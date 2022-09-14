Суперские телеграм-каналы из моего личного топа. Отрываю от сердца

Телеграм — любимый онлайн-сервис для миллионов пользователей по всему миру. Я намеренно не называю его мессенджером, потому что он уже давно перестал быть просто средством общения, превратившись в супер-приложение с самым широким набором возможностей — от размещения новостей до обмена валют. В России Telegram так и вовсе считается одной из главных блог-платформ, где размещается уникальный контент, которого нет больше нигде. Другое дело, что разработчики до сих пор не предложили пользователям удобной методики рекомендаций интересных авторов. Поэтому заниматься этим приходится нам. Но тем лучше это для вас, потому что в наших подборках вы найдёте только лучшие телеграм-каналы, на которые обязательно нужно подписаться.

Телеграм-канал Круги на полях

При всей своей серьёзности в Телеграме довольно много каналов, ориентированных исключительно на развлечения. Но подборки мемов — это уже вчерашний день. На их фоне ярким исключением выглядит канал “Круги на полях”, который ведут юмористы и стендап-комики с телеканала ТНТ. Они просто общаются между собой на разные темы, записывая друг другу остроумные видеосообщения, которые позволяется смотреть нам.

Круги на полях

Телеграм-канал про Android

Души не чаете в Android или, напротив, только начинаете свой путь в познании этой операционки? Тогда вам в телеграм-канал AndroidInsider.ru. Здесь каждый день выходят самые актуальные новости из мира мобильной платформы Google, подробные разборы проблем, с которыми сталкиваются пользователи Андроид, инструкции и обзоры. Одним словом, если у вас Android — вам сюда.

AndroidInsider.ru

Телеграм-канал об архитектуре

Телеграм-канал Архитектурные излишества ведёт москвовед Павел Гнилорыбов, который рассказывает — вы удивитесь — об архитектуре и местных особенностях разных российских и зарубежных городов. Рассказывает очень интересно и познавательно, так что вам гарантированно не будет скучно. А ещё у него есть собственный канал на Ютубе, где автор выкладывает видеозаписи своих путешествий по самым разным уголкам России и других стран.

Архитектурные излишества

Телеграм-канал с рецептами

ВкусВилл (не путать с Азбукой Вкуса) — это магазин здорового питания, где продаются очень вкусные продукты, в том числе и готовые — тоже ведёт свой канал в Телеграме. Помимо новинок, которые появляются на прилавках сети, авторы выкладывают различные рецепты и рассказы о том, как правильно выбирать те или иные продукты. Например, именно ВкусВилл первым познакомил нас с египетским сортом манго, который удивительно сладок и почти не имеет волокон.

ВкусВилл

Телеграм-канал про Apple

Цена iPhone 14 в России, проблемы iOS 16, работоспособность банковских приложений после обновления — обо всём этом вы узнаете в телеграм-канале AppleInsider.ru. Авторы пишут самые подробные разборы всех фактов, событий и происшествий, которые хоть как-то касаются пользователей техники Apple. Даже если вы на “вы” с электроникой, не переживайте, тут вам всё объяснят в лучшем виде. А ещё ребята делают обзоры новинок, публикуют новости и подборки лучших гаджетов и аксессуаров.

AppleInsider.ru

Лучшие товары с АлиЭкспресс

Если вам интересен АлиЭкспресс как площадка с классными товарами по низким ценам, то вам в Сундук Алибабы. Это телеграм-канал, авторы которого отбирают только лучшие позиции с самым высоким рейтингом и большим количеством отзывов. Здесь нет всякого ненужного шлака — только отобранные вручную товары, многие из которых ребята заказывают и тестируют лично и выкладывают, только если убеждаются в высоком качестве купленного.

Сундук Алибабы

Курсы и лекции бесплатно

Самообразование — это самое полезное из того, чему вы можете себя посвятить. Но ведь искать какие-то курсы и лекции самостоятельно жутко неудобно. Благодаря каналу Лекториум это и не нужно. Ребята регулярно выкладывают всевозможные видеозаписи мастер-классов, уроков и вебинаров, посвящённых тем или иным предметам и темам. Благодаря Лекториуму можно стать участником курсов для программистов, психологов, тестировщиков и много кого ещё.

Лекториум

30 лет назад — старости

Канал “30 лет назад” — это канал про 90-е здорового человека. Здесь нет ностальгических соплей по колбасе за рубль-двадцать и самом лучшем пломбире. Это канал со “старостями” — публикациями о событиях, которые происходили каждый день 30 лет назад. Тут можно узнать, какая погода была в этот день, сколько стоил доллар и кто тогда решил развестись.

30 лет назад

Вы и представить себе не можете, как интересно бывает взглянуть на дела давно минувших дней с высоты своего опыта, натыкаясь на происшествия, которые живущим тогда людям казались слухами и о которых вы знаете как о давно свершившемся факте. Например, о разводе принца Чарльза с принцессой Дианой, который тогда муссировали СМИ, не имея реального подтверждения.

Телеграм-канал про технологии

Кобура от Теслы — это канал про высокие технологии со всего мира. Самый быстрый электрокар, летающий мотоцикл, аэротакси, любительское видео вращения Юпитера — чего здесь только нет. Авторы постоянно находятся в поисках интереснейших разработок и технологических решений со всего интернета, которыми делятся с вами на каждодневной основе. Подписывайся, чтобы не пропустить.

Кобура от Теслы