Смартфон Xiaomi быстро разряжается. Что делать

Владельцы смартфонов Xiaomi, REDMI и POCO сталкиваются с целым рядом проблем. Пожалуй, главная — это реклама в HyperOS. А на втором месте по популярности идет жалоба на то, что телефон Xiaomi быстро разряжается. Происходит это у миллионов пользователей, хотя и проявляется в разной степени. У данной проблемы есть как очевидные причины возникновения, так и способы решения, позволяющие улучшить автономность.
Содержание
Почему Xiaomi быстро разряжается
Сначала обозначим причины, почему телефон Xiaomi или REDMI быстро разряжается:
- износ аккумулятора или изначально недостаточная емкость;
- слабая энергоэффективность процессора;
- работа приближений в фоне;
- плохая оптимизация системы.
Таким образом, важно понимать, что отправной точкой являются емкость аккумулятора и энергоэффективность процессора. Но даже если ваш Xiaomi обладает топовыми характеристиками, со временем он может быстрее разряжаться из-за естественного износа АКБ (становится заметным уже через год использования), а также засорения устройства большим количеством приложений с фоновой активностью.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Оптимизация батареи на Xiaomi
При возникновении описанной проблемы первым делом нужно оптимизировать аккумулятор Xiaomi. Сделать это можно через настройки устройства:
- Откройте настройки Xiaomi.
- Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Проверка батареи».
- Нажмите кнопку «Добавить __ минут к автономности».
После нажатия на кнопку закроются фоновые процессы Xiaomi. В качестве альтернативы вы можете выгрузить их вручную из оперативной памяти. О том, как это сделать, мы рассказывали в тексте про фоновый режим Android. Учтите, что одного нажатия кнопки мало, и процедуру придется повторять регулярно.
👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Если вы не пользуетесь многозадачностью Android, в рамках оптимизации Xiaomi можно воспользоваться функцией автоматической очистки оперативной памяти. С ее помощью фоновые процессы будут закрываться самостоятельно через определенный промежуток времени:
- Откройте раздел настроек «Батарея».
- Перейдите во вкладку «Дополнительные функции», после чего — «Очищать память».
- Установите таймер на 1 минуту или другой промежуток времени.
Автоматическая очистка оперативной памяти поможет существенно улучшить автономность, но в то же время скажется на комфорте от использования смартфона. Особенно это почувствует те, кто привык постоянно переключаться между несколькими приложениями.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
Режим энергосбережения на Xiaomi
Самый простой способ сэкономить заряд Xiaomi — воспользоваться режимом энергосбережения, который отключает наиболее ресурсоемкие функции:
- высокая частота обновления экрана;
- виброотклик системы;
- синхронизация и другие.
Все это отключается буквально нажатием одной кнопки по следующей инструкции:
- Откройте раздел «Батарея» в настройках устройства.
- Перейдите во вкладку «Текущий режим».
- Установите значение «Экономия энергии».
Теперь смартфон будет разряжаться еще медленнее. Однако, если проблема с автономностью серьезная, прироста времени работы может оказаться недостаточно, и придется прибегнуть к дополнительным мерам.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Как еще улучшить автономность Xiaomi
Вне зависимости от того, включили вы режим энергосбережения или нет, улучшить автономность Xiaomi можно при помощи нескольких советов:
- очистите смартфон от лишних приложений и файлов;
- ограничьте работу редко используемых программ в фоне («Настройки» => «Приложения» => «Батарея»);
- через раздел настроек «Приложения» запретите лишним программам отправку уведомлений, а также отзовите разрешения;
- вместо живых обоев старайтесь использовать статичные;
- установите короткий тайм-аут отключения экрана, либо приучитесь гасить дисплей нажатием на кнопку «Питания».
Это довольно простые советы, не требующие дополнительных инструкций. Но не забывайте, что в случае износа аккумулятора куда более рациональным решением будет замена АКБ в сервисном центре.