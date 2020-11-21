Спасибо, Google, но нет. Почему мне не нужен аналог iMessage на Android

На этой неделе Google выпустила тестовое обновление приложения «Сообщения», добавив поддержку RCS. Это такой стандарт, который позволяет обмениваться посланиями через интернет, наряду с SMS. Но, в отличие от обычных эсэмэсок, RCS поддерживают пересылку медиафайлов, голосовых заметок и более длинных текстовых сообщений. По сути, Google превратила «Сообщения» в аналог iMessage для Android, о чём с давних пор мечтали пользователи, которым так не хватало универсального сервиса для переписки. Но мне – да и вам, скорее всего, тоже – он не нужен абсолютно.

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Небольшая вводная. Изначально RCS разрабатывался как аналог SMS, обеспечивать работу которого должны были сотовые операторы. Google даже договорилась с несколькими операторами в Европе и устроила тестовый запуск RCS в составе «Сообщений». Но потом выяснилось, что операторам не очень нравится обеспечивать работу бесплатного сервиса обмена сообщениями, и они стали постепенно отказываться от него. Тогда Google решила, что будет делать это самостоятельно, используя собственные сервера, благодаря чему и стал возможен практически повсеместный запуск RCS.

Аналог iMessage на Android

Поначалу я говорил, что RCS – это очень перспективная штука из-за своей универсальности. Приложение «Сообщения» по умолчанию устанавливается на большую часть Android-смартфонов, и пользователи, которые мечтали об iMessage, получают то, что давно хотели. Ведь логично, что переписываться, используя одно приложение и для SMS, и для пересылки медиафайлов вроде фотографий и видео, удобнее, чем за каждым действием заходить в отдельную программу. Но это в теории. На практике всё оказалось совершенно наоборот. Разбираемся, почему.

Ну, ключевая причина, по которой я не имею ни малейшего желания пользоваться RCS, даже когда он запустится в России, — это абсолютная неготовность как самого стандарта, так и приложения, которое будет обеспечивать его работу, для массового использования.

Во-первых, приложение «Сообщения» совершенно не подготовлено для того, чтобы использовать его как регулярный мессенджер. Там нет ни нормальных профилей, ни каналов, ни как таковых групп. Кроме того, там отсутствует видосвязь. Да, я знаю, что у Google для этого есть отдельное приложение, но сегодня наблюдается устойчивый тренд на взаимную интеграцию функций видеосвязи и переписки.

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Я уже не говорю про ботов. Впервые они появились в Telegram и отлично себя зарекомендовали. Благодаря ботам мессенджер превратился в универсальную площадку, на которой можно делать буквально всё. Благодаря боту я получаю письма из Gmail в Telegram, я обмениваю криптовалюту и произвожу другие манипуляции с деньгами, ищу нужную мне информацию, ну и, конечно, получаю новости.

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Во-вторых, RCS-сообщения не шифруются. То есть они буквально не поддерживают сквозного шифрования, несмотря на то что все современные мессенджеры уже давно защищают послания своих пользователей по стандарту end-to-end. Он генерирует ключи шифрования на устройстве отправителя и устройстве получателя, из-за чего перехватить их не представляется возможным. В «Сообщениях» ничего такого нет. Поэтому вести там мало-мальски важную переписку я бы не рискнул.

В-третьих, у «Сообщений» нет аудитории. Несмотря на то что само приложение по умолчанию устанавливается на большую часть Android-смартфонов, его не воспринимают как средство общения. Лично я бы в жизни не решился решать рабочие вопросы через «Сообщения» от Google. У меня для этого есть Telegram. Там я общаюсь с коллегами по работе, родителями, друзьями и близкими. А переходить – а, собственно, чего ради? – в «Сообщения» ни я, ни кто-либо другой скорее всего не решился бы.

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Как вы понимаете, Telegram мне слишком дорог, чтобы от него отказываться. Мне даже странно себе представить, чтобы кто-то в здравом уме ушёл из WhatsApp, Viber или – чёрт с ним – Там-Там ради «Сообщений». Да, это удобно, но всё его удобство состоит в том, что он совмещает интернет-сообщения и обычные эсэмэски, которыми, к слову, уже давно никто не обменивается. Да, «Сообщения» превратились в аналог iMessage на Android, которого так просили пользователи. Вот только даже оригинальный iMessage уже мёртв. Стало быть, его клону подавно нечего ловить.