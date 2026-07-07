Telegram ежедневно используют миллионы пользователей из России. В нем переписываются с друзьями, ведут рабочие обсуждения, развивают каналы, принимают заявки от клиентов и пересылают важные документы. Бесплатной версии хватает для базовых задач, но часть функций мессенджера открывается только после подключения Telegram Premium.

С апреля 2026 года продлить подписку из России стало сложнее. Российские банковские карты вот-вот отключат от оплаты через @PremiumBot, а привычный способ с Google Play для пользователей Android уже давно недоступен. В статье Татьяна Гусева, руководитель компании Easy Payments, рассказывает, какие варианты оплаты Telegram Premium сейчас доступны и какой способ удобнее использовать на постоянной основе.

Что дает Telegram Premium

Telegram Premium рассчитан на пользователей, которым стандартных возможностей мессенджера уже недостаточно. Подписка помогает свободнее работать с чатами, файлами, каналами и голосовыми сообщениями.

После подключения Premium пользователь получает:

лимит до 1000 каналов и групп вместо 500;

до 30 папок для сортировки переписок вместо 10;

возможность закрепить до 10 чатов вместо 5;

отправку файлов размером до 4 ГБ вместо 2 ГБ;

перевод голосовых сообщений в текст;

расширенные наборы стикеров, реакции и анимированные аватары.

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Premium также отключает встроенную рекламу. Для личной переписки это просто дополнительный комфорт, а для тех, кто ведет каналы, общается с клиентами или ежедневно разбирает десятки рабочих диалогов, подписка помогает быстрее ориентироваться в чатах и меньше отвлекаться.

Почему оплатить Premium с Android стало сложнее

Раньше владельцы Android также могли использовать Google Play, но прямую привязку карт российских банков Google отключил в 2022 году. Поэтому этот вариант сохранялся только у тех, кто перевел Play Market на иностранный регион.

После апреля 2026 года такие способы перестали подходить большинству пользователей из России.

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С похожими ограничениями пользователи сталкиваются не только в Telegram. Проблемы могут возникать при оплате сервисов Apple, YouTube Premium, ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Zoom, зарубежных приложений и других онлайн-сервисов.

Посредники, коды и Telegram Stars

Один из вариантов — оплатить Telegram Premium через сторонние сервисы. Обычно они предлагают подарочные коды, подключение подписки за пользователя или пополнение через Telegram Stars.

Stars — это внутренняя валюта Telegram, которую используют для цифровых покупок внутри мессенджера.

Обычно схема выглядит просто. Пользователь переводит деньги в рублях, а продавец отправляет код, подключает Premium со своей стороны или предлагает другой способ пополнения внутри Telegram. Но у такого решения есть несколько слабых мест:

стоимость может быть выше официальной, потому что продавец закладывает курс, комиссию и платежные риски;

при покупке Telegram Stars итоговая сумма зависит от конвертации и правил конкретной площадки;

остается риск получить уже использованный код или обратиться к продавцу, который не выполнит заказ.

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Посредник может выручить, если Premium нужен срочно, а зарубежной карты нет. Но для регулярного продления это неудобный сценарий: перед каждой оплатой приходится заново искать площадку, читать отзывы, сравнивать условия и учитывать комиссии.

Оплата Telegram Premium зарубежной картой

Для постоянной оплаты удобнее использовать собственную карту иностранного банка. Visa или Mastercard, выпущенная за пределами России, позволяет оплатить Telegram Premium напрямую через @PremiumBot. Иногда такая карта подходит и для Google Play, но только при корректных настройках региона и платежного профиля.

Что дает зарубежная карта:

Платеж без посредников . Пользователь сам вводит данные карты, подтверждает операцию и управляет подпиской в своем аккаунте. Не нужно покупать подарочные коды, искать Telegram Stars или переводить деньги стороннему сервису.

. Пользователь сам вводит данные карты, подтверждает операцию и управляет подпиской в своем аккаунте. Не нужно покупать подарочные коды, искать Telegram Stars или переводить деньги стороннему сервису. Более понятная сумма . При прямой оплате отображается цена, которую показывает Telegram или Google Play. Банк может брать комиссию в зависимости от валюты счета и условий обслуживания, но отдельной наценки продавца в такой схеме нет.

