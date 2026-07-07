Telegram ежедневно используют миллионы пользователей из России. В нем переписываются с друзьями, ведут рабочие обсуждения, развивают каналы, принимают заявки от клиентов и пересылают важные документы. Бесплатной версии хватает для базовых задач, но часть функций мессенджера открывается только после подключения Telegram Premium.

Telegram становится сильно лучше, если оформить премиум-подписку. Фото.

Telegram становится сильно лучше, если оформить премиум-подписку

С апреля 2026 года продлить подписку из России стало сложнее. Российские банковские карты вот-вот отключат от оплаты через @PremiumBot, а привычный способ с Google Play для пользователей Android уже давно недоступен. В статье Татьяна Гусева, руководитель компании Easy Payments, рассказывает, какие варианты оплаты Telegram Premium сейчас доступны и какой способ удобнее использовать на постоянной основе.

Что дает Telegram Premium

Telegram Premium рассчитан на пользователей, которым стандартных возможностей мессенджера уже недостаточно. Подписка помогает свободнее работать с чатами, файлами, каналами и голосовыми сообщениями.

После подключения Premium пользователь получает:

  • лимит до 1000 каналов и групп вместо 500;
  • до 30 папок для сортировки переписок вместо 10;
  • возможность закрепить до 10 чатов вместо 5;
  • отправку файлов размером до 4 ГБ вместо 2 ГБ;
  • перевод голосовых сообщений в текст;
  • расширенные наборы стикеров, реакции и анимированные аватары.

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Premium также отключает встроенную рекламу. Для личной переписки это просто дополнительный комфорт, а для тех, кто ведет каналы, общается с клиентами или ежедневно разбирает десятки рабочих диалогов, подписка помогает быстрее ориентироваться в чатах и меньше отвлекаться.

Почему оплатить Premium с Android стало сложнее

Раньше владельцы Android также могли использовать Google Play, но прямую привязку карт российских банков Google отключил в 2022 году. Поэтому этот вариант сохранялся только у тех, кто перевел Play Market на иностранный регион.

После апреля 2026 года такие способы перестали подходить большинству пользователей из России.

Оформить карту

С похожими ограничениями пользователи сталкиваются не только в Telegram. Проблемы могут возникать при оплате сервисов Apple, YouTube Premium, ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Zoom, зарубежных приложений и других онлайн-сервисов.

Посредники, коды и Telegram Stars

Один из вариантов — оплатить Telegram Premium через сторонние сервисы. Обычно они предлагают подарочные коды, подключение подписки за пользователя или пополнение через Telegram Stars.

Stars — это внутренняя валюта Telegram, которую используют для цифровых покупок внутри мессенджера.

Обычно схема выглядит просто. Пользователь переводит деньги в рублях, а продавец отправляет код, подключает Premium со своей стороны или предлагает другой способ пополнения внутри Telegram. Но у такого решения есть несколько слабых мест:

  • стоимость может быть выше официальной, потому что продавец закладывает курс, комиссию и платежные риски;
  • при покупке Telegram Stars итоговая сумма зависит от конвертации и правил конкретной площадки;
  • остается риск получить уже использованный код или обратиться к продавцу, который не выполнит заказ.

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Посредник может выручить, если Premium нужен срочно, а зарубежной карты нет. Но для регулярного продления это неудобный сценарий: перед каждой оплатой приходится заново искать площадку, читать отзывы, сравнивать условия и учитывать комиссии.

Звезды — это внутренняя валюта в Телеграм. Фото.

Звезды — это внутренняя валюта в Телеграм

Оплата Telegram Premium зарубежной картой

Для постоянной оплаты удобнее использовать собственную карту иностранного банка. Visa или Mastercard, выпущенная за пределами России, позволяет оплатить Telegram Premium напрямую через @PremiumBot. Иногда такая карта подходит и для Google Play, но только при корректных настройках региона и платежного профиля.

