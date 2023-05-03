Спорим, вы не знали, что эти устройства можно подключить к телефону через USB

Каждый смартфон на операционной системе Android оснащен разъемом USB, который представлен форматом Micro или Type-C. Для чего мы его используем? Подавляющее большинство владельцев мобильных устройств с помощью порта разве что заряжают аккумулятор. Довольно значимая часть использует разъем для подключения телефона к компьютеру или телевизору, а для кого-то он еще становится настоящим спасением, если девайс лишен миниджека. Может показаться, что на этом способы его применения заканчиваются, но нет…

Подключение USB к телефону представлено намного более разнообразными сценариями, чем банальная зарядка аккумулятора или передача файлов с Андроид на компьютер. Многие из них могут вас по-настоящему удивить. Но для того, чтобы подключить к телефону через USB-кабель какой-то гаджет, необходимо убедиться в наличии поддержки OTG.

Что такое OTG в телефоне

Технология OTG или USB On-The-Go (USB на ходу) позволяет использовать смартфон не только как периферийное устройство, в качестве которого он, например, выступает при подключении к телевизору, но и как хост USB. Почти все современные модели обладают поддержкой USB On-The-Go, однако стоит перестраховаться и проверить ее наличие через приложение OTG Checker.

Скачать OTG Checker

Кроме того, вам может понадобиться переходник OTG, который позволит подключить к телефону устройство с другим форматом разъема USB. Подобные аксессуары продаются везде и в том числе на AliExpress, где за адаптер у вас попросят всего 100 рублей.

Купить OTG-переходник

На этом формальности заканчиваются, и мы можем переходить к устройствам, которые подключаются к телефону через USB-кабель. Отмечу, что список не является исчерпывающим, а его цель — напомнить, каким функциональным разъемом оснащено ваше мобильное устройство.

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Проводной интернет на телефоне

Как правило, мы подключаемся к интернету на телефоне проводным способом. В этом нам помогает технология Wi-Fi, а также 4G или 3G. Но при желании можно настроить проводной интернет на телефоне, подключив к мобильному устройству домашний роутер. Зачем? Навскидку могу предложить несколько сценариев, когда такой тип подключения будет полезен:

проводной интернет априори быстрее беспроводного, поэтому с его помощью можно в сжатые сроки скачать большой файл;

неплохая альтернатива, если не работает Wi-Fi на телефоне;

порой это единственный выход, когда не помнишь пароль Wi-Fi.

Хорошо, а что нам понадобится для подключения модема к Андроиду? Во-первых, нужно купить Ethernet-кабель, если такой не найдется дома. Во-вторых, необходимо приобрести переходник с Ethernet на USB. Хороший вариант от компании UGREEN вы найдете на AliExpress.

Купить переходник Ethernet

Дальше нужно вставить один конец Ethernet-кабеля в соответствующий разъем роутера, а второй — в переходник. Далее подключайте адаптер напрямую к телефону, либо через OTG. Проводной интернет на Андроид сразу же заработает без ввода пароля и дополнительной настройки. При возникновении проблем принудительно отключите Wi-Fi и передачу данных по мобильной сети на смартфоне.

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Флешка для телефона

Когда память на Андроид заканчивается, обычно мы прибегаем к помощи MicroSD-карты. А что, если смартфон лишен такого слота, или на карточке тоже нет места? Просто подключите флешку к Андроиду. В этом вам поможет переходник, о который уже упоминался ранее.

Купить OTG-переходник

USB-флешку необходимо вставить в адаптер, а переходник — в разъем смартфона. После этого внешний накопитель сразу же отобразится в «Проводнике» вашего устройства. Конечно, носить флешку постоянно подключенной к телефону не очень удобно, но для разового просмотра фильма такой вариант вполне сгодится. А еще точно так же можно подсоединить жесткий диск.

Как подключить телефон к телефону

USB-разъем вашего устройства подойдет для подключения другого телефона. В вашей голове вновь возникает вопрос «Зачем»? Тогда давайте поразмышляем. Прежде всего по кабелю получится быстро передать любые файлы. А еще такой вариант можно использовать, чтобы зарядить телефон от телефона.

Ну что, как вам? При наличии переходника OTG и второго смартфона под рукой не нужен даже повербанк. Однако подобный способ является не самым рациональным по причине медленной зарядки и потери энергии. Поэтому пользуйтесь им только в исключительных ситуациях.

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Что еще можно подключить к телефону

Разумеется, флешкой, роутером и другим Андроидом список гаджетов, работающих с телефоном через USB, не ограничивается. Поскольку ранее мы во всех подробностях разобрали, что требуется для подключения периферии, в конце просто перечислю еще несколько устройств, о совместимости которых с Android вы могли не знать:

мышка;

клавиатура;

геймпад;

веб-камера;

микрофон;

принтер;

USB-модем;

MIDI-контроллер и другие.

Словом, любая техника, имеющая разъем USB, совместима с вашим смартфоном. Если нужного порта на периферийном устройстве нет — просто воспользуйтесь переходником.