Теперь WhatsApp поддерживает другие мессенджеры. Что это значит и будет ли работать в России

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Изменения, которые происходят на рынке смартфонов и мобильных приложений, зачастую связаны с законодательными требованиями отдельных государств. Так, например, обязательным в России стал мессенджер MAX, чья аудитория на территории нашей страны уже превысила 55 миллионов пользователей. Однако даже у нас самым популярным приложением для общения продолжает оставаться WhatsApp, чьи разработчики объявили о внедрении сторонних чатов, то есть совместимости с другими мессенджерами. И все это из-за новых законов.

Теперь WhatsApp поддерживает другие мессенджеры. Что это значит и будет ли работать в России. Новый европейский закон вынудил WhatsApp объединиться с другими мессенджерами. Изображение: theverge.com. Фото.

Новый европейский закон вынудил WhatsApp объединиться с другими мессенджерами. Изображение: theverge.com

Поддержка сторонних чатов в WhatsApp

В 2022 году на территории Европейского Союза был принят так называемый Закон о цифровых рынках, призванный ограничить влияние крупных игроков рынка, включая WhatsApp. В контексте работы мессенджера на его разработчиков накладывается требование об обязательной совместимости со сторонними сервисами. Говоря простым языком, новый закон де-факто заставляет WhatsApp работать с другими приложениями.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Таковыми на первых порах станут два европейских мессенджера: BirdyChat и Haiket. Оба рассчитаны на аудиторию ЕС, и теперь, благодаря новым законодательным нормам, они получат бесшовную интеграцию с WhatsApp. То есть все сообщения из одного приложения будут перетекать в другое.

Поддержка сторонних чатов в WhatsApp. Можно сказать, что три мессенджера объединились в один. Фото.

Можно сказать, что три мессенджера объединились в один

Разумеется, при таком развитии событий остро встает вопрос безопасности. WhatsApp поставил условием интеграции наличие у «партнеров» функции сквозного шифрования, и она есть — сообщения пользователей не хранятся на серверах компаний, а потому переписка не может быть раскрыта без получения доступа к самим устройствам собеседников.

Работа WhatsApp в России

С точки зрения рядового пользователя взаимная интеграция WhatsApp с другими мессенджерами выглядит как очень удобное решение, однако оно никак не скажется на работе приложения в России и других странах за пределами Еврозоны. Все сообщения продолжат оставаться внутри одного мессенджера.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

При этом будущее WhatsApp в России продолжает оставаться туманным. Мессенджер почти полностью лишился аудио- и видеозвонков, а с недавних пор еще начал испытывать трудности с рассылкой кодов подтверждения из-за ограничений отечественных регуляторов. Поэтому нам остается наблюдать за интересными ноу-хау исключительно со стороны.

Теги
Новости по теме
Роскомнадзор блокирует WhatsApp и Telegram на юге России. В чем причина?
Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит?
Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама
Лонгриды для вас
Топ приложений для Android для тех, кто давно ничего не качал в Google Play

Наверняка вам надоело видеть одни и те же иконки приложений на своем смартфоне. Но идей, что скачать из приложений, как будто и нет. А еще и рекомендации Google Play не предлагают ничего полезного, из-за чего там не особо хочется появляться. В этой подборке мы собрали именно те приложения для Андроид, которые подойдут редким гостям Google Play. Здесь нет банального софта — только действительно практичные программы для самых требовательных

Читать далее
Samsung рассказала, что делать, если смартфон быстро разряжается после обновления One UI 7

One UI 7 — пожалуй, самое проблемное обновление Samsung за последние годы. Владельцы смартфонов Galaxy оставляют тысячи жалоб в интернете на лаги интерфейса, исчезновение некоторых функций камеры, а кто-то и вовсе говорит, что его устройство не включается. Но самая распространенная проблема апдейта — быстрая разрядка Samsung. Именно на автономность после обновления люди жалуются чаще всего, и производитель наконец-то решил рассказать, как пользователи Galaxy могут устранить неисправность.

Читать далее
Почему в России заблокировали звонки через Telegram и WhatsApp и что теперь делать

То, что еще вчера воспринималось как слухи и домыслы, произошло: в России заблокировали звонки через WhatsApp и Telegram. Об этом 13 августа в своем пресс-релизе сообщил отечественный регулятор Роскомнадзор, назвав фактическую блокировку «ограничением». Разбираемся, почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram, а также рассказываем об альтернативах, доступных в сложившейся ситуации.

Читать далее
Новости партнеров
Почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе?
Почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе?
Лучшие китайские смартфоны 2025 отдают с огромной скидкой на AliExpress и OZON. Какой купить, если нет денег на iPhone
Лучшие китайские смартфоны 2025 отдают с огромной скидкой на AliExpress и OZON. Какой купить, если нет денег на iPhone
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика