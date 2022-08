Троттлинг смартфона на Андроид: что это, как проверить и исправить

Если вам увлекает тема смартфонов и вы как минимум в курсе последних новинок, то наверняка слышали про Nothing Phone. Но что это такое? С одной стороны, вроде бы всё понятно. Раз в названии используется слово Phone, стало быть, это телефон и есть. Но, с другой, почему в бренде фигурирует слово Nothing, которое обозначает буквально «ничего»? В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Однако мы во всём разобрались и готовы рассказать вам, что из себя представляет Nothing Phone, кто будет его выпускать и почему о нём говорят на каждом углу.