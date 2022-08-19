Троттлинг смартфона на Андроид: что это, как проверить и исправить

Вы замечали, что через 20-30 минут активного использования телефон работает медленнее? Если у вас включена частота обновления экрана 90 Гц, то она может принудительно упасть до 60 Гц, а игра, которая после запуска выдавала честные 60 fps, всего через несколько минут начинает тормозить настолько, что ее хочется закрыть и больше никогда не открывать. Подобное происходит по причине троттлинга процессора. Давайте разберемся, что он собой представляет, опасен ли для мобильного устройства, и можно ли отключить троттлинг на смартфоне.

Почему тормозит телефон

Вообще, троттлинг — это только одна из множества причин медленной работы смартфона. Обо всех факторах, влияющих на падение производительности, мы рассказывали в отдельном материале, поэтому сегодня проблема не будет рассмотрена в комплексе. Остановимся лишь на троттлинге, который представляет собой процесс принудительного замедления устройства. Но зачем он нужен?

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Дело в том, что чипсет (процессор и видеоускоритель) смартфона обладает температурными ограничениями. То есть, если во время его работы температура превышает допустимые показатели (например, 70°C), чипсет подвергается опасности и попросту может выйти из строя. Чтобы обезопасить процессор и видеоускоритель, нужно каким-то образом понизить их температуру. На ПК и ноутбуках в этом помогают кулеры (вентиляторы), которые отводят тепло. Но на смартфоне можно ограничиться только троттлингом — принудительным уменьшением частоты работы процессора.

Таким образом, троттлинг смартфона — это незаменимый алгоритм, буквально спасающий мобильное устройство. В то же время он негативным образом сказывается на производительности гаджета, а потому стоит выделить три основные причины троттлинга:

высокая температура окружающей среды;

работа ресурсоемких программ;

износ системы пассивного охлаждения (термопасты).

Как правило, троттлинг включается через несколько минут активной работы смартфона. Например, когда вы играете в новые 3D-тайтлы. Поэтому даже телефон с мощным процессором далеко не всегда является эталоном производительности.

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Троттлинг тест Андроид

Чтобы понять, как быстро телефон теряет производительность и начинает работать медленнее, нужно провести троттлинг тест. В этом вам помогут специальные приложения, и сегодня я предлагаю рассмотреть две наиболее популярные программы. Первая — CPU Trottling Test. Она выявляет троттлинг центрального процессора, отвечающего за вычислительные операции. Для проверки производительности смартфона вам понадобится:

Запустить CPU Trottling Test. Принять пользовательское соглашение. Перейти во вкладку «Options», чтобы настроить параметры теста (изменить продолжительность или количество потоков). Нажать кнопку «Start Test» для запуска тестирования.

После этого начнется тест, во время которого нельзя закрывать приложение CPU Trottling Test или выполнять другие задачи. По умолчанию продолжительность операции составляет 15 минут, так что всего через четверть часа вы получите результаты.

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Главный результат теста — график, с помощью которого можно понять, как со временем процессор снижает свою мощность. Для измерения здесь используется величина GIPS – количество выполняемых операций в секунду. 1 GIPS — это 1 миллиард операций. Если график не уходит в красную зону, троттлинг можно назвать слабо выраженным, и смартфон выполняет ресурсоемкие задачи без существенной потери производительности. Однако многое зависит от параметров теста, ведь одно дело нагружать устройство в течение 15 минут, а другое — на протяжении 1-2 часов.

Как бы то ни было, CPU Trottling Test анализирует исключительно троттлинг процессора, чего недостаточно для понимания того, подойдет ли смартфон для игр. Поэтому рекомендую обратиться к помощи еще одного приложения 3Dmark и его теста Wildlife Stress Test. Он эмулирует игровой процесс и позволяет понять, как быстро начнет проседать частота кадров в вашей любимой игре:

Запустите 3Dmark. Перейдите в раздел «Wild Life Stress Test». Загрузите дистрибутив теста. Нажмите кнопку начала тестирования.

Как и в случае с CPU Trottling Test, по результатам теста вы получите график, помогающий проанализировать устойчивость смартфона во время гейминга. Причем итоговый результат может отличаться в сравнении с предыдущим приложением, поскольку здесь задействуются не только вычислительные, но и графические возможности устройства.

Как отключить троттлинг

Троттлинг — это важный процесс, без которого телефон будет подвергнут опасности. Поэтому я не рекомендую каким-либо образом стараться его отключать. Однако вы можете сделать влияние троттлинга менее выраженным. Например, активировав режим высокой производительности в настройках смартфона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Питание и производительность». Активируйте производительный режим работы.

Также на телефонах многих производителей есть игровая утилита. К примеру, на Xiaomi используется Game Turbo, доступная через раздел «Ускорение игр» в приложении «Безопасность». Если добавить игру или программу в Game Turbo, смартфон будет стараться минимизировать троттлинг при ее работе, закрывая лишние процессы или понижая яркость. И все это может существенно сказаться на устойчивости процессора. В качестве примера посмотрите, как по-разному ведет себя Honor 50 Lite в режимах стандартной и высокой производительности.

Наконец, если вы хотите минимизировать троттлинг, старайтесь не использовать смартфон на зарядке или при высокой температуре окружающей среды, не забывайте отключать лишние фоновые процессы и менять термопасту в сервисном центре каждый год. Тогда вам удастся выжать максимум из процессора своего смартфона.