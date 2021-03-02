У меня смартфон Huawei, но я не пользуюсь AppGallery. Чем я его заменил

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Иван Кузнецов 0

Когда Huawei официально запретили устанавливать Google Play на свои смартфоны, она не растерялась и заменила магазин приложений поискового гиганта своим собственным. На самом деле он существовал и раньше, но действовал по большому счёту только в Китае, где у пользователей смартфонов бренда не было других альтернатив. Поэтому всё, что было нужно сделать Huawei, — это локализовать AppGallery и, наполнив его контентом, предложить международному сообществу. Она так и сделала. Но многим, в том числе и мне, фирменный каталог китайцев как-то не зашёл.

AppGallery

AppGallery — это худшая альтернатива любого неофициального магазина приложений

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Несмотря на то что поначалу AppGallery выглядел не очень привлекательно, довольно быстро Huawei удалось наполнить его контентом. На платформе появились популярные и востребованные у пользователей приложения, игры, утилиты и другой софт. В это было сложно поверить, но Huawei каким-то чудом удалось договориться с некоторыми из американских компаний о размещении их приложений в AppGallery. Поэтому там появился пакет офисных приложений от Microsoft. В общем, всё круто. Но всё равно что-то не то.

Приложения в AppGallery

Подарки

В AppGallery предусмотрено много подарков для пользователей, но это не скрашивает его недостатков

Основная моя претензия к AppGallery состоит в том, что он ничем не лучше альтернативных магазинов приложений, которых на Android целая куча. Нет, конечно, китайцы договорились с разработчиками об индивидуальных скидках, подарках и бонусах для своих пользователей, предложив им дополнительный пробный период в подписных приложениях или подарочные купоны в службах доставки, но это бонус на один раз. Пользоваться же AppGallery на постоянной основе из-за отсутствия большей части востребованного софта невозможно.

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Смотрите сами. Большая часть приложений, которыми я пользуюсь, — как ни крути, американские. Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Google Maps, Google Фото, Google Pay – перечислять можно бесконечно, но даже приложений из этого списка в AppGallery нет. А что это значит? Во-первых, скачать их оттуда нельзя. А, во-вторых, нельзя обновлять. Поэтому для меня логичным выходом из ситуации стало использование альтернативного магазина приложений. Вариантов было много, но я выбрал уже знакомый мне APKPure.

Чем заменить AppGallery на Huawei

Вот как это сделать:

APKPure

Установите APKPure и радуйтесь как я

  • Запустите его и раздайте необходимые привилегии;
  • Найдите в поиске нужное приложение и загрузите себе на смартфон.

APKPure хорош тем, что он выполнен в формате настоящего магазина приложений, который устанавливается на устройство сам и позволяет скачивать приложения в том виде, в каком они скачиваются из Google Play. То есть ваш аппарат не засоряется установочными APK-файлами, не говоря уже о том, что все обновления могут устанавливаться в автоматическом режиме без необходимости загружать и устанавливать их вручную. Я уже не говорю о том, что на APKPure доступны все приложения, которых нет и, вероятно, не будет в AppGallery.

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Да, APKPure – это неофициальный магазин приложений, куда приложения попадают по модели агрегации. То есть он анализирует содержимое Google Play, Galaxy Store и, скорее всего, других площадок, а потом копирует софт оттуда. Не совсем честная практика, как по мне, потому что разработчики ничего с этого не получают. Но мне, как пользователю, выбирать не приходится. Поэтому я предпочту скачивать пиратский софт, чем обходиться без приложений, к которым я привык и без которых не представляю своего смартфона.

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