Долгое время я открывал приложение «Камера» на своём смартфоне Samsung только ради фотографий. Всё изменилось, когда мне понадобилось переслать несколько страниц книги. Я почти скачал отдельное приложение для сканирования, но вовремя заметил, что нужная функция уже встроена в камеру Galaxy. И это лишь одна интересная опция среди пяти секретных настроек Samsung, о которых я уже рассказывал. Здесь разберёмся, что умеет встроенный сканер, чем он лучше обычного фото документа, как его включить и кому он реально подойдёт.

Как работает встроенный сканер в камере Samsung Galaxy

Сама механика простая и незаметная. Кнопка сканирования появляется на экране камеры только тогда, когда вы наводите её на печатный или написанный текст. Если камера сфокусируется на чём-то другом, кнопка автоматически пропадёт.

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Именно поэтому я так долго не замечал эту функцию: я просто никогда не фотографировал текстовые документы через камеру телефона. Стоит навести объектив на страницу книги или лист бумаги — и кнопка сама возникает в интерфейсе.

Если дополнительно включить автоматическое сканирование, шторку затвора нажимать не придётся вовсе — смартфон сам захватит документ или текст, как только распознает его в кадре. Для меня это оказалось удобнее, чем каждый раз ловить фокус и жать на кнопку.

Чем встроенный сканер лучше обычного фото документа

Когда речь о документах, я предпочитаю именно сканировать, а не просто фотографировать. Разница заметна сразу: сканер фокусируется на самом документе и убирает лишний фон, поэтому итоговый файл выглядит аккуратнее и профессиональнее, чем кривой снимок с частью стола в кадре.

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Обычное фото захватывает всё подряд — тени, края, посторонние предметы. Сканер выравнивает страницу и оставляет только то, что вам нужно. Кстати, если вам интересны другие неочевидные возможности системы, посмотрите, как подключить смартфон к проводному интернету — таких скрытых фишек в Android хватает.

Что умеет сканер в приложении камеры Samsung

Возможности здесь намеренно базовые, но для повседневных задач их хватает. Вот что даёт встроенный сканер:

автоматически находит текст и показывает кнопку сканирования, когда камера наведена на документ;

захватывает страницу без нажатия затвора, если включён режим автосканирования;

убирает фон и фокусируется на самом документе, делая его аккуратнее обычного фото;

переносит распознанный текст в приложение Samsung Notes по кнопке «Добавить в заметку», где его можно дальше редактировать;

по кнопке «Добавить в заметку», где его можно дальше редактировать; автоматически сохраняет добавленный текст как отдельную заметку;

позволяет сохранить отсканированный документ в формате PDF.

При этом отсканированные страницы камера сохраняет в Галерею как отдельные изображения. Так что для нечастого сканирования — пара страниц книги, чек, договор — этого более чем достаточно, и лишнее приложение на главном экране мне не нужно.

Как включить сканер документов в камере Samsung: пошаговая инструкция

Чтобы кнопка сканирования вообще появлялась, нужно активировать пару переключателей в настройках камеры. Делается это один раз:

Откройте приложение «Камера» на своём Samsung Galaxy. Зайдите в настройки камеры (значок шестерёнки). Включите переключатель «Сканирование документов и текста» — без него кнопка не появится. Дополнительно включите функцию автоматического сканирования, чтобы телефон захватывал документ без нажатия затвора. Вернитесь в камеру и наведите её на любой печатный текст — кнопка сканирования появится сама.

После этого сканирование займёт пару секунд. Логика та же, что и с другими скрытыми настройками оболочки: многое зависит от того, что именно вы включили заранее — примерно как и в других фирменных прошивках. Так, если вы или кто-то из ваших знакомых пользуется Xiaomi, познакомьтесь с пятью самыми крутыми фишками HyperOS от нашего журналиста Германа Вологжанина.

Кому хватит функции Samsung, а кому понадобится приложение сканера

Здесь важно быть честным: сканер в камере Samsung не заменит специализированное приложение для всех. И это нормально — он и не пытается это делать. Отдельные сканеры, о которых рассказывал наш автор Артём Сутягин, умеют заметно больше. Среди их возможностей — прямой экспорт в Microsoft Word, добавление подписи на документ, а некоторые ещё и подтягивают функции искусственного интеллекта, которые кратко пересказывают содержимое документа. Ещё один минус камеры: она сохраняет каждый скан отдельным файлом, и чтобы собрать несколько страниц в один документ, придётся использовать Samsung Notes или другое приложение.

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Но если нагрузка на сканирование у вас маленькая, всё это избыточно. Я, например, последний раз серьёзно сканировал что-то через телефон лет 10 назад с помощью Microsoft Lens. При таком раскладе ставить отдельный сканер просто нет смысла.