Что дает зарубежная карта:

  • Платеж без посредников. Пользователь сам вводит данные карты, подтверждает операцию и управляет подпиской в своем аккаунте. Не нужно покупать подарочные коды, искать Telegram Stars или переводить деньги стороннему сервису.
  • Более понятная сумма. При прямой оплате отображается цена, которую показывает Telegram или Google Play. Банк может брать комиссию в зависимости от валюты счета и условий обслуживания, но отдельной наценки продавца в такой схеме нет.
  • Один инструмент для разных задач. Зарубежной картой можно оплачивать не только Telegram Premium, но и Google One, YouTube Premium, ChatGPT, Claude, Netflix, Spotify, Zoom, приложения в Google Play, пополнять Apple ID, оплачивать iCloud, покупки в иностранных интернет-магазинах, отели и авиабилеты.

Также подписку можно продлить самостоятельно, без ожидания ручной активации и без поиска нового продавца перед очередным платежом. Для регулярных международных оплат это удобнее, чем разовые решения через посредников.

Оформить карту зарубежного банка в России проще, чем кажется. Фото.

Оформить карту зарубежного банка в России проще, чем кажется

Оформить карту

Как оформить карту иностранного банка дистанционно

Чтобы получить зарубежную карту, не всегда нужно лично ехать в другую страну. Easy Payments помогает оформить международную VISA или MasterCard удаленно: подобрать банк, подготовить документы и организовать получение платежного инструмента.

Обычно процесс состоит из нескольких этапов.

  • Подбор банка и тарифа. Специалист уточняет, для чего нужна карта: оплата подписок, поездки за границу, снятие наличных, хранение средств или регулярные международные платежи. После этого клиенту предлагают подходящий вариант.
  • Подготовка документов. Требования зависят от банка и выбранного продукта. В одних случаях достаточно российского или заграничного паспорта, в других может понадобиться доверенность.
  • Выпуск карты. Срок оформления зависит от банка и тарифа. В среднем процесс занимает от 5 дней.
  • Получение карты. После выпуска карту можно получить удобным способом, в том числе с доставкой в другую страну.

Зарубежная карта пригодится не только для Telegram Premium. Ее можно использовать:

  • для бронирования отелей, аренды автомобиля и покупок за границей;
  • для снятия наличных в иностранных банкоматах;
  • для хранения денег в зарубежной валюте;
  • для международных переводов;
  • для оплаты подписок, онлайн-сервисов, авиабилетов и бронирований.

Оформить карту

Как оплатить Telegram Premium на Android через @PremiumBot

Один из самых простых способов оплатить Telegram Premium на Android — использовать официальный бот @PremiumBot. В этом случае платеж проходит внутри Telegram, а настраивать Google Play необязательно. Порядок действий:

  • Откройте Telegram на Android и найдите @PremiumBot через поиск. Также можно перейти к покупке Premium через настройки приложения;
  • Запустите бота и выберите оформление подписки;
  • Укажите срок Premium: месяц, три месяца, полгода или год. Набор вариантов может отличаться в зависимости от региона;
  • Перейдите к оплате;
  • Выберите банковскую карту;
  • Введите данные зарубежной карты: номер, срок действия и CVV;
  • Подтвердите платеж через приложение банка, SMS-код или другой способ проверки операции.

После успешной оплаты Premium подключится к выбранному аккаунту. Проверить статус подписки можно в настройках Telegram. Российская карта для такого платежа, скорее всего, не подойдет.

Оплата через @PremiumBot и Google Play устроена по-разному. В первом случае платеж проходит напрямую в Telegram. Во втором учитываются регион аккаунта, страна платежного профиля, доступные способы оплаты и соответствие карты настройкам Google. Поэтому пользователям Android часто проще оплатить Premium через бот, чем менять параметры Google-аккаунта.

Как оплачивать Telegram Premium в условиях ограничений

Бесплатной версии Telegram достаточно для переписок, каналов и обмена файлами. Но при активном использовании Premium заметно удобнее: подписка увеличивает лимиты, убирает рекламу, добавляет расшифровку голосовых сообщений и расширяет настройки чатов.

Для разового продления можно воспользоваться посредниками или подарочными кодами, но на постоянной основе такой способ неудобен: приходится переплачивать и проверять, сработает ли активация. Для регулярной оплаты надежнее оформить карту иностранного банка. Easy Payments помогает получить зарубежную VISA или MasterСard дистанционно, с минимальным пакетом документов и сроком выпуска от 2 дней.

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