Телеграм рассылает сообщения об экспорте данных, но переходить по ссылке опасно

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Герман Вологжанин 0

Жизнь мошенников невероятно насыщенна, и она продолжает кипеть даже тогда, когда кажется, будто все люди прекрасно понимают, что нельзя посещать подозрительные сайты и переходить по непроверенным ссылкам. В последнее время многие пользователи мессенджера Telegram начали замечать странные СМС, поступающие на привязанный номер. Сообщения приходят от абонента «Телеграм» и имеют содержание «Получен запрос на экспорт. Отменить» или «Telegram получил запрос на экспорт». В обоих случаях текст сопровождается ссылкой, на которую в теории должен нажать пользователь. Давайте разбираться, о каком экспорте идет речь, и что произойдет, если вы решите перейти по гиперссылке.

Мошенники снова хотят украсть ваши данные, но мы поможем вам от них спастись

Экспорт данных Телеграм

Экспорт данных — это операция, позволяющая выгрузить информацию из вашего аккаунта в Telegram, чтобы сохранить ее на безопасном носителе в случае удаления профиля или при другом сценарии. Среди данных, которые предлагается экспортировать, представлены:

  • сведения об аккаунте;
  • чаты;
  • группы;
  • каналы;
  • медиа (фото, видео, голосовые сообщения и так далее);
  • активные сеансы;
  • прочие сведения.

Таким образом, при помощи функции «Экспорт данных» вы можете скачать всю переписку, а также приложенные файлы. В то же время полученный архив будет содержать далеко не всю информацию. Например, в нем не будет:

  • секретных чатов;
  • историю звонков;
  • номеров из черного списка;
  • старых сообщений (если вы очень активно пользуетесь Telegram на протяжении многих лет).

Скачать чаты, фотографии и прочие данные можно в двух форматах: HTML или JSON. Первый подходит для просмотра сведений через браузер, а второй — для ознакомления с информацией на устройстве. При этом важно отметить, что функция экспорта данных Телеграм доступна только на десктопной версии клиента мессенджера. То есть выгрузить чаты и прочие сведения на Андроид не получится.
Чтобы успешно выполнить экспорт, на вашем компьютере должен быть установлен Telegram версии 1.3 и выше. В противном случае функция окажется недоступна. Если все требования соблюдены, действуйте по инструкции:

  1. Запустите Telegram на Windows или macOS.
  2. Откройте настройки.
  3. Перейдите в раздел «Продвинутые настройки».
  4. Пролистайте меню вниз и откройте вкладку «Экспорт данных из Telegram».
  5. Поставьте галочки напротив сведений, которые нужно сохранить, а также выберите путь сохранения и формат файла.
  6. Нажмите кнопку «Экспортировать».

Экспортировать данные Telegram можно только на ПК

По окончании операции в окне появится кнопка «Посмотреть», нажав на которую вы попадете в папку, где лежит файл «export_results» со всеми данными экспорта. Откройте его, чтобы ознакомиться с сохраненными сведениями.

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Мошенники в Телеграм

А теперь вернемся к хакерам, которые косвенно используют функцию экспорта Telegram. Еще в начале июня пользователи мессенджера начали получать сообщения от, вроде бы, вызывающего доверие абонента «Телеграм» с информацией о том, что кто-то выполняет экспорт данных учетной записи. Чтобы ее остановить, мошенники предлагают перейти по ссылке, внешне тоже выглядящей вполне правдоподобно.

Такое сообщение получают пользователи Telegram

Главное, что вы должны запомнить, — переходить по этой ссылке ни в коем случае нельзя. Ведь при переходе пользователь попадает на страницу, внешне напоминающую веб-версию Telegram, где присутствует только одна кнопка — «Остановить экспорт». И вот тут-то вам нужно умерить свое любопытство, так как при следовании дальнейшим инструкциям хакеров вы рискуете слить мошенникам доступ к личной переписке и другим данным из Телеграма.

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Цель подобных действий со стороны хакеров нередко заключается в угоне раскрученных телеграм-каналов. Поэтому, чтобы обезопасить свой канал в Telegram, рекомендуется регистрировать его на отдельный номер, отличный от основного. Кроме того, сам переход по фишинговой ссылке на компьютере может привести к скачиванию вредоносных или спамерских программ.

Случайно перешел по ссылке — что делать

С подобной уловкой мошенников могут столкнуться не только активные юзеры Telegram, но и пользователи других приложений. Вы наверняка не раз получали спам сообщения с фишинговыми ссылками в WhatsApp или просто по СМС. Желаемая реакция на такие входящие — игнор и добавление номера в черный список.

Старайтесь не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не испытывать такие эмоции

Если же вы все-таки перешли по подозрительной ссылке, поведясь на фейковый розыгрыш призов или другую замануху, не спешите нервничать. Несмотря на то, что некоторые эксперты в области кибербезопасности говорят о возможной загрузке вредоносного ПО на устройство, оно не пройдет незамеченным. В случае чего вы увидите информацию о скачивании файла, а затем сможете его удалить без каких-либо последствий. Главное — не открывать его.

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Наконец, если вы переходите по подозрительной ссылке, не вводите на открывшейся странице никакие данные о себе, каким бы надежным ни казался ресурс. Проверяйте его адрес. И, если он хотя бы на один символ отличается от официального сайта, сразу покидайте страницу.

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