi-Fi) — 11:40 ч;

(по сети Wi-Fi) — 11:40 ч; Онлайн-игры (максимальная графика по Wi-Fi) — 7:18 ч.

Galaxy A55 — типичный смартфон среднего класса в 2024 году, имеющий AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч и актуальный процессор Exynos 1480 (4 нм), который набирает более 700 тысяч баллов в AnTuTu. Поэтому с оговорками на разные характеристики вы можете спроецировать его показатели на свою модель.

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Любой современный смартфон дороже 10 тысяч рублей хорошо держит заряд в режиме разговора, а модели с AMOLED-экранами также отлично себя показывают при просмотре видео. Сильнее на время работы сказывается браузер и другие повседневные приложения вроде мессенджеров, а больше всего — игры.

Если предположить, что в течение суток вы пользуетесь своим устройством 4-5 часов в разных сценариях, то общее время работы смартфона составит полтора дня. То есть его придется повторно подключать к розетке через 36 часов после полной зарядки. Однако со временем автономность ухудшится.

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Почему смартфон начинает быстро разряжаться

Дольше всего держит заряд новый смартфон с минимумом приложений. По мере того, как вы будете загружать на него игры и программы, автономность начнет падать. Дело в том, что почти каждое приложение потребляет ресурсы смартфона в фоновом режиме, то есть без непосредственного запуска. Необходимо это, в частности, для постоянной синхронизации данных и своевременной отправки уведомлений.

Также со временем происходит деградация аккумулятора. Чем активнее вы пользуетесь смартфоном, тем быстрее она наступает, и уже через 2 года эксплуатации фактическая емкость АКБ становится на 20% меньше (вместо 5000 мАч получаем де-факто 4000 мАч). Это обычный процесс, который можно лишь немного замедлить соблюдением правил эксплуатации и сокращением времени взаимодействия с устройством.

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Какой смартфон дольше всех держит заряд

Если исключить из списка игровые и защищенные устройства, а также взять за основу результаты теста GSMArena.com, рассматривающего модели последних двух лет, то самым долгоиграющим смартфоном окажется Samsung Galaxy A15. В играх он умудряется продержаться 13.5 часов, а в режиме звонков — 45.5 часов. Однако его показатели в других приложениях и во время просмотра видео не хватают звезд с неба, так как эти задачи довольно сильно нагружают процессор Helio G99.

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Еще больше смартфонов с хорошей автономностью вы найдете в нашей подборке. Но помните, что даже самая долгоиграющая модель в руках человека, чрезмерно активно использующего свое мобильное устройство, может не проработать до конца дня.