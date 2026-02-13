У меня загорелся Xiaomi на зарядке. Разобрался, почему так бывает

Эта история не из разряда интернетных страшилок, а мой реальный случай. У меня был Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Все как обычно: телефон лежит на столе и заряжается. Подхожу, чтобы глянуть уведомления, беру его в руку, и буквально за пару секунд он начинает резко нагреваться. Потом трескается корпус, и из устройства начинает валить дым. В тот момент я сделал единственное, что показалось правильным: телефон мгновенно улетел в открытую форточку.

Честно, новости про взорвавшиеся смартфоны я читал сто раз, и даже сам про это писал. Но когда такое происходит в твоих руках, это уже не новость, а очень неприятный личный опыт. После этого я стал иначе относиться к зарядке. Ниже будет разбор, почему такое вообще случается, что делать в момент, когда телефон перегревается или дымит, и как снизить риск на будущем смартфоне. А реальная причина того, почему мой Xiaomi «докатился» до дыма, будет в конце.

Как у телефонов взрываются батарейки

В быту мы говорим «взорвалась батарейка«, но обычно это не взрыв в киношном смысле, а тепловой разгон. У литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов это частая проблема: внутри что-то идет не так, батарея быстро нагревается, внутри растет давление, оболочка не выдерживает.

Опасность здесь в двух вещах:

Температура аккумулятора резко вырастает. Вокруг батареи начинают плыть пластик и клей, деформируются элементы корпуса.

Вокруг батареи начинают плыть пластик и клей, деформируются элементы корпуса. Появляется дым — продукты разложения электролита и пластика. Он едкий и раздражает дыхательные пути. Вдыхать его точно не стоит: лучше открыть окно и не геройствовать.

Почему аккумулятор в смартфоне может взорваться

Так почему же все случилось именно на зарядке? Потому что зарядка: момент, когда батарея работает под нагрузкой, а любая нестабильность по питанию или температуре становится критичной. Да, телефон заряжается сотни раз за всю свою жизнь, и ничего не случается. Но в какой-то момент сходятся все факторы, аккумулятор начинает перегреваться, и в результат — бабах.

Причины могут быть такие:

Изношенный аккумулятор. Со временем батарея деградирует, у нее растет внутреннее сопротивление, и при зарядке она греется сильнее. На новом смартфоне это почти незаметно, а на устройстве с возрастом перегрев может быть резким.

Со временем батарея деградирует, у нее растет внутреннее сопротивление, и при зарядке она греется сильнее. На новом смартфоне это почти незаметно, а на устройстве с возрастом перегрев может быть резким. Условия зарядки. Мягкая поверхность, плотный чехол, зарядка под пледом или рядом с источником тепла: все это время телефон хуже отдает тепло и начинает перегреваться. Сам по себе перегрев это не приговор, с ним обычно справляются защитные алгоритмы. Но в сочетании с изношенной батареей или некачественным питанием как раз может стать той самой точкой невозврата.

Мягкая поверхность, плотный чехол, зарядка под пледом или рядом с источником тепла: все это время телефон хуже отдает тепло и начинает перегреваться. Сам по себе перегрев это не приговор, с ним обычно справляются защитные алгоритмы. Но в сочетании с изношенной батареей или некачественным питанием как раз может стать той самой точкой невозврата. Качество зарядки. И это не обязательно самый дешевый блок с рынка. Хватает кабеля с уставшими жилами, плохого контакта в вилке, окисленного разъема или люфта в коннекторе. Такие мелочи частенько превращают обычную зарядку в генератор тепла. А сильный нагрев батарея не прощает. Она если и не взорвется, то ресурс будет терять гораздо быстрее.

И еще одна вещь, о которой вспоминают уже потом: падения и удары. Даже если корпус целый, батарея могла получить микроповреждение из-за очередного падения на плитку. Иногда это никак не проявляется годами, а иногда «стреляет» именно во время зарядки.

