Обычно мы спорим, где купить смартфон дешевле, и совсем забываем про второй вопрос, не менее важный: когда. Цена на один и тот же аппарат за год гуляет так, что разница легко переваливает за десятки тысяч рублей. Тот же флагман в день старта продаж и он же через полгода это два совершенно разных ценника при абсолютно одинаковом железе. Ловить распродажи умеют все, но удачных моментов для покупки гораздо больше, тем более что новые поколения всё чаще отличаются от прошлогодних только коробкой. Разбираем четыре момента, когда смартфоны дешевеют сильнее всего.

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Стоит ли покупать смартфон после выхода

Самое надёжное правило: не покупать смартфон на старте продаж. Стартовая цена всегда максимальная, в неё зашиты и хайп вокруг новинки, и расходы на рекламную раскрутку. Через два-три месяца ажиотаж спадает, и ценник начинает плавно ползти вниз.

А уже через год топовый Samsung Galaxy, Xiaomi или OnePlus нередко рухнул в цене на 30–40 процентов и продаётся фактически по цене среднего класса. Железо при этом ровно то же самое: прошлогодний чип тянет всё, экран и камера на месте, обновления прилетают ещё несколько лет. Так что если вам приглянулась конкретная модель, чаще всего выгоднее подождать пару месяцев, чем брать в первый день и переплачивать за нетерпение.

Выгодно ли покупать телефон на распродажах

Самые жирные скидки привязаны к календарю. Главные даты для охотника за ценой это ноябрьская распродажа 11.11, следом Чёрная пятница, а под занавес года новогодние акции. В эти периоды и площадки, и магазины режут цены всерьёз, и именно тогда проще всего купить Samsung со скидкой или взять Xiaomi со скидкой, которая в обычные дни и не снилась.

Совет один, но важный: запомните цену заранее. Перед распродажами ценники любят втихую приподнять, чтобы потом красиво перечеркнуть, поэтому реальную выгоду видит только тот, кто следил за моделью хотя бы пару недель. Скриншот с ценой за месяц до акции бережёт от маркетинговых фокусов лучше любого обзора.

Стоит ли менять смартфон каждый год

Короткий ответ — нет, и именно в этом кроется выгода. Соседние поколения сегодня отличаются мало: чуть шустрее чип, на пару мегапикселей больше камера, новый оттенок корпуса. Платить за такие правки полную цену каждый год смысла нет, а вот пропускать поколение, наоборот, очень разумно.

Дело в том, что стоит производителю анонсировать новый флагман, как предыдущий моментально дешевеет, ведь магазинам надо освобождать склады под новинку. Тот же эффект работает и в среднем сегменте, который у Android особенно богат. Китайские смартфоны вроде Poco, Redmi и realme обновляются часто, и прошлая модель после анонса наследника превращается в отличный недорогой, но мощный смартфон за половину былой цены. Так что менять аппарат раз в два-три поколения и ловить его сразу после премьеры новинки куда выгоднее, чем гнаться за ежегодным релизом.

Когда выгодно брать б/у смартфон

Свой график есть и у вторичного рынка, и он подсказывает удачный момент особенно точно. Массовый сброс прошлогодних аппаратов начинается сразу после выхода новинок: люди обновляются и спешат продать старое, предложений становится много, а цены проседают. Купить б/у смартфон в такой период можно за сущие копейки, и самую низкую цену чаще всего находишь не в магазине, а у частников.

Особенно живой такой рынок за границей. Например, купить смартфон в Израиле удобно на Doskatv: объявления от частных продавцов без посредников, цены в шекелях, фильтры по бренду и состоянию, а у многих лотов стоит пометка «торг». Из реальных предложений на площадке игровой ASUS ROG Phone 9 на 1 ТБ в состоянии «как новый» примерно за 70 000 рублей, хотя его цена порядка 90 тысяч рублей.

Если живете в Израиле, можете без проблем проверить телефон при встрече: убедиться, что он не привязан к чужому Google-аккаунту и не висит в чёрном списке по IMEI. Для Android это критично, иначе рискуете получить дорогой кирпич вместо смартфона.

Когда лучше всего покупать смартфон

Универсального дня в календаре нет, но логика простая. Хотите конкретную новинку, подождите два-три месяца после старта или ближайшую крупную распродажу, чтобы купить смартфон со скидкой. Не привязаны к модели, ловите прошлогодний флагман сразу после анонса преемника.

А за максимальной экономией идите на вторичный рынок в первые недели после выхода новинок, когда все массово сдают старое и выгодно купить смартфон проще всего. Полчаса наблюдения за ценой почти всегда экономят вам больше, чем самый удачный промокод в день покупки.