Смартфоны каких производителей получают больше обновлений Android и важно ли это

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Герман Вологжанин

Пользуясь смартфоном, мы регулярно устанавливаем апдейты приложений. Но в процессе эксплуатации обновляются не только программы, но и система, отвечающая за работу устройства. С выходом очередной версии Андроид освежается внешний облик меню, устраняются уязвимости, исправляются ошибки, а также добавляются интересные функции, которые не были доступны ранее. При этом срок поддержки смартфонов отличается в зависимости от бренда.

Смартфоны каких производителей получают больше обновлений Android и важно ли это. С обновлениями Android везет далеко не всем. Фото.

С обновлениями Android везет далеко не всем

Безоговорочным лидером в плане программной поддержки является компания Apple. Обладатели ее смартфонов получают обновления iOS 5 лет, а патчи безопасности и того дольше. К сожалению, владельцам устройств Android-брендов не приходится рассчитывать на такую щедрость из-за наличия у производителя собственной прошивки поверх ОС и огромного количества разных моделей. Их поддержка прекращается намного раньше, но насколько это критично?

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Важен ли срок поддержки смартфонов

Апдейты системы не только приносят интересные фишки и устраняют уязвимости, но и помогают пользоваться актуальными приложениями. Разработчики стороннего софта не в состоянии адаптировать свои творения под все версии Android, поэтому владелец старого смартфона в какой-то момент рискует остаться без нужного сервиса.

Важен ли срок поддержки смартфонов. Плохо, если смартфон не получает апдейты. Фото.

Плохо, если смартфон не получает апдейты

Правда, в случае с Android это не столь важно. Если для установки WhatsApp на Apple iPhone нужно иметь хотя бы iOS 12 (2018), то на условном Xiaomi или Samsung достаточно наличия Android 5 (2014). Другое дело, что на старый Андроид вы вряд ли установите новое приложение, появившееся совсем недавно.

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Главная причина выбирать смартфон с продолжительной поддержкой — желание получать доступ к свежим функциям, не покупая новое устройство, а также чувствовать себя под надежной защитой патчей безопасности. И вот тут мы должны отдельно проговорить, что собой представляют обновления.

Какие обновления получают смартфоны

Какие обновления получают смартфоны. Обновляется не только операционная система. Фото.

Обновляется не только операционная система

В качестве апдейта мы получаем новую версию Андроид, свежую оболочку смартфона, а еще патч безопасности. То есть мы имеем дело с тремя составляющими в рамках одного пакета:

  • операционная система (Android) — основа программного обеспечения устройства;
  • оболочка — надстройка с собственным дизайном и наличием дополнительных функций от производителя смартфона;
  • патч безопасности — дополнение, устраняющее уязвимости смартфона.

Как правило, дольше всего смартфоны получают патчи безопасности, что вполне логично. Апдейт оболочки может прийти уже после выхода последней версии ОС для вашего смартфона, но набор свежих функций будет ограничен. Обновления Android перестают поступать еще раньше.

Количество обновлений Android на разных смартфонах

Количество обновлений Android на разных смартфонах. Далеко не все производители обновляют свои смартфоны. Фото.

Далеко не все производители обновляют свои смартфоны

Отношение брендов к количеству обновлений Android разное. Многие из них не обозначают конкретных сроков, а некоторые и вовсе перестают рассылать апдейты операционной системы сразу после выхода устройства. В этом отношении лучше всего себя ведут известные бренды вроде Samsung и OnePlus, предлагая аж 4 новые версии Android, а хуже — ноунейм-производители и новички, только-только набирающие популярность.

ПроизводительОбнoвления AndroidПатчи безопасности
Samsung4 года5 лет
OnePlus4 года5 лет
OPPO4 года5 лет
Google3 года5 лет
Xiaomi3 года4 года
realme3 года4 года
vivo3 года3 года
POCO2 года3 года
Redmi2 года3 года
HONOR2 года2 года
Infinix1 год2 года
TECNO1 год2 года

Важно сделать несколько уточнений. Во-первых, в большинстве случаев указанные цифры соответствуют срокам поддержки флагманских моделей производителя. К примеру, обладатель realme GT3 получит те самые 3 обновления Android, в то время как владельцу realme C30 придется довольствоваться в лучшем случае одним апдейтом.

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Во-вторых, важную роль играет не только срок поддержки, но и версия операционной системы из коробки. Так, Redmi Note 12 Pro 4G работает на Android 11, а Redmi Note 12 Pro 5G — на Android 12. Оба устройства вышли в 2023 году и получат 2 крупных обновления, но владелец первого смартфона в лучшем случае может рассчитывать на Android 13, а второго — на Android 14.

Количество обновлений Android на разных смартфонах. Когда-нибудь и TECNO будет долго поддерживать свои устройства. Фото.

Когда-нибудь и TECNO будет долго поддерживать свои устройства

Во-третьих, у каждого бренда постепенно меняется политика обновлений Android в сторону увеличения срока поддержки. Еще 3-4 года назад было круто, если производитель расщедрится на 2 крупных апдейта, то сейчас это далеко не предел.

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Как бы то ни было, нужно понимать, что обычно люди меняют мобильные устройства каждые 2-3 года, а потому политика обновлений Андроид не должна быть главным критерием при выборе смартфона. Большой срок поддержки — хорошо, маленький — ну и пусть.

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