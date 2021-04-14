Стабилизация, кадрирование, фильтры: в Google Фото для Android появился крутой видеоредактор

Несмотря на то что в полезности «Google Фото» ещё до недавнего времени никто не сомневался, после того, как Google объявила об отключении безлимитного хранилища, многие начали искать альтернативное хранилище для своих фото и видео. Единственным более-менее похожим аналогом был «Яндекс.Диск», который, однако, позволял добавлять медиафайлы только автозагрузкой и поддерживал только мобильные устройства. В общем, не самый лучший вариант. Но Google не собиралась так просто терять аудиторию и вместо безлимитного хранилища предложила набор новых функций.

Почему я не отказываюсь от Google Фото из-за отключения безлимитного доступа

На этой неделе в «Google Фото» для Android появился обновлённый редактор видео. Благодаря ему пользователи смогут обрезать свои ролики, кадрировать их, поворачивать, менять перспективу, накладывать различные фильтры и эффекты и менять множество параметров вроде яркости, контрастности, насыщенности кадра. Но, что самое главное, теперь в приложении есть возможность стабилизировать уже готовое видео, независимо от того, на какую камеру оно было снято.

Как стабилизировать видео в Гугл Фото

Функция стабилизации – моя самая любимая. Дело в том, что Google не пожадничала и добавила в «Google Фото» те же самые алгоритмы, которые стабилизируют видео на смартфонах Pixel. Только там стабилизация участвовала непосредственно при съёмке, а тут – применяется постфактум. Впрочем, это не сделало её хуже. Забегая вперёд, скажу, что попробовал стабилизировать видео, которое снял ребёнок, и оно вышло на удивление ровным. К сожалению, сайт не позволяет прикрепить его, но это не большая проблема – ведь вы можете проверить всё сами.

Установите последнюю версию «Google Фото» для Android;

Запустите приложение и выберите видео для редактирования;

В нижней части экрана нажмите на кнопку «Изменить»;

Нажмите на кнопку стабилизации и дождитесь завершения процесса;

Для внесения других изменения внизу выберите нужный пункт и настройте видео так, как нужно.

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При желании вы можете внести в видеоролик довольно много изменений. Например, я подкрутил «точку чёрного» на вечернем видео и сделал его чуть более светлым, создав ощущение того, что оно записывалось при лучшем освещении. При этом аналогичным образом можно выкрутить настройки в другую сторону, что сделает видео как будто бы ночным. Кроме того, Google добавила в приложение массу фильтров, которые меняют не только цветовую схему, но и само настроение кадра, если так вообще можно сказать. Короче, обязательно попробуйте.

Платные функции Google Фото

Но редактор видео – это не единственное достоинство обновлённого «Google Фото». Отдельно для подписчиков облачного сервиса Google One были добавлены эксклюзивные функции:

Портретное освещение – позволяет настроить освещение, сымитировав его направление на уже готовой фотографии;

Портретное размытие – позволяет делать из обычных фотографий портретные, размывая фон за объектом съёмки;

Новые фильтры для фотографий – Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, Stormy и т.л.;

Увеличение готового видео – благодаря этой функции вы можете приблизить нужный фрагмент уже отснятого ролика.

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Почти все функции из этого списка основаны на технологиях машинного обучения и используются в смартфонах Google Pixel. То есть фактически Google читерит, предлагая пользователям «Google Фото» эксклюзивные фишки фирменных аппаратов. Однако её можно понять, ведь теперь сервис хранения фотографий стал куда менее привлекательным, и Google нужно как-то удерживать аудиторию, а ещё лучше – расширять её. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания идёт на такие меры, тем более, рассчитывая увеличить спрос на Google One.