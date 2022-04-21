Смартфоны на Android греются и быстро разряжаются из-за приложений Google

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Иван Кузнецов 0

Автономность — штука тонкая. Особенно, если речь идёт о смартфонах, которые априори имеют довольно маленькую батарейку. Нарушить её может любая, даже самая неприметная, на первый взгляд, вещь. Сколько было случаев, когда ошибка в обновлении приводила к тому, что приложения переставали засыпать в фоновом режиме, а, наоборот, ударно работали, что в результате приводило к преждевременной разрядке. Я уже не говорю про плохо оттестированные обновления от самих производителей, даже в релизном билде которых содержались недоработки, снижающие автономность. Но такое, чтобы штатные приложения Google буквально убивали батарейку Android-смартфонов, откровенно говоря, происходит нечасто.

Батарея

Смартфон разряжается слишком быстро? Возможно, всё дело в приложениях Google

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Пользователи Android начали жаловаться на перегревы и преждевременную разрядку своих смартфонов. Соответствующие сообщения появились на портале Reddit, в Твиттере и на других тематических площадках. По их мнению, причина этого кроется в неправильной работе некоторых приложений Google, которые предустанавливаются на устройства по умолчанию. Разберёмся, как такое вообще возможно и что делать, если вас эти проблемы тоже затронули.

Смартфон греется и быстро разряжается

Судя по всему, преждевременную разрядку и перегрев смартфонов провоцирует три приложения: Сообщения, Камера и Google. Они потребляют больше энергии, чем следовало бы. Однако происходит это не в состоянии активности, а тогда, когда приложения находятся в фоновом режиме. Эти программы не засыпают, как им положено по гайдлайнам Google, а продолжают безостановочно работать на протяжении нескольких часов, расходуя ресурс аккумулятора и процессора.

Некоторые приложения Google перестали останавливаться в фоне, продолжая работать и разряжать аккумулятор смартфона

Но почему на перерасход энергии влияют именно эти три приложения? Анализ ситуации показал, что они взаимосвязаны между собой программным мостом. Например, Сообщения имеют встроенную функцию мессенджера, которая позволяет им запускать камеру смартфона, чтобы отправить собеседнику фотографию. Однако в нормальных условиях запустить её должен пользователь, но из-за программной аномалии это происходит автоматически.

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В результате мы имеем довольно неприятный итог: запуск одного приложения провоцирует запуск другого. Но из-за ошибки в имплементации они не просто включаются одновременно, но и не засыпают. Насколько серьёзно это отражается на смартфонах пользователей? Ну, практика показывает, что разные аппараты реагируют по-разному, из-за этого и итоговый ущерб, который наносят приложения, зачастую не совпадает.

Нужно ли закрывать приложения на Андроид

Например, многие смартфоны под управлением Android, которые используют свои собственные алгоритмы энергосбережения, обнаруживают перерасход ресурсов этими приложениями и выгружают их из памяти. В частности, так себя ведут аппараты Huawei, Honor и OnePlus. Возможно, есть и другие. А вот смартфоны на чистом Android (но не только они) страдают от бага серьёзнее, потому что штатный механизм экономии энергии не распознаёт фирменный софт Google и не выгружает его, позволяя приложениям разряжать аккумулятор на протяжении нескольких часов.

Выгружайте приложения вручную, если не хотите, чтобы они высадили всю зарядку вашего смартфона

Впрочем, полагаться на способность конкретно вашего смартфона своевременно обнаруживать ресурсоемкие приложения и выгружать их из фонового режима лично я бы не стал. В конце концов, этого может и не произойти. А, даже если и произойдёт, то нельзя рассчитывать, что аппарат всегда будет обнаруживать перерасход и блокировать его. Поэтому я рекомендую пользоваться другим способом.

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Этот способ максимально прост, если не сказать глуп, но чрезвычайно эффективен. Он состоит в том, чтобы вручную выгружать приложения Google, Камера и Сообщения из режима многозадачности после того, как вы закончите пользоваться ими. Стоит ли ограничиваться только ими? По большому счёту да, но явно не будет большой беды, если вы выгрузите сразу все приложения, работающие в фоне. Так вы точно убережёте свой смартфон от преждевременной разрядки и перегрева.

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