Тормозит видео на Андроид ТВ. Что делать

Чем умнее становятся наши гаджеты, тем большее количество проблем они создают. Это касается и часов, и смартфонов, и даже телевизоров: у телевизоров без операционной системы из проблем только потеря сигнала или плохое изображение. Любая ОС в телевизоре в какой-то момент начинает создавать определенные сложности: многие пользователи сталкиваются с тем, что даже новый телевизор с Android TV начинает подвисать «из коробки». Особенно обидно, когда он априори не может считаться плохим и стоит немалых денег. Есть ли способы решения этой проблемы? Безусловно. Рассказываем о том, что делать, если тормозит видео на Android TV.

Как перезагрузить Андроид ТВ

Первое, что нужно сделать, если тормозит телевизор с Android TV — это попытаться перезагрузить его. К счастью, современные операционные системы устроены так, что при перезагрузке все подвисания исчезают. Важно делать это правильно, а не просто вырывать шнур питания из розетки.

Зайдите в Настройки и выберите «Больше настроек».

Затем выберите «Настройки устройства».

Прокрутите меню до пункта «Перезагрузить».

После перезагрузки ваш телевизор будет загружаться чуть дольше, но в дальнейшем этого не будет, если включен «Быстрый старт».

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Тормозит Ютуб на телевизоре

Большое количество проблем возникает с одним из основных приложений на Android TV — YouTube. В какой-то момент видео начинает подвисать, картинка дергается, а звук прерываться. Может показаться, что вся проблема в подключении к Интернету, но это не так. Пробуем самый простой способ, чтобы ускорить работу YouTube.

Запустите приложение YouTube на телевизоре и зайдите в Настройки.

Выберите пункт «Очистить историю просмотра» и нажмите «Очистить».

Затем выберите «Очистить историю поиска» и снова нажмите «Очистить».

После этого перезагрузите телевизор и запустите видео. Должно помочь.

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Как очистить кэш Ютуба на телевизоре

Если предыдущий вариант вам не помог, то не стоит отчаиваться. Попробуйте кое-что еще.

Запустите YouTube и откройте Настройки.

В самом низу выберите «Сброс настроек».

Затем откройте «Настройки» телевизора, выберите «Приложения».

Найдите YouTube и откройте его.

Нажмите «Удалить данные» и «Очистить кэш».

У меня подобная проблема случается крайне редко, но после очистки данных все работает идеально.

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Как настроить Ютуб на телевизоре

Обычно я рекомендую своим знакомым досконально настраивать любые приложения на Android TV. Лучше, если есть возможность отключить некоторые визуальные эффекты. К сожалению, каким бы навороченным и дорогостоящим ни был ваш телевизор, он все равно рано или поздно может начать тормозить. От этого никто не застрахован: лучше оптимизировать его работу самостоятельно.

Откройте YouTube на телевизоре.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Предварительный просмотр со звуком» и нажмите «Отключить».

Нагрузка на эффекты заметно снизится: предпросмотр видео на YouTube будет без звука. Кроме того, есть еще парочка способов оптимизации, касающихся главного экрана Android TV.

Зайдите в Настройки, выберите «Больше настроек».

Выберите «Настройки устройства», затем «Главный экран».

Отключите ползунок возле «Включить предпросмотр видео» и «Включить предпрослушивание аудио».

Теперь на главном экране Android TV все эскизы предложенных фильмов и видео будут в статичном положении, значит, уменьшится нагрузка на устройство.

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Как сбросить Андроид ТВ до заводских настроек

Если предложенные варианты вам не помогли, а телевизор продолжает подвисать, то можно попробовать сделать сброс до заводских настроек. Делается это следующим образом.

Зайдите в Настройки и выберите «Настройки устройства».

В самом низу выберите «Сброс».

Подтвердите сброс устройства, нажав «Ок».

Телевизор перезагрузится. После этого хранилище устройства полностью очистится и вам придется заново зайти в свою учетную запись Google.

Надеемся, эти способы вам помогли. Чтобы не доводить до сброса настроек, можете попробовать удалить приложение в Android TV и заново установить его. Кстати, в отдельной статье мы рассказали о крутых приложениях для Android TV, которыми стоит начать пользоваться. Обязательно попробуйте!