. При прямой оплате отображается цена, которую показывает Telegram или Google Play. Банк может брать комиссию в зависимости от валюты счета и условий обслуживания, но отдельной наценки продавца в такой схеме нет. Один инструмент для разных задач. Зарубежной картой можно оплачивать не только Telegram Premium, но и Google One, YouTube Premium, ChatGPT, Claude, Netflix, Spotify, Zoom, приложения в Google Play, пополнять Apple ID, оплачивать iCloud, покупки в иностранных интернет-магазинах, отели и авиабилеты.

Также подписку можно продлить самостоятельно, без ожидания ручной активации и без поиска нового продавца перед очередным платежом. Для регулярных международных оплат это удобнее, чем разовые решения через посредников.

Оформить карту

Как оформить карту иностранного банка дистанционно

Чтобы получить зарубежную карту, не всегда нужно лично ехать в другую страну. Easy Payments помогает оформить международную VISA или MasterCard удаленно: подобрать банк, подготовить документы и организовать получение платежного инструмента.

Обычно процесс состоит из нескольких этапов.

Подбор банка и тарифа . Специалист уточняет, для чего нужна карта: оплата подписок, поездки за границу, снятие наличных, хранение средств или регулярные международные платежи. После этого клиенту предлагают подходящий вариант.

. Специалист уточняет, для чего нужна карта: оплата подписок, поездки за границу, снятие наличных, хранение средств или регулярные международные платежи. После этого клиенту предлагают подходящий вариант. Подготовка документов . Требования зависят от банка и выбранного продукта. В одних случаях достаточно российского или заграничного паспорта, в других может понадобиться доверенность.

. Требования зависят от банка и выбранного продукта. В одних случаях достаточно российского или заграничного паспорта, в других может понадобиться доверенность. Выпуск карты . Срок оформления зависит от банка и тарифа. В среднем процесс занимает от 5 дней.

. Срок оформления зависит от банка и тарифа. В среднем процесс занимает от 5 дней. Получение карты. После выпуска карту можно получить удобным способом, в том числе с доставкой в другую страну.

Зарубежная карта пригодится не только для Telegram Premium. Ее можно использовать:

для бронирования отелей, аренды автомобиля и покупок за границей;

для снятия наличных в иностранных банкоматах;

для хранения денег в зарубежной валюте;

для международных переводов;

для оплаты подписок, онлайн-сервисов, авиабилетов и бронирований.

Оформить карту

Как оплатить Telegram Premium на Android через @PremiumBot

Один из самых простых способов оплатить Telegram Premium на Android — использовать официальный бот @PremiumBot. В этом случае платеж проходит внутри Telegram, а настраивать Google Play необязательно. Порядок действий:

Откройте Telegram на Android и найдите @PremiumBot через поиск. Также можно перейти к покупке Premium через настройки приложения;

Запустите бота и выберите оформление подписки;

Укажите срок Premium: месяц, три месяца, полгода или год. Набор вариантов может отличаться в зависимости от региона;

Перейдите к оплате;

Выберите банковскую карту;

Введите данные зарубежной карты: номер, срок действия и CVV;

Подтвердите платеж через приложение банка, SMS-код или другой способ проверки операции.

После успешной оплаты Premium подключится к выбранному аккаунту. Проверить статус подписки можно в настройках Telegram. Российская карта для такого платежа, скорее всего, не подойдет.

Оплата через @PremiumBot и Google Play устроена по-разному. В первом случае платеж проходит напрямую в Telegram. Во втором учитываются регион аккаунта, страна платежного профиля, доступные способы оплаты и соответствие карты настройкам Google. Поэтому пользователям Android часто проще оплатить Premium через бот, чем менять параметры Google-аккаунта.

Как оплачивать Telegram Premium в условиях ограничений

Бесплатной версии Telegram достаточно для переписок, каналов и обмена файлами. Но при активном использовании Premium заметно удобнее: подписка увеличивает лимиты, убирает рекламу, добавляет расшифровку голосовых сообщений и расширяет настройки чатов.

Для разового продления можно воспользоваться посредниками или подарочными кодами, но на постоянной основе такой способ неудобен: приходится переплачивать и проверять, сработает ли активация. Для регулярной оплаты надежнее оформить карту иностранного банка. Easy Payments помогает получить зарубежную VISA или MasterСard дистанционно, с минимальным пакетом документов и сроком выпуска от 2 дней.

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