Топ ошибок при переходе с Android на iPhone и как их избежать

Весной этого года я проделал путь с Android на iPhone. На самом деле, процедура перехода с одной операционной системы на другую в 2025 году проще некуда. Однако все равно можно столкнуться с некоторыми ошибками, из-за которых немного придется поломать голову. Если вы планируете миграцию с одного смартфона на другой в ближайшее время, то этот текст вам точно пригодится. Обязательно изучите его и сможете избежать дальнейших проблем.

Сброс телефона до заводских настроек

Первое, о чем вы обязательно должны помнить, что ни в коем случае нельзя сбрасывать старый смартфон до заводских настроек до того момента, пока вы не настроите все на новом. Причем я не говорю про установку приложений, перенос фотографий, видео и контактов. Об этом как раз пользователи не забывают.

Я имею в виду авторизацию в программах, учетных записях и сервисах. Особенно это актуально для WhatsApp и других иностранных приложений, где могут быть проблемы с получением кодов подтверждения. Все дело в том, что такие коды можно спокойно получить на старом устройстве и без проблем залогиниться на новом.

Кстати, имейте в виду, что по этой же причине ни в коем случае нельзя переносить WhatsApp с Android на iPhone через приложение «Перенос на iOS». Причина здесь очень простая: программа деавторизует вас на старом устройстве, а из-за проблем с получением кода доступа может не получиться войти на iPhone. Обязательно учитывайте этот момент.

Устройства в гугл аккаунте

После того как вы авторизуетесь в своем аккаунте Google на iPhone, ваш старый Android-смартфон необходимо удалить из учетной записи, чтобы на него не приходили коды подтверждения. Самое печальное, что если вы этого не сделаете и при этом сбросите Андроид до заводских настроек, то у вас могут в дальнейшем возникнуть проблемы со входом в учетку на других устройствах. Поэтому защищаем себя заранее:

Через любой браузер откройте сайт Google и нажмите на вашу учетную запись в правом верхнем углу; В выпадающем меню выберите «Управление аккаунтом Google»; Выберите раздел «Безопасность и вход в аккаунт»; Коснитесь строки «Уведомления от Google»; Проверьте ваши устройства в этом списке и нажмите «Управление устройствами»; Найдите в списке девайс, который вы хотите деавторизовать, и нажмите на него; Щелкните кнопку «Выйти» и подтвердите действие.

Это очень важный момент, который я рекомендую делать всем без исключения при смене операционных систем. Так вы точно не столкнетесь с проблемами при входе в аккаунт Google.

eSIM на айфоне

Если на вашем Android-смартфоне вы использовали eSIM или, наоборот, в iPhone нет слота для физической карточки, а в старом устройстве используется именно такая, то сначала авторизуйтесь в приложении вашего сотового оператора на iPhone. Это позволит вам прямо в программе запросить замену SIM-карты: либо eSIM на новую eSIM, либо физическую карту на eSIM.

Благодаря этому вы сможете, не посещая салон связи, добавить симку на новый смартфон и начинать пользоваться мобильным интернетом. Но имейте в виду, что замена SIM-карты влечет за собой блокировку на получение различных кодов авторизации как минимум на сутки. Поэтому прежде чем менять симку, войдите в банковские приложения и только потом проделывайте этот трюк.

Банковские приложения на айфон

Кстати, что касается банковских приложений. Не ждите, что вы сможете скачать их из App Store. А еще «Авито», RuTube и кучу других сервисов, которые попали под санкции. И если с банками всё просто: идете в отделение вашего банка, и там вам ставят программу (клиентам Т-Банка ходить не надо, всё можно сделать из дома), то вот с установкой других сервисов ничего не выйдет. Так что привыкайте пользоваться веб-версиями (PWA), которые практически ничем не отличаются от стандартных приложений, но при этом не занимают места в памяти смартфона.

И лишь после того, как вы перенесете все данные с одного смартфона на другой, авторизуетесь во всех приложениях и проверите, что все нормально работает, поменяете SIM-карту, только тогда можно сбрасывать старый Android до заводских настроек и выставлять его на продажу. Делайте все пошагово, и тогда проблем при переходе с Android на iPhone у вас точно не возникнет.