Товар имеет недостаток. Стоит ли покупать смартфон без RuStore и MAX в России

С 1 сентября 2025 года мессенджер MAX, а также магазин RuStore и еще два десятка приложений, стали обязательными в России. Теперь производители смартфонов обязаны предустанавливать их на свои устройства, если их планируется официально продавать на территории нашей страны. Однако смартфоны без RuStore и национального мессенджера никуда не пропали: их до сих пор можно купить. Но стоит ли?

Что означает смартфон без RuStore

Присматривая себе смартфон на каком-нибудь отечественном маркетплейсе или на сайте крупного ритейлера, вы могли заметить приписку «Без RuStore» или более длинное сообщение, которым, в частности, сопровождает описание DNS:

Товар имеет недостаток. В товаре отсутствует предустановленный мессенджер MAX и не поддерживается единый магазин приложений RuStore. Приобретая данный товар, потребитель подтверждает, что уведомлен о данном недостатке и согласен с ним.

Наличие подобных приписок — выполнение требований нового законодательства, согласно которому продавец обязан уведомлять покупателя об отсутствии обязательных приложений. Если этого не сделать, ритейлер рискует получить крупный штраф. А в отсутствие четкого регламента каждый выкручивается, как может: кто-то делает небольшую пометку, а кто-то сопровождает описание развернутым сообщением.

С формальной точки зрения смартфон без RuStore — это просто модель, не имеющая сертификата ЕАС (РСТ), для получения которого требуется предустановка обязательных приложений. Но обычному покупателю считать подобное серьезным недостатком не стоит.

Можно ли установить RuStore и MAX, если товар имеет недостаток

Android — открытая операционная система, позволяющая устанавливать приложения не только через Google Play, но и посредством других источников. Поэтому, даже если вы видите пометку «Товар имеет недостаток», на него можно самостоятельно загрузить и RuStore, и мессенджер MAX. Соответствующие инструкции вы можете найти на нашем сайте:

То есть с точки зрения пользователя никаких проблем в изначальном отсутствии MAX и RuStore нет, а кто-то и вовсе сочтет это за плюс и наличие права выбора.

Стоит ли покупать смартфон без RuStore и MAX

Несмотря на то, что рассмотренный недостаток является весьма условным, важно еще раз уточнить: телефон без RuStore, как правило, не имеет сертификата ЕАС. В отдельном тексте, где мы разбирались, чем смартфон Ростест отличается от обычного, уже отмечалась формальность сертификации, поскольку русский язык и все необходимые для работы на территории России диапазоны частот 4G есть и на обычной «глобалке».

С точки зрения пользователя смартфон без RuStore не доставит вам проблем, если вы приобретете его глобальную или европейскую версию. Однако вариант для Китая может стать для вас настоящим испытанием. И дело тут не в отсутствии MAX или RuStore, а в проблемах с русским языком, китайским софтом и ограничениями, как это бывает на realme и OnePlus.