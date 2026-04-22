Вчера писал про то, как MAX стал МАКС на Android. Мессенджер сменил написание названия в российских сторах, и это было главным событием дня. Сегодня новость поинтереснее: в МАКСе появилась возможность создавать собственные стикеры через бот Стикеры в МАКС. До этого момента их можно было только использовать из готовых паков (создать свои не получалось даже при большом желании). Теперь ситуация изменилась, хотя и с оговорками. Разбираю все по порядку: где найти стикеры, как добавить чужие, как сделать свои и как отправить.
Где в МАКСе стикеры
Стикеры в приложении МАКС находятся там же, где и в большинстве других мессенджеров. Открываете любой диалог, находите поле ввода текста и нажимаете на иконку смайлика справа. По умолчанию откроется панель с эмодзи — переключитесь на вкладку «Стикеры» внизу экрана.
Здесь отобразятся все установленные у вас паки. Встроенная библиотека уже содержит несколько наборов, в том числе анимированные смешные стикеры в МАКС с Жабкой, которая стала неофициальным символом мессенджера. Анимированные стикеры в МАКСе работают в формате APNG и WEBP, весят до 500 КБ каждый и длятся до 3 секунд. Выглядит живо.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Как добавить стикеры в МАКС
Чужой стикерпак добавить просто. Когда собеседник присылает вам стикер в МАКС на телефоне — нажмите на него и удерживайте. Появится кнопка «Добавить набор» — нажимаете, и весь пак оказывается у вас в галерее.
Второй способ — через каналы внутри мессенджера. В поиске введите «Стикеры» или «стикерпаки», после чего появится список каналов, которые публикуют наборы стикеров для МАКС. Подписываетесь на понравившийся канал, выбираете пак и добавляете к себе.
Способ рабочий, хотя и требует чуть больше действий.
Можно ли добавить в МАКС свои стикеры
До недавнего времени — нет. Официальный бот для создания стикеров существовал, но не работал для обычных пользователей. В марте 2026 года МАКС запустил тестирование вместе с авторами публичных каналов с меткой A+: первыми создавать свои стикеры в МАКСе смогли Валя Карнавал, Mash и другие.
👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX
22 апреля 2026 года бот Стикеры в МАКС стал доступен для всех пользователей. Теперь их может создать любой желающий — не только автор с большой аудиторией. Это заметный шаг вперед, потому что раньше это было единственным очевидным преимуществом Telegram в сравнении с МАКСом.
Как сделать стикеры в МАКС
Для создания красивых стикеров в МАКС через бот нужны изображения в формате PNG с прозрачным фоном, размером 512×512 пикселей (в идеале). Подготовьте их заранее, а дальше по шагам:
- Запустите бот «Стикеры в МАКС» и нажмите «Начать».
- Нажмите кнопку «Открыть» в левом нижнем углу, после чего откроется интерфейс для загрузки.
- Добавьте изображения из галереи или файлов устройства.
- Введите название стикерпака.
- Назначьте каждому стикеру эмодзи (это нужно для поиска по ключевым словам).
- После добавления всех изображений опубликуйте набор (бот сгенерирует ссылку на ваш пак).
Готовый стикерпак можно редактировать: менять название, добавлять и удалять изображения, менять эмодзи. Поделиться паком можно через ссылку, и другие пользователи смогут добавить его к себе.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Как в МАКСе отправить стикер
Отправить стикер в МАКС проще простого. Открываете диалог, нажимаете на иконку смайлика, переключаетесь на вкладку «Стикеры» и выбираете нужный из галереи. Одно касание, и стикер отправлен.
Если хотите найти конкретный стикер быстро, то воспользуйтесь строкой поиска в панели стикеров. Введите эмодзи или ключевое слово, которое вы назначили стикеру при создании, и нужный найдется сразу. Крутые стикеры в МАКС из чужого чата добавляются удержанием, после чего сразу уходят к вам в галерею.
В целом механика не отличается от того, к чему все привыкли в Telegram. А потому вопрос о том, стоит ли вообще пользоваться мессенджером МАКС, обретает новые краски. Стикеры для МАКС теперь можно делать самому, и это убирает один из главных поводов оставаться только в Telegram. Один из, но не единственный.