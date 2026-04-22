Вчера писал про то, как MAX стал МАКС на Android. Мессенджер сменил написание названия в российских сторах, и это было главным событием дня. Сегодня новость поинтереснее: в МАКСе появилась возможность создавать собственные стикеры через бот Стикеры в МАКС. До этого момента их можно было только использовать из готовых паков (создать свои не получалось даже при большом желании). Теперь ситуация изменилась, хотя и с оговорками. Разбираю все по порядку: где найти стикеры, как добавить чужие, как сделать свои и как отправить.

Где в МАКСе стикеры

Стикеры в приложении МАКС находятся там же, где и в большинстве других мессенджеров. Открываете любой диалог, находите поле ввода текста и нажимаете на иконку смайлика справа. По умолчанию откроется панель с эмодзи — переключитесь на вкладку «Стикеры» внизу экрана.

Здесь отобразятся все установленные у вас паки. Встроенная библиотека уже содержит несколько наборов, в том числе анимированные смешные стикеры в МАКС с Жабкой, которая стала неофициальным символом мессенджера. Анимированные стикеры в МАКСе работают в формате APNG и WEBP, весят до 500 КБ каждый и длятся до 3 секунд. Выглядит живо.

Как добавить стикеры в МАКС

Чужой стикерпак добавить просто. Когда собеседник присылает вам стикер в МАКС на телефоне — нажмите на него и удерживайте. Появится кнопка «Добавить набор» — нажимаете, и весь пак оказывается у вас в галерее.

Второй способ — через каналы внутри мессенджера. В поиске введите «Стикеры» или «стикерпаки», после чего появится список каналов, которые публикуют наборы стикеров для МАКС. Подписываетесь на понравившийся канал, выбираете пак и добавляете к себе.

Способ рабочий, хотя и требует чуть больше действий. А вообще, в национальном мессенджере много крутых фишек. Можно, например, сделать ссылку на профиль в МАКС, чтобы поделиться своим аккаунтом с друзьями.

Можно ли добавить в МАКС свои стикеры

До недавнего времени — нет. Официальный бот для создания стикеров существовал, но не работал для обычных пользователей. В марте 2026 года МАКС запустил тестирование вместе с авторами публичных каналов с меткой A+: первыми создавать свои стикеры в МАКСе смогли Валя Карнавал, Mash и другие.

22 апреля 2026 года бот Стикеры в МАКС стал доступен для всех пользователей. Теперь их может создать любой желающий — не только автор с большой аудиторией. Это заметный шаг вперед, потому что раньше это было единственным очевидным преимуществом Telegram в сравнении с МАКСом.

Как сделать стикеры в МАКС

Для создания красивых стикеров в МАКС через бот нужны изображения в формате PNG с прозрачным фоном, размером 512×512 пикселей (в идеале). Подготовьте их заранее, а дальше по шагам:

Запустите бот «Стикеры в МАКС» и нажмите «Начать». Нажмите кнопку «Открыть» в левом нижнем углу, после чего откроется интерфейс для загрузки. Добавьте изображения из галереи или файлов устройства. Введите название стикерпака. Назначьте каждому стикеру эмодзи (это нужно для поиска по ключевым словам). После добавления всех изображений опубликуйте набор (бот сгенерирует ссылку на ваш пак).

Готовый стикерпак можно редактировать: менять название, добавлять и удалять изображения, менять эмодзи. Поделиться паком можно через ссылку, и другие пользователи смогут добавить его к себе.

Как в МАКСе отправить стикер

Отправить стикер в МАКС проще простого. Открываете диалог, нажимаете на иконку смайлика, переключаетесь на вкладку «Стикеры» и выбираете нужный из галереи. Одно касание, и стикер отправлен.

Если хотите найти конкретный стикер быстро, то воспользуйтесь строкой поиска в панели стикеров. Введите эмодзи или ключевое слово, которое вы назначили стикеру при создании, и нужный найдется сразу. Крутые стикеры в МАКС из чужого чата добавляются удержанием, после чего сразу уходят к вам в галерею.

В целом механика не отличается от того, к чему все привыкли в Telegram. А потому вопрос о том, стоит ли вообще пользоваться мессенджером МАКС, обретает новые краски. Стикеры для МАКС теперь можно делать самому, и это убирает один из главных поводов оставаться только в Telegram. Один из, но не единственный.