Тим Кук — пользователям Android: купите своим мамам iPhone

Кажется, что в 2022 году проблемы с общением между пользователями смартфонов на разных операционных системах не может возникнуть в принципе. В магазине приложений на любой платформе можно найти и загрузить Telegram, WhatsApp, в конце-концов Viber или разные другие мессенджеры. Плюс ко всему, никто не отменял электронную почту, обычные звонки и СМС сообщения. Однако никаких мессенджеров, которые устанавливаются по умолчанию как на Андроид, так и на iOS, у пользователей нет. Нельзя отправить сообщение через iMessage с Айфона на Андроид, чтобы пользователь получил его в стандартном приложении “Сообщения”. Оно, безусловно, поступит в “Сообщения”, но в виде СМС. А тарифицируются такие сообщения совсем иначе.

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Недавно глава компании Apple Тим Кук на вопрос пользователя: “когда появится поддержка на iPhone протокола передачи сообщений RCS для комфортного общения с мамой, у которой смартфон на Android”, заявил, что не слышал, чтобы пользователям это было необходимо. И посоветовал приобрести маме iPhone. Мы подумали об этом и решили выяснить, действительно ли именно Айфон больше всего подойдет для ваших родителей.

Чем отличается Айфон от Андроида

В своих предыдущих материалах я рассказывал, что перешел на Андроид год назад, после того, как десять лет использовал только Айфоны. Самое интересное, что, возможно, я бы осуществил переход еще раньше, но в голове засела мысль, которую вдалбливали в голову всем владельцам Айфонов не один год: Андроид — слишком сложная операционная система.

И в этой мысли есть доля правды. На смартфонах Apple действительно значительно меньше различных настроек и возможностей для пользователей. Для кого-то это будет минусом. Но если устройство выбирается для родителей или просто для пожилых родственников, то, скорее, наоборот, плюсом. Например, любой из Айфонов поддерживает разблокировку только одним способом биометрии в дополнение к паролю. На Андроиде же можно задать и пароль, и распознавание лица, и отпечатка пальца.

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Согласитесь, что это очень много для обычного пользователя, который только звонит, пишет и использует социальные сети. Отдельно следует отметить простоту организации рабочего пространства на Айфоне. Все приложения по умолчанию попадают на рабочий стол. Достаточно просто их пролистать, и вы точно обнаружите недавнюю загрузку. На Андроиде некоторые производители не выносят иконку нового приложения на экран, а предлагают зайти в меню приложений. Если владелец смартфона не самый уверенный пользователь, то он может сразу и не найти то, что качал.

К счастью, что производители стали отходить от этой практики и стараются активировать установку программ сразу на рабочий стол. Из этой же проблемы Андроида вытекает и следующая — разрешения для приложений. Любая загруженная программа после запуска запрашивает доступ к различным данным. Если на Андроиде бездумно предоставить приложению доступ ко всему, что оно хочет, то можно потерять достаточно важные данные. К сожалению, наши родители не всегда разбираются, что просит у них какая-то программа, и могут, не задумываясь предоставить доступ туда, куда не надо. И ладно, если это закончится только потерей каких-то фотографий. Но могут пропасть еще и деньги.

iMessage на Андроид

Плюс ко всему, на Андроиде есть возможность установки программ из альтернативных источников. И при переходе по непонятной ссылке, которые часто рассылают по мессенджерам, можно словить какое-нибудь вредоносное ПО. Всех этих проблем на Айфонах не бывает. Мало того, что в распоряжении пользователей для загрузки приложений есть только App Store, так еще и никаких критических разрешений приложение не запросит. Из-за того, что iOS — это закрытая операционка, то каждая программа получает свой кусочек памяти и находится только в нем. Максимум, что они могут — это получить доступ к медиафайлам и вашему местоположению. Вряд ли из этого можно получить какие-то ценные данные.

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Для многих пользователей iMessage — это причина оставаться на Айфоне. В России этот мессенджер распространен очень слабо, зато в Европе и США его популярность находится на отличном уровне. И для Apple нет никакого повода внедрять RCS для общения между разными операционками. В такой ситуации покупатели могут выбирать более дешевое устройство. И это явно будет не Айфон. Плюс ко всему даже старый iPhone зачастую работает лучше, чем новый Андроид. Тем более, что срок поддержки устройств Apple значительно дольше.

В такой ситуации нельзя не согласиться с Тимом Куком. Лучше действительно купить маме Айфон и не переживать за безопасность данных на ее смартфоне. Все же устройства Apple имеют отличный уровень защиты. Плюс ко всему, Apple продолжает развивать это направление и предоставляет пользователям все больше возможностей по защите своей конфиденциальности. Так, в iOS 16 появятся продвинутый режим блокировки, проверка безопасности, авторизация на сайтах и в приложениях с помощью биометрии и еще много мелких улучшений. Все описанное выше позволяет сделать Айфон оптимальным гаджетом для наших родителей, бабушек и дедушек. И, по крайней мере, его покупка позволит быть уверенным в том, что они ничего не нажмут, что может привести к необратимым последствиям.