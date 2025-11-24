Смартфон Xiaomi быстро разряжается. Что делать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Владельцы смартфонов Xiaomi, REDMI и POCO сталкиваются с целым рядом проблем. Пожалуй, главная — это реклама в HyperOS. А на втором месте по популярности идет жалоба на то, что телефон Xiaomi быстро разряжается. Происходит это у миллионов пользователей, хотя и проявляется в разной степени. У данной проблемы есть как очевидные причины возникновения, так и способы решения, позволяющие улучшить автономность.

Смартфон Xiaomi быстро разряжается. Что делать. Улучшаем автономность любого Xiaomi за несколько минут. Фото.

Улучшаем автономность любого Xiaomi за несколько минут

Почему Xiaomi быстро разряжается

Сначала обозначим причины, почему телефон Xiaomi или REDMI быстро разряжается:

  • износ аккумулятора или изначально недостаточная емкость;
  • слабая энергоэффективность процессора;
  • работа приближений в фоне;
  • плохая оптимизация системы.

Таким образом, важно понимать, что отправной точкой являются емкость аккумулятора и энергоэффективность процессора. Но даже если ваш Xiaomi обладает топовыми характеристиками, со временем он может быстрее разряжаться из-за естественного износа АКБ (становится заметным уже через год использования), а также засорения устройства большим количеством приложений с фоновой активностью.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Оптимизация батареи на Xiaomi

При возникновении описанной проблемы первым делом нужно оптимизировать аккумулятор Xiaomi. Сделать это можно через настройки устройства:

  1. Откройте настройки Xiaomi.
  2. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Проверка батареи».
  3. Нажмите кнопку «Добавить __ минут к автономности».
Оптимизация батареи на Xiaomi. В настройках Xiaomi есть специальная кнопка оптимизации. Фото.

В настройках Xiaomi есть специальная кнопка оптимизации

После нажатия на кнопку закроются фоновые процессы Xiaomi. В качестве альтернативы вы можете выгрузить их вручную из оперативной памяти. О том, как это сделать, мы рассказывали в тексте про фоновый режим Android. Учтите, что одного нажатия кнопки мало, и процедуру придется повторять регулярно.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если вы не пользуетесь многозадачностью Android, в рамках оптимизации Xiaomi можно воспользоваться функцией автоматической очистки оперативной памяти. С ее помощью фоновые процессы будут закрываться самостоятельно через определенный промежуток времени:

  1. Откройте раздел настроек «Батарея».
  2. Перейдите во вкладку «Дополнительные функции», после чего — «Очищать память».
  3. Установите таймер на 1 минуту или другой промежуток времени.
Оптимизация батареи на Xiaomi. Так приложения будут сами выгружаться из фона. Фото.

Так приложения будут сами выгружаться из фона

Автоматическая очистка оперативной памяти поможет существенно улучшить автономность, но в то же время скажется на комфорте от использования смартфона. Особенно это почувствует те, кто привык постоянно переключаться между несколькими приложениями.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Режим энергосбережения на Xiaomi

Самый простой способ сэкономить заряд Xiaomi — воспользоваться режимом энергосбережения, который отключает наиболее ресурсоемкие функции:

  • высокая частота обновления экрана;
  • виброотклик системы;
  • синхронизация и другие.

Все это отключается буквально нажатием одной кнопки по следующей инструкции:

  1. Откройте раздел «Батарея» в настройках устройства.
  2. Перейдите во вкладку «Текущий режим».
  3. Установите значение «Экономия энергии».
Режим энергосбережения на Xiaomi. Самый простой способ улучшить автономность. Фото.

Самый простой способ улучшить автономность

Теперь смартфон будет разряжаться еще медленнее. Однако, если проблема с автономностью серьезная, прироста времени работы может оказаться недостаточно, и придется прибегнуть к дополнительным мерам.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как еще улучшить автономность Xiaomi

Вне зависимости от того, включили вы режим энергосбережения или нет, улучшить автономность Xiaomi можно при помощи нескольких советов:

  • очистите смартфон от лишних приложений и файлов;
  • ограничьте работу редко используемых программ в фоне («Настройки» => «Приложения» => «Батарея»);
  • через раздел настроек «Приложения» запретите лишним программам отправку уведомлений, а также отзовите разрешения;
  • вместо живых обоев старайтесь использовать статичные;
  • установите короткий тайм-аут отключения экрана, либо приучитесь гасить дисплей нажатием на кнопку «Питания».

Это довольно простые советы, не требующие дополнительных инструкций. Но не забывайте, что в случае износа аккумулятора куда более рациональным решением будет замена АКБ в сервисном центре.

Теги
Новости по теме
HyperOS 3 вышла еще для трех смартфонов POCO и Redmi. Какие модели обновятся?
Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт
Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас
Лонгриды для вас
Рейтинг автономности Android-смартфонов: у кого самый мощный аккумулятор в 2025 году

Один из главных критериев выбора смартфона в 2025 году — автономность, то есть количество времени его работы от одного заряда. Увы, данный параметр не указывается в официальных характеристиках устройств, и нам зачастую приходится полагаться на емкость аккумулятора. Однако размер батареи — только вершина айсберга, под которой скрывается тонна других критериев, влияющих на автономность. Тип экрана, энергоэффективность процессора, оптимизация системы — все это тоже сказывается на конечном результате. А учитываются они только в рейтинге автономности смартфонов, составленном на основе тестов использования.

Читать далее
Лучшие гаджеты UGREEN с Великой Китайской Распродажи: наушники и зарядки, которые нужно взять

Постоянные читатели нашего сайта знают, что бренд UGREEN сделал свое имя именно на AliExpress и стал одним из самых популярных производителей аксессуаров для техники. Зарядки, кабели, наушники — все это делает компания из Шэньчжэня, собирая сотни тысяч положительных отзывов на свою продукцию. В период с 18 по 27 августа она участвует в Великой Китайской Распродаже на AliExpress, по случаю чего мы собрали лучшие устройства UGREEN, которые пригодятся в каждом доме.

Читать далее
Главный баттл осени: iPhone 17 Pro Max против Xiaomi 17 Pro Max. В названии отличий нет, а что внутри?

Когда на рынок выходят новые флагманы, у пользователей возникает резонный вопрос: кто на этот раз станет королем рынка. Этой осенью внимание приковано сразу к двум устройствам с почти одинаковыми названиями, но разными философиями: iPhone 17 Pro Max от Apple и флагманскому 17 Pro Max от Xiaomi. Последний уже заинтриговал своим “магическим экраном”. Но чем он еще будет отличаться от айфона? Давайте разберем отличия смартфонов и узнаем, в чем их сильные и слабые стороны.

Читать далее
Новости партнеров
5 фактов о галактике Млечный путь, которые взрывают мозг
5 фактов о галактике Млечный путь, которые взрывают мозг
Попробовал виджеты Live Activities в macOS Tahoe. Что нужно знать о новой функции компьютеров Mac
Попробовал виджеты Live Activities в macOS Tahoe. Что нужно знать о новой функции компьютеров Mac
SEC убрала раздел о криптовалютах из своих приоритетов на 2026 год. Что это значит для индустрии?
SEC убрала раздел о криптовалютах из своих приоритетов на 2026 год. Что это значит для индустрии?