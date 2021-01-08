Стоит ли переплачивать за флагманский процессор в смартфоне

Что отличает топовый процессор от процессора средней руки? Это и высокая производительность, в т.ч. благодаря 5G, и высокая энергоэффективность, и поддержка камер с высоким разрешением и больших объёмов оперативной памяти. В общем, преимуществ достаточно. Другое дело – вопрос цены. Ведь не в последнюю очередь из-за процессоров флагманские смартфоны стоят так дорого. Кто-то подсчитал, что Snapdragon 865 обходится производителям в среднем в два раза дороже, чем Snapdragon 855. Но ведь все эти расходы ложатся на нас. Поэтому возникает резонный вопрос: а есть ли в этом смысл?

Почему США захотели, чтобы смартфоны Huawei работали на процессорах Qualcomm

До некоторых пор вопрос о том, какой процессор должен стоять в смартфоне, даже не поднимался. Считалось, что чем он новее и производительнее, тем лучше. Поэтому начальный сегмент рынка был развит не очень хорошо. Просто потребители понимали, что лучше переплатить сегодня за флагман и пользоваться им пару-тройку лет, чем сэкономить 10-15 тысяч и уже через год пойти за новым смартфоном, потому что старый начал зависать даже при работе с интерфейсом. Теперь такого давно нет, а значит, можно попробовать сэкономить.

Нужен ли мощный процессор в смартфоне

Сегодня топовый процессор уже не является обязательным критерием быстрого и функционального смартфона. Во-первых, технологии шагнули далеко вперёд, позволив производителям чипсетов выпускать отличные решения по невысокой цене. Во-вторых, производители смартфонов поняли, что существует оптимизация и начали уделять ей больше внимания. Ну, и, в-третьих, со временем выяснилось, что программные алгоритмы показывают себя с самой лучшей стороны и зачастую способны вытянуть даже не самое топовое железо.

Отличный пример того, как производитель выезжает за счёт программных наработок, — это Google Pixel 5. В конце прошлого года поисковый гигант пошёл не невиданный для отрасли шаг и выпустил свой новый флагман на не флагманском процессоре. Исследования показали, что смартфон потерял от этого и в синтетической производительности, и в скорости записи файлов, но в целом остался очень быстрым и функциональным. Так что, если не гонять его в бенчмарке, то отличить его от «настоящих» флагманов будет невозможно.

Почему в бюджетные смартфоны не ставят старые флагманские процессоры

Впрочем, Google Camera — это во многом уникальная разработка, недоступная остальным производителям, поэтому они до сих пор форсят смартфоны на топовых процессорах, которые способны обеспечить работу всех важных алгоритмов камеры. Ведь каким бы крутым ни был фото-модуль, без высокой производительности и поддержки нейронных сетей будет сложно получить наивысший результат. Но Google и тут показала нам, что это необязательно, сделав доступной Google Camera даже на аппаратах средней руки.

Как выбрать смартфон

Конечно, это не значит, что нужно покупать только «пиксели», ведь, во-первых, и без гугл камеры многие современные смартфоны делают отличные снимки, а, во-вторых, гкам можно установить сегодня практически на любой аппарат.

Лучший смартфон на Snapdragon 660

Однако очень важно разделять старые процессоры и процессоры средней руки. Всё-таки здесь постулат остаётся неизменным: чем новее чип, который лежит в основе аппарата, тем дольше он прослужит, не говоря уже о том, что в этом случае он предложит банально более широкий перечень возможностей. Дело в том, что поддержка смартфона зависит не столько от производителей смартфонов, сколько от производителей процессоров, которые предпочитают обновлять их прошивку не дольше трёх лет. В этом смысле какой-нибудь Snapdragon 765G или даже 660 будет круче, чем Snapdragon 845 или 855.

Смартфоны с какими процессорами продаются лучше всего и почему

Поймите меня правильно. Процессор — это не бросовый, а очень важный компонент, поскольку именно он составляет аппаратную основу любого смартфона, а производители ещё не научились перекладывать выполнение вычислительных задач на облачные сервера. Однако, если перед вами не стоит цели хвастаться «попугаями» из бенчмарков, вы можете выбирать аппарат не по марке и модели процессора, а просто отталкиваясь от личных предпочтений в дизайне, количества камер, ёмкости аккумулятора и других показателей. Это своего рода свобода, которой нам так не хватало ещё 10 лет назад.