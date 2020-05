Tiesto выпустил новый альбом — почему его стоит послушать?

Кажется, почти невозможно найти человека, который не знает (или хотя бы раз не слышал) диджея Тиесто (Tiesto). Можно смело сказать, что это был самый популярный диджей 2000-х годов — это подкрепляет рейтинг DJ Mag Top 100, который ставил его на первое место в 2002, 2003 и 2004 годах. И даже спустя несколько лет Тиесто снова стал лучшим диджеем мира, причем 3 раза подряд! До сих пор он входит в десятку лучших, и это несмотря на то, что на музыкальной арене за 10 лет появилось немало талантливых диджеев и композиторов. И вот, неожиданно для всех, Тиесто берет и выпускает новый альбом.



Дебютный сольный альбом In My Memory Тиесто выпустил в 2001 году, и почти каждый трек из него стал настоящим хитом. Не зря вскоре он отправился в тур по США с Моби, Дэвидом Боуи и Бастой Раймс. Помню, как все отрывались под «We Are All Made of Stars», удивительное было время. А в 2003 году Тиесто стал первым диджеем, который дал концерт на стадионе (потом это вошло у него в привычку, и он часто выступал именно на стадионах), собрав 25 000 человек.

Это действительно уникальный диджей, который выпускал хит за хитом. Чего только стоит трек «Traffic», который штурмовал первые места в мировых чартах несколько месяцев. Его использовали в рекламе, а кто-то даже делал свои ремиксы, но переплюнуть именитого диджея никому не удалось.

Тиесто первым в мире выступил качестве диджея на открытии Олимпийских игр (в 2004 году в Афинах). В 2005 году в Амстердамском Музее мадам Тюссо была сделана восковая скульптура, в которой Тиесто стоит за пультами, а сам диджей был удостоен титула Рыцаря Оранжевого ордена — получив его из рук королевской семьи Нидерландов. В общем, регалий у него хватает, его действительно можно назвать самым известным диджеем начала XXI века.

Казалось бы, можно закончить заниматься музыкой и уйти на покой, но Тиесто настолько любит свое дело, что в 2011 году выпустил свой пятый студийный альбом, который он назвал «Kiss From The Past». Хотя все ждали, что пластинка будет записана в жанре хаус, в этот раз Тиесто выпустил его в предыдущем жанре транс. Снова в первых местах всех чартов.

Альбом Tiesto — The London Sessions

Записав еще несколько пластинок за прошедшие годы, 15 мая Тиесто выпустил новый студийный альбом The London Sessions, который состоит из 13 треков. Вместе они подарят почти 45 минут качественной музыки от именитого диджея, при этом некоторые вы уже могли слышать по радио или в стриминговых сервисах. Например, трек «Jackie Chan» вышел еще летом 2018 года, но был включен в новую пластинку.

В новом альбоме у Тиесто есть множество коллабораций с другими известными исполнителями, включая Snoop Dogg, Post Malone и Violet Skies. Кто-то может сказать, что с новой пластинкой диджей слишком ушел в поп-направление, однако есть в треках и полюбившиеся многим транс и хаус, за которые Тиесто и попал на вершину Олимпа в свое время. Тем более поп-музыка сейчас в тренде и имеет большое количество поклонников.

Вот полный треклист нового альбома:

Tiësto & Mabel — God Is A Dancer Tiësto & Becky Hill — Nothing Really Matters Tiësto feat. The Kid Daytona & ROE — Ride Tiësto & Jonas Blue & Rita Ora — Ritual Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone — Jackie Chan Tiësto feat. KAMILLE — Lifestyle Tiësto & Shaun Frank feat. Snoop Dogg & Fontwell — On My California Tiësto feat. Stevie Appleton — BLUE Tiësto feat. GALXARA — Round & Round Tiësto feat. ILIRA — Lose You Tiësto feat. Becky Hill — Over You Tiësto feat. KAMILLE — What’s It Gonna Be Tiësto feat. Violet Skies — Insomnia

Говорить про Тиесто можно много и долго, но лучше скорее его послушайте. Сделать это можно в Boom, на Яндекс.Музыке или в другом стриминговом сервисе. И напишите потом о своих впечатлениях в комментариях или в нашем Телеграм-чате.