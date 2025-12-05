Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX: Госуслуги начали отключать коды из SMS

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Мессенджер MAX постепенно превращается в безальтернативное средство коммуникации на территории России. Он уже начал вытеснять иностранные аналоги, которые регулярно попадают под блокировки, а его приложение стало обязательным для предустановки на смартфоны еще в сентябре. В декабре начался новый этап — вход на Госуслуги через MAX. Если последние несколько месяцев он был опциональным, то сейчас становится обязательным. Никаких кодов из SMS, только национальный мессенджер.

Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX: Госуслуги начали отключать коды из SMS. Готовьтесь заходить на Госуслуги только через MAX. Фото.

Готовьтесь заходить на Госуслуги только через MAX

Почему вход на Госуслуги через MAX

О том, что Госуслуги требуют подключить MAX, пользователи Android начали замечать в декабре 2025 года. После одного из недавних обновлений при попытке войти в приложение государственных сервисов пропала кнопка «Пропустить». Таким образом, для многих людей вход на Госуслуги возможен только через MAX.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В отзывах к приложению Госуслуги в Google Play Минцифры России комментирует данное изменение следующим образом:

Для минимизации рисков перехвата SMS и кражи учетных данных Госуслуги переходят на более безопасный способ аутентификации. Вы можете связать свой аккаунт Госуслуг с приложением MAX всего за пару кликов. Подтверждение входа по SMS останется доступным для тех пользователей, у которых нет смартфона и которые не могут установить приложение MAX.

Нам удалось выяснить, что сейчас вход на Госуслуги через MAX является обязательным не для всех. Только одному сотруднику редакции государственный сервис не оставил выбора, в то время как все остальные смогли пропустить предложение о подключении национального мессенджера.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как пропустить вход на Госуслуги через MAX

Предложение подключить MAX к Госуслугам появляется после ввода кода из SMS. На экране высвечивается сообщение «Подтверждайте вход через мессенджер MAX», но одновременно с этим продолжает оставаться кнопка «Пропустить».

Как пропустить вход на Госуслуги через MAX. Некоторым пока позволяют отказаться. Фото.

Некоторым пока позволяют отказаться

У некоторых людей после ввода кода из SMS появляется сообщение «Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX», а кнопка только одна — «Подключить MAX». По какому принципу Госуслуги ограничивают авторизацию — неясно. Но, если вы не хотите пользоваться мессенджером MAX, лучше заранее позаботиться о входе посредством SMS на все устройства, пока есть такая возможность.

Теги
Новости по теме
Как посмотреть свои итоги 2025 года в Яндекс Музыке
В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы
Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят
Лонгриды для вас
Опасно ли пользоваться приложением MAX на Android

Всего за месяц с момента своего появления приложения MAX наделало много шуму. Все началось со стыдной рекламы национального мессенджера, а продолжилось ограничением работы зарубежных конкурентов (блокировка звонков в WhatsApp/Telegram) и слухами об опасности отечественной разработки. В интернете многие пишут о том, что MAX следит за пользователями. Но так ли это на самом деле?

Читать далее
Как отключить подписку СберПрайм на телефоне

Экосистема, построенная вокруг крупнейшего банка России, предоставляет доступ к большому количеству сервисов в рамках подписки СберПрайм. Она позволяет смотреть контент в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку через Звук, а также получать бонусы от финансового учреждения за 399 ₽/мес или 2 990 ₽/год. Но при желании вы можете отказаться от постоянного платежа, и в этом тексте мы расскажем пошагово, как отключить СберПрайм.

Читать далее
Когда и почему в России заблокируют звонки через WhatsApp и Telegram

Слухи о возможной блокировке WhatsApp и Telegram усиливаются с каждым днем. В России уже перестали работать YouTube, Viber и другие международные сервисы. На очереди, как утверждают СМИ, — популярные мессенджеры. Так, на этой неделе пользователи столкнулись с большими проблемами при попытке связаться с друзьями и родственниками посредством приложений, а теперь и вовсе появилась информация о неизбежной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp.

Читать далее
Новости партнеров
Какую ёлку выбрать на Новый год: рейтинг живых деревьев
Какую ёлку выбрать на Новый год: рейтинг живых деревьев
Китай усиливает борьбу с криптовалютами. Почему Центральный банк страны назвал стейблкоины риском?
Китай усиливает борьбу с криптовалютами. Почему Центральный банк страны назвал стейблкоины риском?
Новый тренд: в соцсетях все выкладывают 3D-миниатюры своих городов. Как нарисовать такие же с помощью нейросети
Новый тренд: в соцсетях все выкладывают 3D-миниатюры своих городов. Как нарисовать такие же с помощью нейросети