Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX: Госуслуги начали отключать коды из SMS

Мессенджер MAX постепенно превращается в безальтернативное средство коммуникации на территории России. Он уже начал вытеснять иностранные аналоги, которые регулярно попадают под блокировки, а его приложение стало обязательным для предустановки на смартфоны еще в сентябре. В декабре начался новый этап — вход на Госуслуги через MAX. Если последние несколько месяцев он был опциональным, то сейчас становится обязательным. Никаких кодов из SMS, только национальный мессенджер.

Почему вход на Госуслуги через MAX

О том, что Госуслуги требуют подключить MAX, пользователи Android начали замечать в декабре 2025 года. После одного из недавних обновлений при попытке войти в приложение государственных сервисов пропала кнопка «Пропустить». Таким образом, для многих людей вход на Госуслуги возможен только через MAX.

В отзывах к приложению Госуслуги в Google Play Минцифры России комментирует данное изменение следующим образом:

Для минимизации рисков перехвата SMS и кражи учетных данных Госуслуги переходят на более безопасный способ аутентификации. Вы можете связать свой аккаунт Госуслуг с приложением MAX всего за пару кликов. Подтверждение входа по SMS останется доступным для тех пользователей, у которых нет смартфона и которые не могут установить приложение MAX.

Нам удалось выяснить, что сейчас вход на Госуслуги через MAX является обязательным не для всех. Только одному сотруднику редакции государственный сервис не оставил выбора, в то время как все остальные смогли пропустить предложение о подключении национального мессенджера.

Как пропустить вход на Госуслуги через MAX

Предложение подключить MAX к Госуслугам появляется после ввода кода из SMS. На экране высвечивается сообщение «Подтверждайте вход через мессенджер MAX», но одновременно с этим продолжает оставаться кнопка «Пропустить».

У некоторых людей после ввода кода из SMS появляется сообщение «Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX», а кнопка только одна — «Подключить MAX». По какому принципу Госуслуги ограничивают авторизацию — неясно. Но, если вы не хотите пользоваться мессенджером MAX, лучше заранее позаботиться о входе посредством SMS на все устройства, пока есть такая возможность.