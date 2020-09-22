Тормозят Google Maps на Android. Как исправить

Google Maps – это лучший картографический сервис, который одинаково применим как в России, так и за границей. Несмотря на то что у нас на родине с картами Google успешно конкурируют Яндекс и 2ГИС, на международном рынке у детища поискового гиганта явно нет конкурентов. Однако Google понимает, что успех, будучи явлением не постоянным, может уйти, если не прикладывать должных усилий к его удержанию путём совершенствования своего продукта. Вот только, как бы старательно разработчики компании не улучшали свои карты, совсем без недостатков всё-таки не обходится.

Как скачать свои данные из Google Maps

После установки одного из последних обновлений Google Maps на Android стали вести себя как-то нетипично. На это обратили внимание пользователи из разных стран мира. По их словам, фирменные карты поискового гиганта начали срабатывать ощутимо медленнее, чем раньше, обновляясь с заметной задержкой. В результате Google Maps буквально стало невозможно пользоваться в режиме навигатора, который стал очень часто ошибаться в указании верного направления движения при следовании по маршруту.

Медленно работает навигатор

Я давно пользуюсь Google Maps, но с таким сталкиваюсь впервые. В последнее время карты Google стали работать как-то уж слишком медленно. Порой они будто зависают и им требуется несколько секунд, чтобы загрузить информацию и указать мне, куда необходимо ехать. Эта медлительность может быть чреватой во время движения на автомобиле, потому что карты могут легко пропустить поворот, что, если говорить начистоту, противоречит самой концепции навигатора, который должен реагировать мгновенно на все изменения маршрута, — написал один из пользователей.

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Судя по всему, проблема состоит в более медленной обработке сигналов от спутника, из-за чего Google Maps начинают определять текущее местоположение с задержкой. Но если при использовании карт в пассивном режиме – просто для расчёта расстояния, сверки местности или работы с панорамами – данный недостаток, в общем-то, себя практически не проявляет, поскольку у карт есть время загрузиться, то при движении на автомобиле высока вероятность пропустить поворот или место назначения, что вряд ли кого-то обрадует.

Как обновить Google Maps

Причиной образовавшегося сбоя, скорее всего, и правда является одно из последних обновлений. Другое дело, что с начала сентября Google выпустила аж 9 сборок Google Maps для Android. Поэтому определить с точностью, в каком из них кроется проблема, возможным не представляется. Тем не менее, есть возможность исправить сбой.

Перейдите по этой ссылке и скачайте сборку Google Maps за номером 10.51.1;

Перейдите в Chrome – «Скачанные файлы» и найдите загруженный APK-файл;

Подтвердите установку файла — он заменит установленные карты автоматически;

Запустите Google Maps и проверьте их работоспособность;

В случае, если обновление не помогло, скачайте августовскую сборку и установите её по той же схеме.

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Из-за того, что Google очень часто выпускает минорные обновления для Google Maps, бывает сложно определить, исправила она проблему, на которую жалуются пользователи, или нет. Поэтому самый простой вариант – просто опробовать разные сборки приложения. Ведь на Android, в отличие от iOS, можно не только обновиться вперёд, но и совершить даунгрейд на более раннюю версию. А самое главное, что даже откат не испортит вашего приложения, позволив ему и дальше обновляться через Google Play. Главное – отключите автообновление, чтобы проблемная сборка не установилась заново.