Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Ассортимент и цены Ozon

Начну с безусловных плюсов Ozon. На маркетплейсе представлен огромный выбор смартфонов от разных производителей. Брендов здесь примерно вдвое больше, чем на AliExpress. Так, к привычным Xiaomi, Redmi, POCO, realme и OnePlus здесь добавляются официальные магазины:

TECNO;

vivo;

HUAWEI и многие другие.

Конечно, эти бренды можно встретить и на AliExpress, но там они будут представлены неофициальными магазинами, которые торгуют устройствами для китайского рынка.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Еще один плюс — стоимость смартфонов на Ozon. Здесь она зачастую ниже, чем на AliExpress, не говоря уже о Яндекс Маркете или Wildberries. В то время как на «алике» нужно постоянно находиться в ожидании распродаж, на Ozon всегда низкие цены.

И дело тут не только в маркетинговой стратегии Ozon, но и в наличии собственной банковской карты маркетплейса для получения дополнительных скидок, а также в более агрессивном субсидировании продавцов. Будучи сравнительно новым игроком на рынке международных площадок, Ozon переманивает на свою сторону известные бренды, благодаря чему мы (покупатели) нередко видим здесь реально выгодные предложения.

Таможенная пошлина Ozon

Важно отметить, что Ozon — это уже не только российский маркетплейс. На площадке представлено множество китайских продавцов, которые отправляют товары из Поднебесной, а не со склада в Москве или другом крупном городе нашей страны.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

C 1 апреля 2024 года при заказе товаров из-за рубежа жители России вынуждены платить таможенную пошлину в размере 15% от суммы превышения беспошлинного порога в 200 евро (~ 19 000 ₽). В отличие от AliExpress, где дополнительный платеж отображается на странице товара, Ozon говорит о нем только в корзине, что немного сбивает с толку. Все-таки удобнее сразу иметь представление о таможенной пошлине, сравнивая предложения российских и китайских магазинов на маркетплейсе.

Зато при заказе в ПВЗ и при выборе курьерской доставки Ozon позволяет сразу оплатить пошлину, не дожидаясь уведомления от таможни. Вот это действительно удобно.

Подделки смартфонов на Ozon

Теперь поговорим о проблемах Ozon. Поскольку китайские магазины появились на маркетплейсе сравнительно недавно, здесь полно подделок смартфонов, которые мимикрируют под известные бренды.

Хотя в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону, откровенной пали здесь все равно больше, чем на AliExpress. Справедливости ради, ее легко обнаружить, если внимательно присмотреться к описанию товара (например, «realm» вместо «realme»).

Китайские версии смартфонов

Более масштабной проблемой, чем подделки, являются китайские версии смартфонов на Ozon, которые предназначены для использования на внутреннем рынке КНР. На AliExpress их тоже предостаточно, однако на российском маркетплейсе отличить CN Version от Global Version намного сложнее.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Здешние китайские продавцы совсем не заморачиваются с оформлением карточек товаров и не заполняют описание. Если на AliExpress ты хотя в подробностях о смартфоне можешь узнать о возможных ограничениях, то на Ozon приходится лезть в список вопросов, где из-за трудностей перевода ответ продавца получается не всегда корректным.

В итоге, ведясь на низкую стоимость, человек покупает китайскую версию смартфона и с удивлением для себя обнаруживает, что она плохо ловит связь, в оболочке отсутствует русский язык, а устройства некоторых брендов и вовсе блокируют функции звонков (OnePlus и realme). Поэтому при выборе обновки на Ozon нужно действовать предельно внимательно.

Где покупать смартфоны на Ozon

Есть ли способ обезопасить себя от подделок и китайских версий на Ozon? К счастью, да. Приоритет стоит отдавать магазину Ozon Россия. Это официальный канал сбыта, где вы точно не нарветесь на подделку или китайскую версию смартфона, а еще доставка там всегда внутри страны, то есть быстрая. Правда, очевидные достоинства компенсируются более высокой ценой.

При заказе смартфона из Китая стоит отдавать предпочтение магазинам с отметкой Premium. Там точно нет подделок, однако иногда могут попадаться китайские версии, б/у или восстановленная техника.

Если вы ищете смартфон конкретного бренда, то лучше делать это в его официальном магазине на Ozon:

OnePlus Official Store;

vivo Official Store;

OPPO;

iQOO Official Store;

Xiaomi Официальный Магазин и другие.

Главная проблема заключается в смартфонах Xiaomi на Ozon. Они представлены на маркетплейсе официально, но только в рамках российского подразделения, чьи цены выше, чем на AliExpress. А при заказе Xiaomi из Китая на Ozon можно запросто наткнуться на китайскую версию или восстановленный вариант, если заранее не уточнить все детали у продавца.

Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Несмотря на все проблемы, Ozon является хорошей площадкой для покупки смартфона. Здесь представлены устройства почти всех известных брендов, а цены зачастую ниже, чем даже на AliExpress.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

При этом очевидной проблемой маркетплейса является модерация. Здесь часто встречаются подделки и восстановленные устройства. Их можно отличить от оригинала в глобальном исполнении, но нужно быть намного внимательнее, чем при выборе аналогичного смартфона на AliExpress.