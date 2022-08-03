Смартфон на Андроид не ловит сеть. Что делать

Ситуации, когда смартфон не загружает какие-то сайты или приложения, последнее время стали появляться достаточно часто. Некоторые из них не запускаются без активного VPN подключения, а какие-то требуют, наоборот, его отключить. Но далеко не все зависит только от VPN. Может случиться и такое, что смартфон просто перестанет ловить сотовую сеть или наотрез откажется подключаться к Wi-Fi. Хорошо, если это произойдет в тот момент, когда у вас нет жизненной потребности в этом. Можно спокойно добраться до дома и разобраться в произошедшем спокойно и основательно.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Но что делать, если вам необходимо срочно выйти в Интернет или совершить важный звонок, а сети нет? Благо, что это не безвыходная ситуация и из нее можно выкрутиться. Давайте разберемся, что делать, если смартфон на Андроид неожиданно перестал ловить сеть или не подключается к Wi-Fi.

Как перезагрузить Андроид

Проблемы с сетью в смартфоне могут возникнуть абсолютно на ровном месте. Ничего не будет предвещать беды, а в какой-то момент просто можно остаться без связи. В некоторых случаях это обычный программный сбой, который можно решить, что называется, «на коленке». В других ситуациях — проблема с сим-картой или железом в самом смартфоне. Самые простые для решения, безусловно, именно софтовые сбои. Возникают они чаще всего после обновлений, но могут дать о себе знать и через продолжительное время. В такой ситуации первое, что необходимо сделать — это перезагрузить свое устройство:

Зажмите кнопку блокировки до момента, пока не появятся кнопки выключения и перезагрузки.

до момента, пока не появятся кнопки выключения и перезагрузки. Нажмите «Перезагрузить» и дождитесь, пока смартфон включится.

Если кнопки «Перезагрузить» на вашей модели телефона нет, то выключите устройство, а затем включите через пару минут.

Перезагрузка — достаточно эффективный способ борьбы с небольшими глюками, которые периодически могут возникнуть на аппаратах любых производителей.

Еще одним быстрым способом перезагрузить все беспроводные модули связи является включение авиарежима. Просто откройте шторку со всеми ярлыками быстрого доступа и нажмите на самолетик. Через пару минут отключите его и проверьте соединение.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Следующий способ восстановления подключения к сети возможен только в том случае, если хотя бы один из модулей у вас сохранил работоспособность. Например, Wi-Fi подключен, а сотовая связь не работает. При установке нового программного обеспечения может произойти какой-то сбой, и тогда отсутствие сети напрямую связано с новой прошивкой. Так как большинство пользователей обновляют свои смартфоны по воздуху, то не всегда используется полная версия программного обеспечения. В такой ситуации возникновение каких-то проблем в будущем наиболее вероятно. Чтобы этого избежать, советую использовать именно полные версии прошивок при обновлении. Но если установку вы уже произвели, то можно перепрошить устройство полной версией без потери данных. На примере смартфонов Xiaomi я покажу, что необходимо для этого сделать:

Откройте настройки.

Зайдите в раздел «О телефоне».

Нажмите на «Версию MIUI».

В верхнем правом углу нажмите на три точки.

В появившемся списке выберите «Скачать полную прошивку».

После того как программное обеспечение загрузится, установите его на свой смартфон. Еще раз обращаю внимание: этот способ возможен только в той ситуации, когда у вас остался рабочим хотя бы один вариант доступа в Интернет.

Сброс сети на Андроид

Если же все перечисленные выше варианты вам не помогли, то следует произвести сброс настроек сети. На смартфонах с чистым Андроидом необходимо:

Откройте настройки.

Пролистайте вниз до раздела «System».

Откройте «Reset options».

Выберите «Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth».

Нажмите «Reset settings».

Если вы владеете смартфоном Samsung, то сброс настроек сети расположен иначе, чем на стандартном Андроиде. One UI всегда отличался немного запутанными настройками. Для сброса настроек сети на Samsung сделайте следующее:

Откройте настройки.

Перейдите в раздел «Общие настройки».

Выберите пункт «Сброс».

Нажмите на «Сброс настроек сети».

После этого все настройки сети будут сброшены. На смартфонах Xiaomi подобный сброс тоже расположен совсем в другом месте. Для того чтобы его найти, необходимо:

Откройте настройки.

Выберите раздел «Подключение и общий доступ».

Пролистайте в самый низ и откройте пункт «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth».

Нажмите кнопку «Сбросить настройки».

Имейте в виду, что сброс настроек сети полностью удаляет все сохраненные Wi-Fi сети. Если у вас смартфон на какой-то иной оболочке, то попробуйте найти этот сброс через поиск в настройках.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Если все эти способы не принесли никакого эффекта, то остается только замена SIM-карты. Для этого обратитесь с паспортом в салон вашего оператора связи. Будьте готовы заплатить за новую карточку 50 рублей. Последнее время из-за дефицита комплектующих для их производства они стали платными. Надеюсь, всё это убережет вас от похода в сервисный центр. Потому что если не помогло вообще ничего из описанного выше, то остается только этот вариант.