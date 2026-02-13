У меня загорелся Xiaomi на зарядке. Разобрался, почему так бывает

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Эта история не из разряда интернетных страшилок, а мой реальный случай. У меня был Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Все как обычно: телефон лежит на столе и заряжается. Подхожу, чтобы глянуть уведомления, беру его в руку, и буквально за пару секунд он начинает резко нагреваться. Потом трескается корпус, и из устройства начинает валить дым. В тот момент я сделал единственное, что показалось правильным: телефон мгновенно улетел в открытую форточку.

У меня загорелся Xiaomi на зарядке. Разобрался, почему так бывает. Мой смартфон Xiaomi испустил эффектный дымок. Фото.

Мой смартфон Xiaomi испустил эффектный дымок

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Честно, новости про взорвавшиеся смартфоны я читал сто раз, и даже сам про это писал. Но когда такое происходит в твоих руках, это уже не новость, а очень неприятный личный опыт. После этого я стал иначе относиться к зарядке. Ниже будет разбор, почему такое вообще случается, что делать в момент, когда телефон перегревается или дымит, и как снизить риск на будущем смартфоне. А реальная причина того, почему мой Xiaomi «докатился» до дыма, будет в конце.

Как у телефонов взрываются батарейки

В быту мы говорим «взорвалась батарейка«, но обычно это не взрыв в киношном смысле, а тепловой разгон. У литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов это частая проблема: внутри что-то идет не так, батарея быстро нагревается, внутри растет давление, оболочка не выдерживает.

Опасность здесь в двух вещах:

  • Температура аккумулятора резко вырастает. Вокруг батареи начинают плыть пластик и клей, деформируются элементы корпуса.
  • Появляется дым — продукты разложения электролита и пластика. Он едкий и раздражает дыхательные пути. Вдыхать его точно не стоит: лучше открыть окно и не геройствовать.

Почему аккумулятор в смартфоне может взорваться

Так почему же все случилось именно на зарядке? Потому что зарядка: момент, когда батарея работает под нагрузкой, а любая нестабильность по питанию или температуре становится критичной. Да, телефон заряжается сотни раз за всю свою жизнь, и ничего не случается. Но в какой-то момент сходятся все факторы, аккумулятор начинает перегреваться, и в результат — бабах.

Почему аккумулятор в смартфоне может взорваться. Телефон вздулся и у него отлетела задняя панель. Фото.

Телефон вздулся и у него отлетела задняя панель

Причины могут быть такие:

  • Изношенный аккумулятор. Со временем батарея деградирует, у нее растет внутреннее сопротивление, и при зарядке она греется сильнее. На новом смартфоне это почти незаметно, а на устройстве с возрастом перегрев может быть резким.
  • Условия зарядки. Мягкая поверхность, плотный чехол, зарядка под пледом или рядом с источником тепла: все это время телефон хуже отдает тепло и начинает перегреваться. Сам по себе перегрев это не приговор, с ним обычно справляются защитные алгоритмы. Но в сочетании с изношенной батареей или некачественным питанием как раз может стать той самой точкой невозврата.
  • Качество зарядки. И это не обязательно самый дешевый блок с рынка. Хватает кабеля с уставшими жилами, плохого контакта в вилке, окисленного разъема или люфта в коннекторе. Такие мелочи частенько превращают обычную зарядку в генератор тепла. А сильный нагрев батарея не прощает. Она если и не взорвется, то ресурс будет терять гораздо быстрее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

И еще одна вещь, о которой вспоминают уже потом: падения и удары. Даже если корпус целый, батарея могла получить микроповреждение из-за очередного падения на плитку. Иногда это никак не проявляется годами, а иногда «стреляет» именно во время зарядки.

Что делать, если смартфон начал перегреваться или дымить

Если телефон стал неадекватно горячим, но пока еще без дыма и запаха, то:

  • сначала спокойно отключите его от питания
  • затем положите устройство на негорючую поверхность (плитка, металл, камень) и дайте остыть

Не накрывайте, не пытайтесь быстро охладить его водой или закинуть в морозилку, и уж тем более не давите на корпус. Если экран чуть приподнялся или появились щели, то лучше вообще его не трогать: это может быть признаком вздутия.

Что делать, если смартфон начал перегреваться или дымить. На моем телефоне мгновенно появились трещины по всей задней панели. Фото.

На моем телефоне мгновенно появились трещины по всей задней панели

Если уже пошел дым, шипение или треск, действуйте как при пожаре:

  • не носите телефон по дому, а сразу вынесите на балкон или на улицу
  • проветрите помещение

В идеале стоит приготовиться использовать огнетушитель. Если его нет, иногда помогает песок или земля (просто чтобы изолировать источник и не дать разлетаться горячим частицам).

После такого инцидента включать телефон и проверять его работу не стоит. Но и выбрасывать такой смартфон в обычный мусор тоже нельзя. Это все равно что выкинуть батарейку в ведро, только в крупном и потенциально опасном формате.

Что делать со сгоревшим телефоном

Лучше всего сдать устройство в пункт приема электроники и батареек. Во многих городах есть эко-пункты и контейнеры для мелкой электроники, а крупные магазины и сети иногда принимают технику через утилизацию или трейд-ин (не обязательно менять на новый, тут главное, чтобы устройство попало в правильную цепочку переработки).

Что делать со сгоревшим телефоном. К счастью, все обошлось дымом, а телефон остался целым. Возможно, его удастся отремонтировать. Фото.

