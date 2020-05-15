Tiesto выпустил новый альбом — почему его стоит послушать?

  2. Темы
  3. Полезно знать
AndroidInsider.ru 0

Кажется, почти невозможно найти человека, который не знает (или хотя бы раз не слышал) диджея Тиесто (Tiesto). Можно смело сказать, что это был самый популярный диджей 2000-х годов — это подкрепляет рейтинг DJ Mag Top 100, который ставил его на первое место в 2002, 2003 и 2004 годах. И даже спустя несколько лет Тиесто снова стал лучшим диджеем мира, причем 3 раза подряд! До сих пор он входит в десятку лучших, и это несмотря на то, что на музыкальной арене за 10 лет появилось немало талантливых диджеев и композиторов. И вот, неожиданно для всех, Тиесто берет и выпускает новый альбом.

Кто хоть раз не слышал этого диджея?


Дебютный сольный альбом In My Memory Тиесто выпустил в 2001 году, и почти каждый трек из него стал настоящим хитом. Не зря вскоре он отправился в тур по США с Моби, Дэвидом Боуи и Бастой Раймс. Помню, как все отрывались под «We Are All Made of Stars», удивительное было время. А в 2003 году Тиесто стал первым диджеем, который дал концерт на стадионе (потом это вошло у него в привычку, и он часто выступал именно на стадионах), собрав 25 000 человек.

Это действительно уникальный диджей, который выпускал хит за хитом. Чего только стоит трек «Traffic», который штурмовал первые места в мировых чартах несколько месяцев. Его использовали в рекламе, а кто-то даже делал свои ремиксы, но переплюнуть именитого диджея никому не удалось.


Тиесто первым в мире выступил качестве диджея на открытии Олимпийских игр (в 2004 году в Афинах). В 2005 году в Амстердамском Музее мадам Тюссо была сделана восковая скульптура, в которой Тиесто стоит за пультами, а сам диджей был удостоен титула Рыцаря Оранжевого ордена — получив его из рук королевской семьи Нидерландов. В общем, регалий у него хватает, его действительно можно назвать самым известным диджеем начала XXI века.

Tiesto на фестивале Parookaville в 2016 году

Казалось бы, можно закончить заниматься музыкой и уйти на покой, но Тиесто настолько любит свое дело, что в 2011 году выпустил свой пятый студийный альбом, который он назвал «Kiss From The Past». Хотя все ждали, что пластинка будет записана в жанре хаус, в этот раз Тиесто выпустил его в предыдущем жанре транс. Снова в первых местах всех чартов.


Альбом Tiesto — The London Sessions

Записав еще несколько пластинок за прошедшие годы, 15 мая Тиесто выпустил новый студийный альбом The London Sessions, который состоит из 13 треков. Вместе они подарят почти 45 минут качественной музыки от именитого диджея, при этом некоторые вы уже могли слышать по радио или в стриминговых сервисах. Например, трек «Jackie Chan» вышел еще летом 2018 года, но был включен в новую пластинку.


В новом альбоме у Тиесто есть множество коллабораций с другими известными исполнителями, включая Snoop Dogg, Post Malone и Violet Skies. Кто-то может сказать, что с новой пластинкой диджей слишком ушел в поп-направление, однако есть в треках и полюбившиеся многим транс и хаус, за которые Тиесто и попал на вершину Олимпа в свое время. Тем более поп-музыка сейчас в тренде и имеет большое количество поклонников.

Вот полный треклист нового альбома:

  1. Tiësto & Mabel — God Is A Dancer
  2. Tiësto & Becky Hill — Nothing Really Matters
  3. Tiësto feat. The Kid Daytona & ROE — Ride
  4. Tiësto & Jonas Blue & Rita Ora — Ritual
  5. Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone — Jackie Chan
  6. Tiësto feat. KAMILLE — Lifestyle
  7. Tiësto & Shaun Frank feat. Snoop Dogg & Fontwell — On My California
  8. Tiësto feat. Stevie Appleton — BLUE
  9. Tiësto feat. GALXARA — Round & Round
  10. Tiësto feat. ILIRA — Lose You
  11. Tiësto feat. Becky Hill — Over You
  12. Tiësto feat. KAMILLE — What’s It Gonna Be
  13. Tiësto feat. Violet Skies — Insomnia

Говорить про Тиесто можно много и долго, но лучше скорее его послушайте. Сделать это можно в Boom, на Яндекс.Музыке или в другом стриминговом сервисе. И напишите потом о своих впечатлениях в комментариях или в нашем Телеграм-чате.

Теги
Читайте также
Chrome загружает процессор и жрёт зарядку? Google всё исправит

Про непомерный жор ресурсов браузером Chrome, наверное, знают все. То ли движок Chromium оказался так устроен, то ли функциональные возможности, которые Google на него взвалила, дали такой неприятный эффект, но спорить с тем, что Chrome просто дико жрёт память и ресурс процессора, бессмысленно. Однако практика показала, что большинство пользователей относятся к этой особенности браузера снисходительно и даже философски, просто приняв её, вместо того чтобы искать что-нибудь на замену. Но Google насмешки, посвящённые прожорливости Chrome, явно уже достали и она решила наконец предпринять какие-то меры.

Читать далее
Как перестать бояться давать деньги в долг? Это приложение поможет

Немногие любят давать деньги в долг в основном по одной простой причине — даже если займ просит близкий друг или родственник, нет никакой гарантии, что долг вернут в полном объеме. Если вы, конечно, не Дон Корлеоне, который точно уверен, что по итогу все равно получит свое. Для большинства денежный долг становится настоящей проблемой, ведь в случае чего взыскать деньги сложно, не имея при себе какой-либо юридически значимый договор. Обычные банковские приложения здесь мало чем помогут: максимум вы сможете доказать, что перевод действительно был. А вдруг это подарок? Для решения этой проблемы и других вопросов денежного характера в Google Play появилось специальное приложение.

Читать далее
Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

Несмотря на то что почти все частные корпорации ведут свой бизнес абсолютно самостоятельно и не зависят от властей, иногда выясняется, что это не так. Пожалуй, самым показательным примером стала история, которая произошла с Huawei и показала, что президент США может не только что-то запретить местной компании, но и при желании полностью перечеркнуть бизнес иностранной. Но если поначалу многие сомневались, что этот конфликт продлится долго и китайцев реально лишат доступа к полноценной версии Android и сервисам Google, то довольно скоро выяснилось, что всё всерьёз. А теперь ещё и существующий запрет продлили до следующего года.

Читать далее

Новый комментарий