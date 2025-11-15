Теперь WhatsApp поддерживает другие мессенджеры. Что это значит и будет ли работать в России

Изменения, которые происходят на рынке смартфонов и мобильных приложений, зачастую связаны с законодательными требованиями отдельных государств. Так, например, обязательным в России стал мессенджер MAX, чья аудитория на территории нашей страны уже превысила 55 миллионов пользователей. Однако даже у нас самым популярным приложением для общения продолжает оставаться WhatsApp, чьи разработчики объявили о внедрении сторонних чатов, то есть совместимости с другими мессенджерами. И все это из-за новых законов.

Поддержка сторонних чатов в WhatsApp

В 2022 году на территории Европейского Союза был принят так называемый Закон о цифровых рынках, призванный ограничить влияние крупных игроков рынка, включая WhatsApp. В контексте работы мессенджера на его разработчиков накладывается требование об обязательной совместимости со сторонними сервисами. Говоря простым языком, новый закон де-факто заставляет WhatsApp работать с другими приложениями.

Таковыми на первых порах станут два европейских мессенджера: BirdyChat и Haiket. Оба рассчитаны на аудиторию ЕС, и теперь, благодаря новым законодательным нормам, они получат бесшовную интеграцию с WhatsApp. То есть все сообщения из одного приложения будут перетекать в другое.

Разумеется, при таком развитии событий остро встает вопрос безопасности. WhatsApp поставил условием интеграции наличие у «партнеров» функции сквозного шифрования, и она есть — сообщения пользователей не хранятся на серверах компаний, а потому переписка не может быть раскрыта без получения доступа к самим устройствам собеседников.

Работа WhatsApp в России

С точки зрения рядового пользователя взаимная интеграция WhatsApp с другими мессенджерами выглядит как очень удобное решение, однако оно никак не скажется на работе приложения в России и других странах за пределами Еврозоны. Все сообщения продолжат оставаться внутри одного мессенджера.

При этом будущее WhatsApp в России продолжает оставаться туманным. Мессенджер почти полностью лишился аудио- и видеозвонков, а с недавних пор еще начал испытывать трудности с рассылкой кодов подтверждения из-за ограничений отечественных регуляторов. Поэтому нам остается наблюдать за интересными ноу-хау исключительно со стороны.