Смартфон Xiaomi быстро разряжается. Что делать

Владельцы смартфонов Xiaomi, REDMI и POCO сталкиваются с целым рядом проблем. Пожалуй, главная — это реклама в HyperOS. А на втором месте по популярности идет жалоба на то, что телефон Xiaomi быстро разряжается. Происходит это у миллионов пользователей, хотя и проявляется в разной степени. У данной проблемы есть как очевидные причины возникновения, так и способы решения, позволяющие улучшить автономность.

Почему Xiaomi быстро разряжается

Сначала обозначим причины, почему телефон Xiaomi или REDMI быстро разряжается:

износ аккумулятора или изначально недостаточная емкость;

слабая энергоэффективность процессора;

работа приближений в фоне;

плохая оптимизация системы.

Таким образом, важно понимать, что отправной точкой являются емкость аккумулятора и энергоэффективность процессора. Но даже если ваш Xiaomi обладает топовыми характеристиками, со временем он может быстрее разряжаться из-за естественного износа АКБ (становится заметным уже через год использования), а также засорения устройства большим количеством приложений с фоновой активностью.

Оптимизация батареи на Xiaomi

При возникновении описанной проблемы первым делом нужно оптимизировать аккумулятор Xiaomi. Сделать это можно через настройки устройства:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Проверка батареи». Нажмите кнопку «Добавить __ минут к автономности».

После нажатия на кнопку закроются фоновые процессы Xiaomi. В качестве альтернативы вы можете выгрузить их вручную из оперативной памяти. О том, как это сделать, мы рассказывали в тексте про фоновый режим Android. Учтите, что одного нажатия кнопки мало, и процедуру придется повторять регулярно.

Если вы не пользуетесь многозадачностью Android, в рамках оптимизации Xiaomi можно воспользоваться функцией автоматической очистки оперативной памяти. С ее помощью фоновые процессы будут закрываться самостоятельно через определенный промежуток времени:

Откройте раздел настроек «Батарея». Перейдите во вкладку «Дополнительные функции», после чего — «Очищать память». Установите таймер на 1 минуту или другой промежуток времени.

Автоматическая очистка оперативной памяти поможет существенно улучшить автономность, но в то же время скажется на комфорте от использования смартфона. Особенно это почувствует те, кто привык постоянно переключаться между несколькими приложениями.

Режим энергосбережения на Xiaomi

Самый простой способ сэкономить заряд Xiaomi — воспользоваться режимом энергосбережения, который отключает наиболее ресурсоемкие функции:

высокая частота обновления экрана;

виброотклик системы;

синхронизация и другие.

Все это отключается буквально нажатием одной кнопки по следующей инструкции:

Откройте раздел «Батарея» в настройках устройства. Перейдите во вкладку «Текущий режим». Установите значение «Экономия энергии».

Теперь смартфон будет разряжаться еще медленнее. Однако, если проблема с автономностью серьезная, прироста времени работы может оказаться недостаточно, и придется прибегнуть к дополнительным мерам.

Как еще улучшить автономность Xiaomi

Вне зависимости от того, включили вы режим энергосбережения или нет, улучшить автономность Xiaomi можно при помощи нескольких советов:

очистите смартфон от лишних приложений и файлов;

ограничьте работу редко используемых программ в фоне («Настройки» => «Приложения» => «Батарея»);

через раздел настроек «Приложения» запретите лишним программам отправку уведомлений, а также отзовите разрешения;

вместо живых обоев старайтесь использовать статичные;

установите короткий тайм-аут отключения экрана, либо приучитесь гасить дисплей нажатием на кнопку «Питания».

Это довольно простые советы, не требующие дополнительных инструкций. Но не забывайте, что в случае износа аккумулятора куда более рациональным решением будет замена АКБ в сервисном центре.