Что делать, если смартфон начал перегреваться или дымить

Если телефон стал неадекватно горячим, но пока еще без дыма и запаха, то:

сначала спокойно отключите его от питания

затем положите устройство на негорючую поверхность (плитка, металл, камень) и дайте остыть

Не накрывайте, не пытайтесь быстро охладить его водой или закинуть в морозилку, и уж тем более не давите на корпус. Если экран чуть приподнялся или появились щели, то лучше вообще его не трогать: это может быть признаком вздутия.

Если уже пошел дым, шипение или треск, действуйте как при пожаре:

не носите телефон по дому, а сразу вынесите на балкон или на улицу

проветрите помещение

В идеале стоит приготовиться использовать огнетушитель. Если его нет, иногда помогает песок или земля (просто чтобы изолировать источник и не дать разлетаться горячим частицам).

После такого инцидента включать телефон и проверять его работу не стоит. Но и выбрасывать такой смартфон в обычный мусор тоже нельзя. Это все равно что выкинуть батарейку в ведро, только в крупном и потенциально опасном формате.

Что делать со сгоревшим телефоном

Лучше всего сдать устройство в пункт приема электроники и батареек. Во многих городах есть эко-пункты и контейнеры для мелкой электроники, а крупные магазины и сети иногда принимают технику через утилизацию или трейд-ин (не обязательно менять на новый, тут главное, чтобы устройство попало в правильную цепочку переработки).

Пока вы не сдали смартфон, храните его правильно: не в коробке с бумагой и не в шкафу, а на негорючей поверхности, в месте, где он никому не мешает и где есть вентиляция. И да, не пытайтесь разбирать его, чтобы посмотреть, что внутри. С батареями это плохая идея даже в нормальном состоянии, а с уже поврежденными может превратиться в беду.

Как безопасно заряжать смартфон

После такого случая я стал заметно внимательнее к зарядке и к тому, чем и как заряжают устройства дома:

Температура. Батареи не любят жару, поэтому заряжайте телефон на твердой поверхности, где он нормально отдает тепло. Не под подушкой, не на диване и не в плотном чехле. Если аппарат ощутимо нагревается, снимите чехол и не нагружайте его играми, камерой и тяжелыми задачами во время зарядки. Это не только про безопасность, так батарея тогда реально живет дольше.

Аксессуары. Нормальный блок питания и целый кабель должны быть у всех, не важно, дешевый это смартфон или флагман за 100 тысяч рублей. Любой провод, который греется, зарядка, которая периодически отваливается, и люфт в разъеме — это сигнал, что что-то не так. И лучше заменить кабель или блок, чем потом разбираться с последствиями.

Аккумулятор — расходник. Если телефону несколько лет, он стал греться на зарядке сильнее обычного, быстро теряет заряд или ведет себя странно на низких процентах, лучше не доводить до крайностей и заменить батарею в нормальном сервисе. Это дешевле, чем новый смартфон, и точно дешевле нервов.

Из-за чего начал дымить аккумулятор в моем Xiaomi

Как и обещал, вот история. Этот Xiaomi не был моим основным телефоном: скорее рабочей машинкой для тестов и пары программ, которых нет на iPhone. Я, честно говоря, не следил ни за состоянием батареи, ни за тем, чем именно его заряжают домочадцы.

А дальше все оказалось максимально классически. Один из «пользователей» решил, что комплектная зарядка не обязательна, и несколько недель заряжал телефон чем попало. На работе он играл в «танчики», параллельно держал смартфон на зарядке, да еще и делал это ноунейм-блоком, который принесли на работу «мужики».

Я попросил этот блок домой и уже в первую секунду стало ясно, откуда ноги растут. Легкий, как пустая коробка, уставший и явно видавший виды блочок. Такой аксессуар может и не убить смартфон за один день, но если регулярно гонять на нем телефон, да еще и под нагрузкой во время зарядки, то тут уже не «почему», а «когда». То есть, вздутие батарейки в таком случае просто вопрос времени. Странно, как он вообще столько продержалась: над отдать должное стойкости компонентов, которые Xiaomi использует в своих устройства.

После этой истории я понял простую вещь: если смартфону больше пары лет, относиться к зарядке приходится крайне внимательно. Потому что однажды это может закончиться дымом, и хорошо, если только им. Кстати, у нас в редакции уже был один случай с Redmi Note 10 Pro, только тогда проблема была с экраном.