К счастью, все обошлось дымом, а телефон остался целым. Возможно, его удастся отремонтировать

Пока вы не сдали смартфон, храните его правильно: не в коробке с бумагой и не в шкафу, а на негорючей поверхности, в месте, где он никому не мешает и где есть вентиляция. И да, не пытайтесь разбирать его, чтобы посмотреть, что внутри. С батареями это плохая идея даже в нормальном состоянии, а с уже поврежденными может превратиться в беду.

Как безопасно заряжать смартфон

После такого случая я стал заметно внимательнее к зарядке и к тому, чем и как заряжают устройства дома:

Температура. Батареи не любят жару, поэтому заряжайте телефон на твердой поверхности, где он нормально отдает тепло. Не под подушкой, не на диване и не в плотном чехле. Если аппарат ощутимо нагревается, снимите чехол и не нагружайте его играми, камерой и тяжелыми задачами во время зарядки. Это не только про безопасность, так батарея тогда реально живет дольше.

❗️Не забывайте подписываться на наш канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Там куда больше контента, чем на сайте, и работает он даже на стоянках

Аксессуары. Нормальный блок питания и целый кабель должны быть у всех, не важно, дешевый это смартфон или флагман за 100 тысяч рублей. Любой провод, который греется, зарядка, которая периодически отваливается, и люфт в разъеме — это сигнал, что что-то не так. И лучше заменить кабель или блок, чем потом разбираться с последствиями.

Аккумулятор — расходник. Если телефону несколько лет, он стал греться на зарядке сильнее обычного, быстро теряет заряд или ведет себя странно на низких процентах, лучше не доводить до крайностей и заменить батарею в нормальном сервисе. Это дешевле, чем новый смартфон, и точно дешевле нервов.

Из-за чего начал дымить аккумулятор в моем Xiaomi

Как и обещал, вот история. Этот Xiaomi не был моим основным телефоном: скорее рабочей машинкой для тестов и пары программ, которых нет на iPhone. Я, честно говоря, не следил ни за состоянием батареи, ни за тем, чем именно его заряжают домочадцы.

А дальше все оказалось максимально классически. Один из «пользователей» решил, что комплектная зарядка не обязательна, и несколько недель заряжал телефон чем попало. На работе он играл в «танчики», параллельно держал смартфон на зарядке, да еще и делал это ноунейм-блоком, который принесли на работу «мужики».

Из-за чего начал дымить аккумулятор в моем Xiaomi. Видите, у батареи появилось «пузо». Фото.

Видите, у батареи появилось «пузо»

Я попросил этот блок домой и уже в первую секунду стало ясно, откуда ноги растут. Легкий, как пустая коробка, уставший и явно видавший виды блочок. Такой аксессуар может и не убить смартфон за один день, но если регулярно гонять на нем телефон, да еще и под нагрузкой во время зарядки, то тут уже не «почему», а «когда». То есть, вздутие батарейки в таком случае просто вопрос времени. Странно, как он вообще столько продержалась: над отдать должное стойкости компонентов, которые Xiaomi использует в своих устройства.

После этой истории я понял простую вещь: если смартфону больше пары лет, относиться к зарядке приходится крайне внимательно. Потому что однажды это может закончиться дымом, и хорошо, если только им. Кстати, у нас в редакции уже был один случай с Redmi Note 10 Pro, только тогда проблема была с экраном.

Теги
Новости по теме
Xiaomi делает смартфон круче POCO X8 Pro. Вот, каким будет новый POCO X8 Pro Max
Xiaomi обещает 5 лет гарантии на батарею в Redmi Turbo 5 Max: если емкость упадет, ее заменят бесплатно
Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно
Лонгриды для вас
Когда выйдет Xiaomi 17 в России, и сколько он будет стоить

Несмотря на то, что к началу 2026 года почти все китайские бренды начали продавать свои новые флагманы в нашей стране, Xiaomi 17 в России так и не вышел официально. Смартфон был представлен в Поднебесной еще в сентябре 2025 года, а воз и ныне там. Складывается ощущение, что уже пришло время забыть о флагманах самого популярного китайского бренда, однако надежда умирает последней. И мы выяснили, когда выйдет Xiaomi 17 в России.

Читать далее
Распродажа 11.11: где найти самые низкие цены на хитовые смартфоны Xiaomi и POCO 2025 года

Каждый, кто хотя бы немного знаком с Android-смартфонами, наверняка слышал, что устройства от POCO и Xiaomi стоят недорого. Так было до недавнего времени - и вот уже знаменитые гаджеты по карману далеко не всем. К счастью, нужно всего лишь дождаться распродажи на AliExpress - там китайцы обычно сливают новинки смартфонов по небывалым ценам. Скидки в честь 11.11 уже на подходе, а потому мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели.

Читать далее
Samsung разрабатывает камеры с непрерывным зумом, но не для себя. Кто их получит первым

Компания Samsung работает над революционной технологией камер с непрерывным зумом для смартфонов, но владельцы Galaxy-устройств не смогут опробовать эту технологию первыми. Согласно инсайдерской информации, Samsung Electro-Mechanics разрабатывает эту систему по заказу нескольких китайских производителей смартфонов. Вот как так получается? Может они не так уж и хороши? Давайте разбираться.

Читать далее
Новости партнеров
Квантовые вычисления пока не представляют немедленной угрозы для Биткоина. Когда это изменится?
Квантовые вычисления пока не представляют немедленной угрозы для Биткоина. Когда это изменится?
Apple выпустит новый MacBook, который будет стоить как б/у MacBook Air
Apple выпустит новый MacBook, который будет стоить как б/у MacBook Air
Как новая функция Starlink поможет навести порядок на орбите
Как новая функция Starlink поможет навести порядок на орбите