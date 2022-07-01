Стоит ли брать бесплатную сим-карту и что с ней делать

Каждый из нас наверняка замечал, что некоторые магазины частенько предлагают в подарок со смартфоном совершенно новую сим-карту: в большинстве случаев она представляет собой чисто символический подарок покупателю, чтобы он опробовал преимущества того или иного оператора, например, с помощью безлимитного тарифа. Но зачастую сим-карты впаривают прямо на улице, можно сказать, практически насыпают в карман. Давайте разберемся, в чем подвох бесплатных сим карт, стоит ли их брать и что с ними делать, если взял.

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Сим карты в магазине

По закону сама сим-карта может быть бесплатной, а главное условие — регистрация владельца, поэтому нужно ее правильно оформить. Если вы получили сим-карту бесплатно за покупку смартфона, то можете спокойной активировать ее вручную: для этого достаточно лишь соблюдать инструкцию, приложенную к карточке или через Госуслуги. В общем-то, этот способ распространения сим-карт выгоден для операторов: вы получаете возможность попользоваться связью, а компания, вполне вероятно, получит еще одного довольного клиента.

У бесплатных сим-карт могут быть разные условия: это может быть безлимитный тариф по сниженной цене или пустая сим-карта, поэтому условия нужно будет выбрать вам. Если активировали, попользовались и хотите от нее избавиться, не забудьте правильно закрыть ее.

Обратите внимание, чтобы по ней не было списаний и долгов. В противном случае, номер продолжит числиться за вами, а оператор будет присылать вам письма и уведомления о задолженности, даже если там чисто символическая сумма.

Заблокировать сим-карту можно через чат поддержки или по номеру справочной службы.

можно через чат поддержки или по номеру справочной службы. Для этого вам понадобятся паспортные данные.

Если заблокировать сим-карту не получилось через личный кабинет, то можете это сделать в ближайшем салоне. Но не забудьте паспорт.

Можно ли брать симки у метро

Совершенно полярная ситуация, когда вам буквально «насыпают» в кулёк сим-карты у метро: бесплатно, без регистрации, а человек и вовсе не похож на сотрудника сотового оператора. Но брать ее точно не следует ни в коем случае: так бесплатная сим-карта может оказаться способом отъёма ваших денег.

Карточка, которая оказалась в ваших руках, может попросту оказаться дубликатом оригинала — хитроумный владелец заказал ее на замену собственной. В результате сим-карта окажется заблокированной после пополнения баланса. Помочь вам уже никто не сможет. Смутить вас должно то, что ее не нужно регистрировать — такого быть не должно.

Кроме того, бесплатная сим-карта имеет ограниченный срок действия: если на карточке написано, что ее нужно активировать до 9.09.2009, то после этой даты пользоваться ей не получится. В крайнем случае, ее можно использовать для регистрации на каком-нибудь сайте, но уже после определенного времени она перестанет работать, ибо настоящему владельцу от нее нет никакого профита. Не пополняете номер — значит, симку получит другой прохожий.

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Что можно сделать с левой симкой

Как вы уже поняли, иногда серая сим-карта все же может пригодиться для некоторых дел, чтобы не «светить» собственным номером: скажем, при продаже машины. Но пользоваться сим-картой с улицы на постоянной не стоит: важные звонки, смс, привязка к банковским приложениям — вся эта важнейшая информация может оказаться в руках мошенника.

Мало того, что вы потеряете деньги, внесенные на баланс, так еще и лишитесь средств с карты. Да и вообще, у настоящего владельца всегда будет возможность посмотреть выписку по номеру и увидеть сообщение от банка, после чего заблокировать сим-карту, получить дубликат и войти по номеру в онлайн-банк.

Как правильно пользоваться сим-картой

Если в магазине вам предлагают бесплатную сим-карту, не бойтесь ее брать: вряд ли ее станут прослушивать, как многие думают. Хуже, когда в ваших руках из-за желания получить что-то бесплатно, оказывается непонятная карточка: при ее использовании не только не получится остаться инкогнито, но и есть высокая вероятность получить дополнительные проблемы. Вот, что важно знать.

Сим-карту можно брать в салоне, но не на улице.

Обезличенных сим-карт нет: вам в любом случае придется зарегистрировать ее, внеся данные. Либо она уже принадлежит другому человеку.

Если взял симку бесплатно на улице, то не привязывайте к ней важные учетные записи. Лучше — вообще никакие.

Даже акционную симку, полученную в магазине, нужно правильно отключать, не оставляя долгов.

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А еще сим-карту нужно иногда менять. Сколько она может прослужить и в каких случаях надо получать новую — читайте в нашем материале.