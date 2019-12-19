Технические спецификации смартфонов уже давно перестали играть какое-либо значение для большинства пользователей. Несмотря на то что с самого момента появления Android для многих железо было едва ли не основным критерием при выборе нового аппарата, в какой-то момент обсуждать мощность процессора, количество ядер и объём оперативки стало просто неприличным. Да и что, в конце концов, тут обсуждать, если сегодня даже смартфоны среднего ценового сегмента работают ничуть не хуже флагманов. Тем не менее, совсем пренебрегать аппаратной начинкой тоже не следует. И вот почему.

Почему не стоит ставить кастомные прошивки

Владельцы Redmi Note 8 Pro массово пожаловались, что их смартфоны неожиданно превратились в «кирпичи» в результате установки кастомных прошивок. Показательно, что с этой проблемой столкнулись не только рядовые пользователи, но и продвинутые, которые не понаслышке знают, что такое рекавери и имеют с ним работать. Впрочем, как показал более детальный анализ ситуации, «окирпичивание» происходит даже при попытке установить легитимное обновление MIUI через рекавери. Так в чём же тут дело?

Рекавери (recovery) – это меню восстановления, которое присутствует в прошивке любого смартфона. Обычно аппараты вводят в режим рекавери, когда есть необходимость вернуть им заводские настройки, принудительно обновить или установить кастомную прошивку. Если проводить аналогии, рекавери представляет собой состояние транса вроде того, в которое человека погружают при гипнозе. В этом состоянии ему можно внушить всё, что угодно. Здесь всё примерно то же самое.

Оказывается, причиной превращения смартфонов в «кирпичи» стал процессор производства MediaTek, который составляет аппаратную основу смартфона. Дело в том, что, в отличие от чипсетов Snapdragon, «камни» MTK требуют для перепрошивки использования специальной утилиты под названием MediaTek SPFlashTool, которая работает только с авторизованными учётными записями Xiaomi. Это что-то вроде аккаунтов администраторов, которых нет ни у рядовых пользователей, ни даже у разработчиков. Но ввести смартфон Xiaomi на MediaTek в режим восстановления без авторизованного аккаунта можно, а вывести из него – уже нельзя.

Прошивка для Redmi Note 8 Pro

Вся ирония в том, что Xiaomi опубликовала исходный код ядра Redmi Note 8 Pro, а также отправила разработчикам из команды XDA 10 экземпляров смартфонов, чтобы они занялись созданием кастомных прошивок. Таким образом в компании хотели доказать пользователям, что их новинка пригодна для перепрошивок не меньше, чем любые другие смартфоны, несмотря на то что в её основе лежит откровенно непопулярный процессор от MediaTek, которые в принципе не пользуются популярностью у разработчиков.

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Что теперь? А ничего. Xiaomi молчит и делает вид, что ничего не случилось. MediaTek не реагирует на просьбы пользователей модифицировать свою утилиту, сделав необязательной использование авторизованной учётной записи, но пока и эти просьбы остаются без ответа. Поэтому всё, что остаётся делать владельцам «окирпиченных» аппаратов, — это ждать, пока кто-нибудь соизволит заняться решением их проблемы. Ведь такой смартфон даже в сервисный центр не отнести, потому что гарантия при перепрошивке с него слетела автоматически.