Стоит ли брать телефон в рассрочку

«Зато не в кредит». Так обычно говорят люди, которые покупают себе бюджетный Android-смартфоны, одновременно оправдывая своё нежелание платить за телефон большие деньги и насмехаясь над теми, кто ради этого берёт взаймы у банка. Само собой, вы никому не обязаны объяснять свой выбор и уж тем более доказывать его правильность. Особенно, если нет финансовой возможности купить дорогой аппарат. Но я для себя решил, что покупка смартфона в рассрочку оправдана почти в 100% случаев, независимо от того, что именно это за модель и сколько она стоит.

В каких местах точно не стоит делать фотографии

Несмотря на рост кредитной нагрузки на население практически всех стран мира, многие люди по-прежнему не представляют себе, что такое кредит и рассрочка, как грамотно ими пользоваться и понятия не имеют, что это может быть выгодно и очень удобно. Восполняем пробел.

Чем рассрочка отличается от кредита

На самом деле рассрочка — это и есть кредит. По нему даже начисляются проценты. Другое дело, что заплатите их не вы, а магазин, где вы покупаете товар. Просто при оформлении рассрочки вам предоставляется скидка на сумму переплаты. Это видно в кредитном договоре, где указывается общая сумма кредита. Обратите внимание — она будет меньше розничной цены товара, поэтому полная стоимость кредита (займ+проценты) не будет превышать её.

Магазину выгодно продать вам товар в рассрочку даже путём предоставления скидки. Во-первых, зачастую закупочная цена, по которой сети закупают продукцию у поставщиков, всё равно оказывается ниже цены продажи. Во-вторых, магазин может компенсировать скидку продажей вам дополнительных аксессуаров к основному товару. И, в-третьих, ключевым показателем успеха торговых сетей является не выручка, а, как ни странно, оборот.

Перестал смотреть YouTube и начал его слушать. Как так вышло

Есть заблуждение, что взять товар в рассрочку просто так нельзя. Дескать, почти во всех случаях требуется докупить аксессуаров на треть стоимости товара. Но это не совсем так. Применительно к новинкам такие условия действительно есть. Но на товары, которым уже месяц-два или больше, дополнительных условий, как правило, нет. Я сам таким образом покупал несколько устройств, которыми пользуюсь по сей день, не заплатив за ненужное мне барахло ни единого рубля.

Копить или взять кредит

На мой взгляд, копить в современном мире — это что-то из ряда вон выходящее. Намного логичнее взять кредит (читай рассрочку) здесь и сейчас, чем ждать, пока наберётся нужная сумма. Вот основные причины:

Копить нужно долго. Неважно, сколько: месяц, полгода или год. Куда удобнее просто пойти и купить нужный товар прямо сейчас, а расплатиться за него — потом.

Копить довольно сложно. Необдуманные траты случаются кругом и рядом, поэтому, чтобы ограничить себя в покупках и отложить нужную сумму, нужно обладать изрядной силой воли и предусмотрительностью.

Товар, который вы хотите купить, может подорожать. Это может произойти из-за роста курса доллара или дефицита полупроводников, как сейчас, а рассрочка убережёт вас от этого.

Почему телефон быстро садится и как с этим бороться

Небольшие ежемесячные платежи позволяют не просто снять нагрузку с семейного бюджета по сравнению с оплатой всей суммы сразу, но и даже немного подзаработать на этом, например, положив деньги на вклад.

позволяют не просто снять нагрузку с семейного бюджета по сравнению с оплатой всей суммы сразу, но и даже немного подзаработать на этом, например, положив деньги на вклад. Ежемесячные платежи дисциплинируют . Ну, по крайней мере, меня. В начале каждого месяца я просто перечисляю платёж банку по рассрочке, потому что знаю — его нельзя пропустить. В случае с накоплениями такой обязанности нет.

. Ну, по крайней мере, меня. В начале каждого месяца я просто перечисляю платёж банку по рассрочке, потому что знаю — его нельзя пропустить. В случае с накоплениями такой обязанности нет. Рассрочка повышает ваш кредитный рейтинг. Успешное погашение своих обязательно без просрочек гарантированно приведёт к росту вашего авторитета среди банков, которые имеют доступ ко всей информации о ваших платежах.

Досрочное погашение рассрочки

Впрочем, есть у рассрочки ещё одно преимущество, которое делает её обязательной к использованию даже теми, у кого есть возможность купить нужный товар здесь и сейчас без особого ущерба для своего финансового положения. Это скидка, которую вы можете получить при досрочном погашении рассрочки. Причём не просто можете, а гарантированно получите, если закроете остаток долга сразу.

Скидка, которая вам полагается, — это та самая скидка, которую вам сделал магазин, чтобы компенсировать проценты по кредиту. Но, если выплатить долг сразу, то и процентов не будет, а значит, скидка пойдёт в вашу пользу. Выгоднее всего гасить кредит в первый месяц, но можно и повременить, если сейчас нет такой возможности. Правда, учитывайте, что чем дольше вы будете тянуть, тем меньше будет размер причитающегося за досрочное погашение дисконта.

Как поделиться геолокацией на Андроиде. 3 рабочих способа

Многие полагают, что досрочное погашение рассрочек только вредит таким хитрецам. Дескать, банки хотят навариться на нас, а потому, не получив нужного, понижают наш кредитный рейтинг. Однако это не так. Во-первых, потому что переплата полагается только за пользование кредитом, а, если вы ими не пользуетесь, то и платить не за что. Во-вторых, банки от этого ничего не теряют, потому что не рискуют своими деньгами в случае, если вы сопьётесь и потеряете возможность выплачивать долг.